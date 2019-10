IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth unterzeichnet Absichtserklärung mit Apothecary Botanicals über die Herstellung und den Vertrieb von Jack n Jane, der neuen Produktlinie von Yield von mit Cannabis infundierten Topika in Kanada

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth unterzeichnet Absichtserklärung mit Apothecary Botanicals über die Herstellung und den Vertrieb von Jack n Jane, der neuen Produktlinie von Yield von mit Cannabis infundierten Topika in Kanada

17. Oktober 2017 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE: BOSS) (OTCQB: BOSQF) (FWB: YG3) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung über den Abschluss einer Co-Packing-Vereinbarung mit Apothecary Botanicals Inc. unterzeichnet hat, einem in Kanada zugelassenen Cannabis-Produzenten und einer Tochtergesellschaft von Geyser Brands Inc. (TSXV: GYSR); Gegenstand ist die Produktion und Markteinführung der kanadischen Cannabis-Marke von Yield Growth, Jack n Jane, einer Produktlinie von mit Cannabis infundierten Produkten, die Tinkturen, Topika und Kapseln umfasst.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49144/PR 106 Apothecary Botanicals LOI-2_dePrcom.001.jpeg

Jack n Jane ist Yield Growth's neue Linie von Cannabis-infizierten Topicals.

Parallel zu dieser Bekanntgabe erfolgt die offizielle Legalisierung der Produktion und des Vertriebs von Cannabis-Extrakten und Cannabis-Topika durch Health Canada, die heute, am ersten Jahrestag der Legalisierung von Marihuana für den Freizeitkonsum in Kanada, in Kraft tritt.

Yield Growth wird Apothecary Botanicals mit der Herstellung und dem Vertrieb seiner Produktlinie Jack n Jane in British Columbia beauftragen; dies bündelt die eigentumsrechtlich geschützten Formulierungen von Yield Growth mit den Cannabis-Lieferungen, -Services, -Einrichtungen, -Ausstattungen von Apothecary Botanicals und den erforderlichen Lizenzen von Health Canada für die Verarbeitung und den Vertrieb. Yield Growth wird alle Inhaltsstoffe außer Cannabis, die Verpackung und das Design bereitstellen, während Apothecary Botanicals das Cannabis, das je nach Bedarf THC und/oder CBD enthält, für die verschiedenen Produktformulierungen liefert. Die erste Phase der Produktion wird voraussichtlich drei Tinkturen mit THC und CBD umfassen, wobei eine Markteinführung bis zum 31. Dezember 2019 anvisiert wird.

Yield Growth beabsichtigt, viele der in seinem Katalog enthaltenen Produkte in die Jack n Jane-Linie aufzunehmen, einschließlich seines eigenen, eigentumsrechtlich geschützten Hanfwurzelöls als zentralem Inhaltsstoff und vieler weiterer hochwertiger pflanzlicher Stoffe. Die Produktlinie umfasst momentan CBD- und THC-Tinkturen, ein Muskel- und Gelenk-Gel, Massageöle, einen Muskelbalsam und eine Fußcreme, wobei sich mehrere neue Produkte in der Entwicklung befinden, unter anderem transdermale Pflaster und Badezusätze.

Alte Ayurveda-Apotheker haben Jahrtausende lang eifrig daran gearbeitet, das enorme Potenzial dieser Arzneipflanze auszuschöpfen, sagte Penny White, CEO von Yield Growth. Wir freuen uns sehr, diese Haut- und Körperpflegeprodukte höchster Qualität nach Kanada zu bringen, wobei wir einen zugelassenen Produzenten in unserer schönen Heimatstadt Vancouver haben.

David Eto, CEO von Apothecary Botanicals, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Dienstleistungen für Yield Growth anzubieten. Unsere Co-Packing- und Produktionskapazitäten in Kombination mit unserer von Health Canada genehmigten lizenzierten Produktionsstätte werden das Ziel von Yield Growth, in den kanadischen Markt einzusteigen, unterstützen."

Laut einem Bericht von Deloitte sind Esswaren, Topika und infundierte Getränke gerade dabei, die neuen angesagten Cannabis-Produkte zu werden. Deloitte schätzt den kanadischen Markt für Esswaren und alternative Cannabis-Produkte auf einen Wert von C $ 2,7 Milliarden jährlich. In dem Bericht heißt es, dass 53 % der befragten wahrscheinlichen kanadischen Cannabiskonsumenten sehr gerne Topika ausprobieren möchten.

Über Geyser Brands Inc.

Geyser Brands Inc. (TSXV: GYSR) ist ein Unternehmen für Gesundheit und Wellness für Konsumenten, das in der kanadischen Cannabisindustrie tätig ist. Die von Geyser entwickelten Verabreichungstechnologien umfassen alle natürlichen Nanotechnologien, Mechanismen der langsamen Freisetzung und nicht molekülabbauende Backprozesse. Das Unternehmen bietet Expertise von der konzeptionellen Innovation über die Herstellung bis hin zum Endverbraucher. Geyser besitzt eine Reihe von Marken im Bereich der Konsumgüter, die bundesweit bei vielen anerkannten Einzelhändlern angeboten werden. Geyser Brands besitzt eine von Health Canada genehmigte lizenzierte Produktionsstätte und betreibt 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche in zwei GMP-Anlagen in der Nähe von Vancouver, BC. Weitere Informationen finden Sie unter www.geyserbrands.com

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. baut an und bewirtschaftet Flächen für Hanf, Cannabis und essbare Pilze und besitzt die Wellness-Marken Urban Juve, Wright & Well, Jack n Jane und Flourish Mushrooms. Es verfügt über einen Katalog mit über 200 eigenen Beauty-, Wellness-, Nahrungsmittel- und Getränkeformeln in verschiedenen Stadien der Vermarktung. Sie hat 12 Patente angemeldet, um ihre Extraktionsmethode und Formeln zu schützen. Urban Juve Hanf basierende Hautpflegeprodukte wurden in der britischen Vogue, Vanity Fair UK und Elle Canada vorgestellt und Urban Juve hat eine Allianz mit der führenden Online Beauty Community ipsy. Wright & Well führt in diesem Herbst eine THC/CBD-Linie mit topischen Produkten in Oregon und eine CBD basierende aus der Hanftopical-Linie in Kalifornien ein. Yield Growth plant, im Jahr 2020 eine Reihe von essbaren Pilz-Wellnessprodukten auf den Markt zu bringen. Yield Growth baut internationale Vertriebskanäle auf und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Dienstleistungen, Lizenzen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny White, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well UJ Beverages undFlourish Mushroom Products, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

