IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth startet Expansion in den mehrere Milliarden Dollar schweren Hanfmarkt Chinas

11. April 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTC:BOSQF) (Frankfurt: YG3) schließt mit dem Beratungsunternehmen Pontier Services eine Vereinbarung über den Beginn des Verkaufs der Hanf-Schönheitsprodukte der Marke Urban Juve über die beliebteste Messaging-App Chinas, WeChat, sowie den Start einer Marketingkampagne mit einem Pop-up-Kiosk ab. Der Kiosk wird ab Juni 2019 drei Monate lang in Luxus-Einkaufszentren und an anderen wichtigen Standorten in Hongkong auftauchen.

Nach Angaben von New Frontier Data beliefen sich die Umsätze für Hanf in China auf insgesamt 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2017 und machten damit ein Drittel des globalen Marktes im Wert von 3,1 Milliarden Dollar aus. Bis 2020 wird ein Umsatzwachstum auf 1,4 Milliarden Dollar (Plus von 36 %) prognostiziert.

Das Ziel der Pop-up-Kiosk-Kampagne ist es, dem chinesischen Publikum über die WeChat-Plattform die Geschichte hinter der Marke Urban Juve, die ayurvedische Philosophie und die eigens entwickelten Hautpflegeprodukte mit Hanfwurzelöl näherzubringen. Außerdem sollen durch die Kioske die Ausgabe von Produktproben und die Umsätze gefördert werden. Die ersten Standorte für den KI-fähigen Kiosk in diesem Sommer werden 3 Luxus-Einkaufszentren in Hongkong, der Science Park der Hong Kong University of Science and Technology und das Clubhaus Park Yoho sein.

Der Einsatz von Pop-up-Kiosken in Einkaufszentren zur Förderung des Online-Umsatzes ist ein innovativer Weg, um den modernen Verbraucher zu erreichen, sagt Penny Green, CEO von Yield Growth. Wir freuen uns sehr, die Hanfprodukte von Urban Juve diesen Sommer über WeChat auf dem wachstumsstarken chinesischen Markt einzuführen.

Urban Juve wird als erste kanadische Marke die KI-fähigen Pop-up-Kioske von PopSquare in China nutzen. Durch die Zusammenarbeit mit Pontier und PopSquare wird Urban Juve Big Data, Computer Vision, Sensorfusion und maschinelles Lernen nutzen, um mehr Umsätze, eine tiefergehendere Analyse und einen verbesserten Kundenservice zu liefern.

Die Umsätze des Online-Handels in China beliefen sich 2018 auf insgesamt 1,33 Billionen Dollar, ein Anstieg von 23,9 % gegenüber 2017, so das Staatliche Amt für Statistik der Volksrepublik China. Nach Angaben von TechCrunch hat sich WeChat als ein effektiver Kanal erwiesen, um E-Commerce-Nutzer zu gewinnen, da es die beliebteste multifunktionale Social-, Messaging- und Mobile-Payment-App bei chinesischen Verbrauchern ist und pro Monat mehr als eine Milliarde aktive Nutzer weltweit verzeichnet.

Yield Growth kündigt außerdem an, dass es mit der zuvor angekündigten Vereinbarung zum Kauf einer Liegenschaft in Chiliwack nicht fortfahren wird, da die Bedingung für den Abschluss des Kaufs nicht vollständig erfüllt wurde.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. hat die Absicht, die laut dem Global Wellness Institute 4,2 Milliarden Dollar schwere globale Wellnessbranche zu revolutionieren, indem es alte Heilmittel mit moderner Wissenschaft und Technologie verbindet und die Kraft von Hanf und Cannabis in Produkten freisetzt. Yield Growth ist ein vertikal integriertes Unternehmen mit sechs hundertprozentigen Tochtergesellschaften: Urban Juve, UJ Beverages, UJ Topicals (Handelsname: Wright & Well), Yield Botanicals, Mad Wallaby Distribution und Thrive Activations. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, verfügt über eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologien und Rezepturen. Yield Growth vermarktet mehr als 100 Wellness- und Schönheitsprodukte auf internationaler Ebene und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve-, UJ Topicals-, -Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

