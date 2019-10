IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth präsentiert im Rahmen der Vorstellung seiner Produktlinie Urban Juve beim ipsy Live-Event in New York am 11. Oktober 2019 auch seinen Botanical Throne für InfluencerInnen und seine Urban Juve-GIFs für Instag

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth präsentiert im Rahmen der Vorstellung seiner Produktlinie Urban Juve beim ipsy Live-Event in New York am 11. Oktober 2019 auch seinen Botanical Throne für InfluencerInnen und seine Urban Juve-GIFs für Instagram Stories

Vancouver, British Columbia-- (2. Oktober 2019) - The Yield Growth Corp. (CSE: BOSS) (OTCQB: BOSQF) (FWB: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Urban Juve Botanical Throne für InfluencerInnen bei der Präsentation seiner Hautpflegelinie Urban Juve in den Vereinigten Staaten im Rahmen des bevorstehenden Live-Events von ipsy vorstellen wird. Der Event wird von 11. - 13. Oktober 2019 im Center 415 in Midtown Manhattan (New York) stattfinden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/49025/Yield Growth Introduces Botanical Throne for Influencers_DEPRcom.001.jpeg

Urban Juve präsentiert sich beim ipsy Live-Event in New York, 11. - 13. Oktober 2019

Laut Schätzungen des Nachrichtenportals Business Insider auf Basis von Mediakix-Daten dürfte die Influencer-Marketing-Branche, die im Jahr 2019 bereits einen Marktwert von 8 Milliarden Dollar verbuchen kann, bis zum Jahr 2022 auf bis zu 15 Milliarden Dollar anwachsen. Viele Markenunternehmen sind bereits damit vertraut, mit InfluencerInnen als Partner zusammenzuarbeiten. Der Markt ändert sich aber laufend und die Markenunternehmen sind daher gezwungen, ihre Strategien immer wieder entsprechend anzupassen.

Auf seiner 10 x 12-Markenpräsentationsfläche wird Urban Juve auch eine Hauttypauswertung durchführen, die über einen QR-Code-Aufdruck auf der Verpackung des Produkts Ultra Hydrating Lip Balm with Hemp Oil aktiviert werden kann. Den Lippenbalsam erhalten Teilnehmer der Veranstaltung als Geschenk. Zusätzlich wird Urban Juve einen Wettbewerb mit einem Werbegeschenk als Preis veranstalten, um entsprechende Aktivitäten in den sozialen Medien anzukurbeln. Urban Juve hat vor kurzem Marken-GIFs für das Feature Instagram Stories entwickelt, um die mehr als 4.000 Teilnehmer des Events zum Posten zu animieren und so über das Event ein neues Publikum zu erreichen. Diese GIFs finden Sie über den Suchbegriff Urban Juve im Feature Instagram Stories oder unter FindYourJuve in den Tags. Über Sonderaktionen exklusiv für Event-Teilnehmer erwartet sich das Unternehmen entsprechende Umsatzzuwächse im Online-Handel. Als Geschenk erhalten die InfluencerInnen von Urban Juve Daily Ritual Body Oils mit wertvollen Tipps zu den Inhaltsstoffen und zur Anwendung dieser einzigartigen Produkte.

Der Ausstellungsstand von Urban Juve besteht aus zwei sogenannten Light-Boxes, in denen die neue Bildgestaltung und das Powered by Hemp-Siegel der Marke zur Schau gestellt werden. Im Inneren des Ausstellungsstandes befindet sich ein für Social Media-Zwecke adaptierter Photo-Shooting-Bereich, in dessen Zentrum ein eigens kreierter Botanical Throne platziert wird. Das Event-Team plant, einige der botanischen Hauptbestandteile von Urban Juve über den Einsatz von Requisiten groß herauszubringen, die von einer führenden Kreativagentur aus New York entsprechend in Szene gesetzt werden. Der Botanical Throne wird im Rahmen künftiger Urban Juve-Veranstaltungen und gestylter Shoots verwendet, um der Marke mehr Präsenz zu verleihen und das Interesse von InfluencerInnen an der Marke Urban Juve zu wecken.

Urban Juve steht bereits mit mehr als 100 InfluencerInnen in Kontakt und will seine Initiativen im Bereich des Influencer-Marketings weiter ausbauen, erklärt Penny White, CEO von Yield Growth. Unser 'Botanical Throne' bietet InfluencerInnen und KonsumentInnen eine einladende Plattform, um sich selbst in den sozialen Medien mit Produkten von Urban Juve zu präsentieren. Und mit unseren neuen Instagram-GIFs können wir unsere Marke über 'Instagram Stories' zusätzlich vermarkten.

Bei der Eröffnung des ipsy Live-Events werden sowohl Beauty-Influencer als auch führende Meinungsbildner der Branche auf YouTube, Pinterest und Instagram gefeiert. Im Rahmen der Veranstaltung findet ein Mix aus Bühnenpräsentationen, Workshops, Meetups und Netzwerktreffen statt, bei denen Videodarbietungen, das Teilen von Informationen sowie die Selbstdarstellung im Vordergrund stehen. Mehr als 4.000 Influencer und Kosmetikliebhaber werden erwartet. Im Publikum des ipsy Live-Events finden sich nicht nur Influencer von morgen und ipsy-Megafans, sondern auch Vertreter von Markenunternehmen, die daran interessiert sind, mit den Größen der Beauty-Vlogger- und -Blogger-Szene persönlich in Kontakt zu treten. Urban Juve tritt bei der Veranstaltung als Silber-Sponsor auf und erwartet sich hier einen Social-Media-Austausch auf hohem Niveau. Die Marke wird über Multi-Brand-Posts vermarktet und erreicht so ein ipsy-Publikum von 2,3 Millionen Followern auf Instagram und 5,4 Millionen Followern auf Facebook.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsformeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Yield Growth bedient etablierte Luxusverbraucher, die anspruchsvolle Wellnessprodukte suchen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat insgesamt 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein komplexes internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well und UJ Beverages, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49025

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49025&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98584W2067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.