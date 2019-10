IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth meldet Urban Juve Skin Awakening Anti-Aging Serum mit Hanföl, das in der Vanity Fair UK präsentiert wird

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth meldet Urban Juve Skin Awakening Anti-Aging Serum mit Hanföl, das in der Vanity Fair UK präsentiert wird

Vancouver - British Columbia, 08. Oktober 2019. Yield Growth Corp. (CSE: BOSS, OTCQB: BOSQF, FWB: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass das Urban Juve Skin Awakening Anti-Aging Serum in der Novemberausgabe der Vanity Fair UK präsentiert werden wird, die ab sofort an Kiosken erhältlich ist. Der jüngste Produktbericht folgt auf andere qualitativ hochwertige Beauty- und Lifestyle-Publikationen über Urban Juve-Produkte, wie etwa in der British Vogue und der Elle Canada.

Urban Juve's Featured in der November-Ausgabe der Vanity Fair UK

Die Vanity Fair UK hat anspruchsvolle und sehr wohlhabende Leser. Der Report in Vanity Fair UK beinhaltet Urban Juve in seinem Beauty-Showcase "The Vanity Box", das eine Reihe von handverlesenen luxuriösen Schönheitsprodukten präsentiert, die alle perfekt auf die Bedürfnisse seiner wohlhabenden Leser zugeschnitten sind.Die Novemberausgabe der Vanity Fair UK ist eine Sonderausgabe über Kunst mit Superstar Joaquin Phoenix auf dem Cover und ist ab sofort am Kiosk erhältlich.

Yield Growth befindet sich in einer günstigen Lage, um am geschätzten 25 Mrd. Markt in zehn Jahren der CDB- Schönheitsindustrie teilzunehmen, wie in dem von Jefferies LLC am 23. April 2019 veröffentlichten Research Report prognostiziert. Es hat den Vertrieb seiner Luxus-Hautpflegelinie auf Hanfbasis, Urban Juve, in Kanada, den USA, Südamerika und Europa rasch erweitert und es ist davon auszugehen, dass es seine komplette Produktlinie innerhalb weniger Monate in Europa einführen wird. Es bringt in diesen Monat eine komplette Produktreihe an topischen CBD- und THC-Produkten unter der Marke Wright & Well in den USA auf den Markt.

Laut Adroit Market Research sind große Einzelhändler eingestiegen, um die CBD-Industrie nach der Verabschiedung des Farm Bill im Jahr 2018 zu unterstützen. Seit Januar 2019 hat Neiman Marcus mit der Einführung einer Vielzahl an mit CBD angereicherten Produkten in seinen Filialen begonnen, die von den führenden Marken bezogen werden. Kürzlich meldete Sephora die Einführung einer CBD-Abteilung in seinen Läden. Das führende Getränkeunternehmen Coca Cola bekundete sein Interesse an CBD-Getränken. Target investierte ebenfalls in ein zeitlich begrenztes Angebot für CBD-Öl.

Das Skin Awakening Anti-Aging Serum ist eines der beliebtesten Produkte von Urban Juve. Inspiriert von Ayurveda, einer antiken Heilkunst für Geist, Körper und Seele, versorgt das Serum die Haut mit Nährstoffen und verjüngt sie dadurch. Es wird - wie alle Urban Juve-Produkte - mit sauberen, natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt.

Sanddornöl ist reich an Mineralstoffen, Antioxidantien, Fettsäuren und Pflanzensterolen, die die Versorgung der Haut mit Nährstoffen unterstützen, sagte Bhavna Solecki, Director of Product Development bei Urban Juve. Hanfwurzelöl, das wir aus der Cannabispflanze gewinnen und trägt dazu bei, die transdermale Aufnahme zu verbessern. Dieses Serum hilft dabei, feine Linien zu glätten und den Anzeichen der Hautalterung vorzubeugen, und die aus Pflanzen gewonnene Hyaluronsäure macht die Haut fülliger und hydrierter.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Luxus-Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsformeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Yield Growth bedient etablierte Luxusverbraucher, die anspruchsvolle Wellnessprodukte suchen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Hanfwurzel-Extraktionstechnologie und hat insgesamt 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein komplexes internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well und UJ Beverages und UJ Edibles Produkten allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

