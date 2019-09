IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth kündigt 5 neue europäische Konformitätszertifikate für Urban Juve-Produkte an schließt damit europäische Registrierung für insgesamt 8 Hanföl-Infusionsprodukte ab

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth kündigt 5 neue europäische Konformitätszertifikate für Urban Juve-Produkte an schließt damit europäische Registrierung für insgesamt 8 Hanföl-Infusionsprodukte ab

30. September 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTC:BOSQF) (FWB: YG3) freut sich, bekannt zu geben, dass 5 weitere Urban Juve-Produkte jeweils ein Konformitätszertifikat erhalten haben, was die Registrierung der Produkte in der Europäischen Union abschließt und die Gesamtzahl der in Europa registrierten Produkte auf 8 erhöht. Zu den neu zugelassenen Produkten gehören Terpene-Rich Face Moisturizer with Hemp Oil & Pomegranate Oil for Dry Skin, Terpene-Rich Face Moisturizer with Hemp Oil & Helichrysum Flower Water for Oily Skin, Hydrating Body Oil, Nurturing Body Oil und Energizing Body Oil [Terpen-reiche Gesichts-Feuchtigkeitscreme mit Hanföl & Granatapfelöl für trockene Haut, Terpen-reiche Gesichts-Feuchtigkeitscreme mit Hanföl & Strohblumenwasser für fettige Haut, Körper-Feuchtigkeitspflege, pflegendes Körperöl und belebendes Körperöl].

Urban Juve erwartet innerhalb dieses Monats die europäische Zulassung für drei weitere derzeit in Nordamerika erhältliche Produkte und hat mit der Registrierung von vier weiteren Produkten begonnen - einem rein natürlichen Deodorant und einer Lipgloss-Therapie mit Hanföl in drei Farben.

Urban Juve ist eine Hautpflegelinie auf der Grundlage von Hanf, die ayurvedische Lehren und moderne Wissenschaft vereint. Es ist darauf ausgerichtet, eine echte Verjüngung von innen heraus zu erreichen. Seine natürlichen, wirksamen Produkte werden mit hochwertigen Pflanzenstoffen angereichert, darunter Hanfwurzelöl, das durch ein firmeneigenes Extraktionsverfahren hergestellt wird. Urban Juve-Produkte richten sich an den wellnessbewussten Verbraucher, mit einem primären Zielmarkt, der auf Millenials (22 - 37 Jahre), und einen starken sekundären Markt, der auf Gen X (38 - 53 Jahre) ausgerichtet ist.

Urban Juve-Produkte werden in den Vogue Beauty Highlights der diesjährigen September-, Oktober- und November-Ausgaben von UK Vogue mit jeweils 4,1 Millionen erwarteten Lesern vorgestellt. Außerdem wird Urban Juve im ersten Beauty Showcase [Schönheitsschaufenster] von UK Vanity Fair überhaupt, in der Ausgabe vom November 2019, vorgestellt. Mit zunehmender Markenpräsenz in Großbritannien strebt Urban Juve nun eine Vertriebsallianz in Großbritannien an.

Urban Juve baut eine robuste internationale Vertriebsplattform mit Vertriebspartnern auf, die Zugang zu 44.000 Einzelhandelsgeschäften haben. Vor kurzem kündigte Urban Juve Vertriebsvereinbarungen in Kanada, Kolumbien, Brasilien, Griechenland und Zypern an.

Während Gesetzesvorschläge in der gesamten Europäischen Union Cannabis dem Mainstream weiterhin näher bringen, gewinnen hochwertige Cannabisprodukte an Popularität. Mit einer Gesamtbevölkerung von über 508 Millionen Einwohnern bietet die EU ein enormes Marktpotenzial für Urban Juve-Produkte.

Jefferies schätzt, dass die CBD-Schönheitsindustrie innerhalb von 10 Jahren 25 Milliarden US-Dollar erreichen wird und dass sie 10 - 15% des weltweiten Hautpflegeumsatzes ausmachen könnte. Jefferies sagt: Der globale Beauty & Personal Care Markt kam 2017 auf ein Volumen von 465 Milliarden Dollar und ist reif für Innovationen durch Produkte auf Cannabisbasis.

Über die Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. entwickelt, produziert und vertreibt die mit Cannabis und Hanf infundierten Luxusproduktmarken Urban Juve und Wright & Well und verfügt über einen Katalog mit über 200 Wellness- und Beauty-Formeln. Laut dem Global Wellness Institute will sie den internationalen Wellnessmarkt, der eine globale Wirtschaftskraft von 4,2 Billionen Dollar ausmacht, grundlegend verändern, indem sie alte Heilkunst mit moderner Wissenschaft und Technologie verbindet. Das Managementteam verfügt über langjährige Erfahrungen mit globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M-A-C Cosmetics, Skechers und Aritzia. Yield Growth bedient etablierte Luxusverbraucher, die anspruchsvolle Wellnessprodukte suchen. Es hat 12 Patentanmeldungen für seine proprietäre Extraktionstechnologie und seine Rezepturen eingereicht. Yield Growth baut anspruchsvolle internationale Vertriebskanäle in Nordamerika, Südamerika und Europa auf und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Dienstleistungen und Produktvertrieb.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf sozialen Plattformen um sich zu informieren, zu engagieren und einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve und Wright & Well, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

