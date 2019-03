IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth gründet kalifornische Tochtergesellschaft Mad Wallaby Distribution Inc., um Vertriebskanäle für Hanfwurzelöl und CBD-Wellnessprodukte zu errichten

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth gründet kalifornische Tochtergesellschaft Mad Wallaby Distribution Inc., um Vertriebskanäle für Hanfwurzelöl und CBD-Wellnessprodukte zu errichten

Neue 100-Prozent-Tochtergesellschaft wird - für Marken wie die eigene Produktreihe Urban Juve - auf Einzelhandels- und E-Commerce-Umsatz im Beauty- und Wellnesssektor der Cannabisindustrie in den USA ausgerichtet sein, die Prognosen zufolge einen Wert von mehreren Milliarden Dollar aufweist

Vancouver (British Columbia) , 26. März 2019. The Yield Growth Corp. (CSE: BOSS, OTC: BOSQF, Frankfurt: YG3) gibt bekannt, dass die Gründung von Mad Wallaby Distribution Inc. als neue 100-Prozent-Tochtergesellschaft im Bundesstaat Kalifornien beantragt wurde. Mad Wallaby gründet den legalen Einzelhandels- und E-Commerce-Vertrieb von Beauty-, Gesundheits- und Wellnessmarken in den USA mit Produkten, die Inhaltsstoffe von Hanf enthalten, die THC-Konzentrationen von weniger als 0,3 Prozent aufweisen, einschließlich Cannabidiol aus Hanf (CBD).

Angesichts der unmittelbaren Erfahrung des Führungsteams von Yield Growth in den Bereichen Produktentwicklung, Technologie, Fertigung und Einzelhandel befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Lage, um Unternehmen erschwingliche Marktinformationen zu bieten und den erforderlichen Vertriebsweg zu ebnen, um von diesem einzigartigen Wachstumssektor zu profitieren.

Die Gründung von Mad Wallaby, um Vertriebskanäle für CBD-Produkte in den USA zu errichten, ist ein aufregender, logischer Schritt für Yield Growth, sagt Penny Green, CEO von Yield Growth. Wie wir nun beispielsweise bei der landesweiten US-amerikanischen Drogeriemarktkette CVS sehen, wächst die Regalfläche für diese Produkte aufgrund des starken Verbraucherinteresses und der steigenden Marktnachfrage sehr schnell. Die Einhaltung der komplexen und sich ständig ändernden Gesetze in Zusammenhang mit diesen Produkten ist nach wie vor von großer Bedeutung und verdeutlicht unsere Vertrauenswürdigkeit als Vertriebspartner - sowohl für aufstrebende Marken als auch für etablierte Einzelhändler, die diese beliefern möchten.

Mad Wallaby Distribution wird Vertriebskanäle für Hanfwurzelöl und CBD-Wellnessprodukte errichten, die auf Einzelhandels- und E-Commerce-Vertrieb in den USA ausgerichtet sind

Eine aktuelle Schätzung von Analysten der Cannabisindustrie der Brightfield Group weist darauf hin, dass der internationale Hanf-CBD-Markt bis 2022 einen Wert von 22 Milliarden Dollar erreichen könnte.

Mad Wallaby plant, ein erstes Vertriebsportfolio mit zehn Marken zu errichten, einschließlich Urban Juve von Yield Growth und einer zurzeit entwickelten CBD-Produktlinie von Mad Wallaby, die den Qualitätsstandards und den gesetzlichen Anforderungen für Produkte, die Hanf enthalten, gemäß dem U.S. Farm Bill und anderen geltenden Vorschriften entsprechen. Zu den zentralen Dienstleistungen von Mad Wallaby, die zunächst in den westlichen Bundesstaaten angeboten werden, zählen der Vertrieb, juristische Analysen, das Marketing, der B2B-Vertrieb und die E-Commerce-Unterstützung für Marken. Mad Wallaby wird eine prozentuelle Vertriebsgebühr des Umsatzes zuzüglich Gebühren für zusätzliche Dienstleistungen verrechnen. Yield Growth hat eine ausgeklügelte E-Commerce-Plattform aufgebaut, um die Produktreihe Urban Juve zu vertreiben, deren Markteinführung im nächsten Monat erfolgen soll. Mad Wallaby kann dieselbe Technologie nutzen, um auch andere CBD-Produkte online zu vertreiben.

Thrive Activations, eine weitere 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Yield Growth, hat erfolgreich Entwicklungsdienstleistungen für neue Unternehmen, einschließlich Technologieentwicklung und Marketingunterstützung, erbracht und im Geschäftsjahr 2018 Umsätze von über 1.000.000 Dollar erwirtschaftet, die allesamt in bar und nicht in Form von Aktien bezahlt wurden.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. hat die Absicht, die laut dem Global Wellness Institute 4,2 Milliarden Dollar schwere globale Wellnessbranche zu revolutionieren, indem es alte Heilmittel mit moderner Wissenschaft verbindet und die Kraft von Hanf und Cannabis in Produkten freisetzt. Yield Growth ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das über die Führungskräfte, die Finanzkraft und die wissenschaftlich fundierten Rezepturen verfügt, um von der Cannabisrevolution zu profitieren. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Für seine wichtigste Konsumentenmarke, Urban Juve, wurden 35 Produkte bei Health Canada registriert und 70 Einzelhandelsgeschäfte für den Verkauf der Produkte gewonnen. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, hat bei Health Canada 35 Produkte registriert. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen dieser Produkte gehören Cannabis Sativa-Hanfsamen- und -Hanfwurzelöle, die mit der eigens entwickelten und zum Patent angemeldeten Technologie von Urban Juve gewonnen werden. Urban Juve hat in den USA überdies 11 Patentanträge eingebracht. Über seine Tochtergesellschaften vermarktet Yield Growth mehr als 70 Wellness- und Kosmetikprodukte und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Inkubationsdienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve-, UJ Topicals-, -Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ein Foto, das dieser Pressemitteilung beiliegt, finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/392812e9-4862-4079- 8031-2354b50290bd.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46285

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46285&tr=1

