IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth gibt bekannt, dass sein erstes Hanfprodukt die EU-Konformitätsprüfung bestanden hat und nun auf dem europäischen Markt verkauft werden darf

: Yield Growth gibt bekannt, dass sein erstes Hanfprodukt die EU-Konformitätsprüfung bestanden hat und nun auf dem europäischen Markt verkauft werden darf

2. Juli 2019 - Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTC:BOSQF) (Frankfurt: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass sein Anti-Aging-Serum der Marke Urban Juve nun auf dem europäischen Markt zum Verkauf angeboten werden darf. Biorius, der zuständige Verantwortliche in Europa, hat ein Konformitätszertifikat ausgestellt.

Gemäß den EU-Vorschriften hat Yield Growth Biorius als Verantwortlichen für Urban Juve beauftragt. Urban Juve ist ein 100 %-iges Tochterunternehmen von Yield Growth, das auf die Formulierung von Luxus-Hautpflegeprodukte auf Hanfbasis spezialisiert ist. Für den Verkauf von Produkten in der Europäischen Union muss der Verantwortliche zuerst ein Konformitätszertifikat für jedes einzelne Produkt ausstellen. Nach der Konformitätsprüfung jedes einzelnen Inhaltsstoffs des Anti-Aging-Serums, unter anderem auch des von Urban Juve entwickelten Hanfwurzelöls, hat Biorius ein Konformitätszertifikat ausgestellt, mit dem bestätigt wird, dass das Anti-Aging-Serum von Urban Juve nun auf dem europäischen Markt verkauft werden darf.

Dieses Konformitätszertifikat ist ein wesentlicher letzter Schritt, der für den Vertrieb auf dem europäischen Markt erforderlich ist, meint Penny Green, CEO von Yield Growth. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere hochwertigen Kosmetika, in denen die ganze Kraft der Hanfpflanze steckt, einem neuen Kundenkreis in der Europäischen Union anbieten zu können.

Wie bereits angekündigt, hat Yield Growth eine Absichtserklärung mit Melorganics Hellas unterzeichnet. Diese Firma wird als exklusiver Einzelhandelsvertriebspartner und nicht exklusiver Vertriebspartner für den Online-Handel von Produkten der Marke Urban Juve in Griechenland und Zypern verantwortlich zeichnen. Nachdem Cannabis durch die geplante Gesetzgebung nun auch in der Europäischen Union einem breiteren Publikum zugänglich wird, erfreuen sich hochwertige Cannabisprodukte zunehmender Beliebtheit. Mit insgesamt 508 Millionen Einwohnern birgt die EU ein enormes Marktpotenzial für die Produkte von Urban Juve. Urban Juve bemüht sich derzeit für alle 11 derzeit am Markt erhältlichen Produkte um den Erhalt von Konformitätszertifikaten für den Verkauf in der EU. Der Verkauf von Produkten der Marke Urban Juve wird in Europa voraussichtlich im Herbst starten.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabis- und hanfhaltigen Luxusprodukten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert. Die in Entwicklung befindliche Produktpalette des Unternehmens umfasst mehr als 200 Wellness- und Schönheitsprodukte. . Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt, der laut dem Global Wellness Institute einen 4,2 Milliarden Dollar schwere globale Wirtschaftssektor darstellt, durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, verfügt über eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologien und Rezepturen zur Extraktion von Hanföl. Yield Growth baut anspruchsvolle internationale Vertriebskanäle auf und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve- und UJ Topicals-Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

