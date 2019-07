IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth gibt bekannt, dass sein Anti-Aging-Serum der Marke Urban Juve in der September-Ausgabe der UK Vogue in der Rubrik Vogues Beauty Highlights vorgestellt wird

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth gibt bekannt, dass sein Anti-Aging-Serum der Marke Urban Juve in der September-Ausgabe der UK Vogue in der Rubrik Vogues Beauty Highlights vorgestellt wird

30. Juli 2019 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) gibt erfreut bekannt, dass seine vollnatürlichen Hautpflegeprodukte auf Hanfbasis der Linie Urban Juve in der September-Ausgabe der UK Vogue, die ab dem 2. August verkauft wird, präsentiert werden.

Urban Juves Anti-Aging-Serum mit Hanföl wird in der Rubrik 'Vogue's Beauty Highlights' gezeigt. In dieser Rubrik werden ausgewählte, hochwertige Beauty-Produkte vorgestellt, welche die 1,1 Mio. Leserinnen und Leser der UK Vogue sowie Branchen-Insider möglicherweise noch nicht kennen.

Vogue ist Großbritanniens führendes Mode- und Beautymagazin, das von vielen als das wichtigste und einflussreichste Magazin weltweit angesehen wird. Die September-Ausgabe der Vogue ist die umfangreichste des ganzen Jahres, nicht nur, was die Zahl der Leserinnen und Leser, sondern auch was den Umfang anbelangt. In dieser Ausgabe werden die Modekollektionen der Top-Designer für die neue Saison vorgestellt und sie gilt als die Mode-Bibel, weshalb sie von den treuen Leserinnen und Lesern der Vogue sehnsüchtig erwartet wird.

Zusätzlich zur Print-Ausgabe wird Urban Juve auch im digitalen September-Magazin, Vogue Retail, einem Unterbereich auf Vogue.co.uk, beworben. Die digitale Ausgabe ergänzt die Printausgabe, sodass Urban Juve den Vorteil einer Multiplattform-Kampagne hat, die neben den 1,1 Mio. Leserinnen und Lesern der Printausgabe auch noch 3 Mio. Nutzer der Website von UK Vogue erreicht.

Dass wir unter Vogues Beauty Highlights in der UK Vogue aufgeführt werden, zeigt, dass Urban Juve sich einen Namen als qualitativ hochwertige Hautpflegeproduktmarke in der elitären internationalen Beauty-Gemeinschaft macht, sagt Penny Green, CEO von Yield Growth. Dass wir erheblich in die Bekanntheit unserer außergewöhnlichen Hautpflegeprodukte investiert haben, zahlt sich jetzt aus. Wir haben eine Vertriebsvereinbarung für Griechenland unterzeichnet und verhandeln gerade den Vertrieb in Südamerika, Asien und anderen Teilen Europas. Es ist unser Ziel, Urban June zur weltweit bekanntesten Cannabis-Beautymarke zu machen.

Jefferies schätzt, dass der Cannabis-Beautymarkt bis 2028 auf 25 Mrd. US-$ anschwellen wird.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabishaltigen Beauty- und Wellness-Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert, und die Produktpalette umfasst mehr als 200 cannabishaltige Getränke, Esswaren sowie Wellness- und Beauty-Formeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, ist eine ambitionierte Marke, die auf der organischen Synthese aus uraltem Wissen und modernen Techniken fußt, um außergewöhnliche Beauty- und Wellness-Lösungen zu kreieren. Die Marke verwendet ausschließlich reine, sichere und natürliche zutaten, darunter das exklusiv gewonnene Hanfwurzelöl sowie Hanfsamenöl und mehr als 40 Essenzöle und Pflanzenextrakte. Urban Juve verfügt über eine eigens entwickelte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat 12 weitere Patentanträge gestellt. Yield Growth baut internationale Vertriebskanäle und seine Bekanntheit auf und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Dienstleistungen, Lizenzen und Produkte.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well and UJ Beverages, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

