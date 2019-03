IRW-News: The Yield Growth Corp.: Yield Growth beauftragt die Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der UBC mit der Durchführung der Analyse von bioaktiven Wirkstoffverbindungen in eigenem Hanfwurzelöl

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



: Yield Growth beauftragt die Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der UBC mit der Durchführung der Analyse von bioaktiven Wirkstoffverbindungen in eigenem Hanfwurzelöl

Vancouver (British Columbia), 14. März 2019. Yield Growth Corp. (CSE: BOSS, OTCQB: BOSQF, Frankfurt:YG3) hat die Fakultät für Pharmazeutische Wissenschaften der University of British Columbia (die UBC) damit beauftragt, entzündungshemmende und andere bioaktive Wirkstoffverbindungen in seinem Hanfwurzelöl zu identifizieren und zu quantifizieren, die durch die eigenen Extraktionsverfahren von Yield Growth gewonnen wurden.

Die 1908 gegründete UBC gilt als eine der führenden akademischen Institutionen in Kanada und international. Laut US News und World Report belegt die UBC im Bereich Pflanzen- und Tierwissenschaften in Kanada den zweiten und weltweit den sechsten Platz.

Sobald Yield Growth die bioaktiven Wirkstoffverbindungen in seinem Hanfwurzelöl identifiziert und analysiert hat, beabsichtigt es, auf jenem Grundstück, das es in Chilliwack (British Columbia) zu erwerben plant, die Entwicklung eines hochmodernen und einzigartigen eigenen Extraktionssystems durchzuführen. Die UBC wird bestimmte Wirkstoffverbindungen erproben, die bekanntermaßen einen therapeutischen Nutzen aufweisen.

Laut öffentlich zugänglichen Untersuchungen kann Hanfwurzelöl Terpene enthalten. Diese natürlichen Absorptionspromotoren gelten als die wirksamste Kategorie von Wirkstoffverbindungen zu diesem Zweck. Die Forschung weist auch darauf hin, dass es eine hohe Bioverfügbarkeit von Hanfwurzelöl gibt, die auf die transdermalen Eigenschaften von Terpenen und Triterpenoiden in der Wurzel zurückzuführen ist.

Hanfwurzelöl ist die größte Entdeckung und Innovation von Yield Growth und wird vom Global Wellness Institute als eine Wellnessindustrie im Wert von mehreren Billionen Dollar beschrieben. Yield Growth hat alte Ayurveda-Extraktionsverfahren erforscht und mit moderner Wissenschaft kombiniert, um ein Hanfwurzelöl herzustellen, das den gesundheitlichen Nutzen der Pflanze bewahrt. Yield Growth vermarktet über 50 Produkte, einschließlich Hanfwurzelöl, das mit seinem eigenen Extraktionsverfahren gewonnen wird, und verkauft zurzeit Produkte im Einzelhandel und online unter der Marke Urban Juve. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der UBC wird Yield Growth mit seiner zum Patent angemeldeten Extraktionstechnologie weiterhin einzigartige Produkte entwickeln und die Bioverfügbarkeit von Pflanzenstoffen über die Haut verbessern.

UBC wird Analyse von bioaktiven Wirkstoffverbindungen in Hanfwurzelöl durchführen, einem Schlüsselelement der Körperpflegeproduktreihe Urban Juve von Yield.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. revolutioniert die laut Global Wellness Institute 4,2-Milliarden-Dollar-Wellnessbranche mit Hanf- und Cannabisprodukten, die alte Heilmittel mit moderner Wissenschaft verbinden. Yield Growth ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das über die Führungskräfte, die Finanzkraft und die wissenschaftlich fundierten Rezepturen verfügt, um von der Cannabisrevolution zu profitieren. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit relevanten globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnesslösungen wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, hat bei Health Canada 35 Produkte registriert. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen dieser Produkte gehören Cannabis Sativa-Hanfsamen- und -Hanfwurzelöle, die mit der eigens entwickelten und zum Patent angemeldeten Technologie von Urban Juve gewonnen werden. Urban Juve hat in den USA überdies 11 Patentanträge eingebracht. Über seine Tochtergesellschaften vermarktet Yield Growth mehr als 70 Wellness- und Kosmetikprodukte und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Inkubationsdienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Ansprechpartner für Anleger

Penny Green, President & CEO

Kristina Pillon, Investor Relations

invest@yieldgrowth.com

1-833-514-BOSS 1-833-514-2677

1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

This press release includes forward-looking information and statements (collectively, forward looking statements) under applicable Canadian securities legislation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten und Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum, dem Verkauf und der Nachfrage nach Urban Juve-, UJ Topicals-, UJ Beverages- und UJ Edibles-Produkten, allgemeinen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie auf die Situation auf den Kapitalmärkten. Yield Growth warnt die Leser davor, sich übermäßig auf die von Yield Growth gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse erheblich voneinander abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Yield Growth lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46185

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46185&tr=1

