IRW-News: The Yield Growth Corp.: YIELD GROWTH entwickelt erstes Konzept für Extraktionsanlage und bestellt Ausstattung

11. März 2019 - Vancouver, BC: The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (Frankfurt:YG3) gibt bekannt, dass es das erste Konzept für eine Produktionsanlage für kommerzielles Hanfwurzelöl entwickelt und die wichtigste Ausstattung für seine geschützte Extraktionstechnik gefunden und bestellt hat.

Nach Durchsicht der Daten der bisherigen Hanfwurzelölproduktion hat Yield Growth ein modernes System konzipiert, um die traditionellen Extraktionsmethoden des Ayurveda auszubauen, mit denen ein gleichbleibendes Produkt hoher Qualität produziert werden kann.

Im Ayurveda gelten Wurzeln als der Teil der Pflanzen, der die meisten heilenden Wirkstoffe besitzt, und sie werden seit über 5.000 Jahren als Medizin verwendet. Bei der klassischen Extraktionsmethode bleiben zwar die medizinischen Eigenschaften der Pflanze erhalten, aber sie ist arbeits- und kostenintensiv. Umgekehrt wird mit den modernen Techniken der gesundheitliche Nutzen der Pflanzen sowie der Derivate häufig verwässert. Durch innovative und geschützte Technologien hat Yield Growth eine neue, skalierbare Extraktionsmethode entwickelt, bei der die Prinzipien des Ayurveda beibehalten und die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Pflanze erhalten werden. Das Ergebnis: ein effizienter und effektiver Prozess, der qualitativ hochwertiges Hanfwurzelöl hervorbringt.

Yield Growth wird in den nächsten Quartalen weitere Studien zur Herstellung von Cannabidiol aus Industriehanf betreiben. Die Einsatzflexibilität der neuen Ausstattung ermöglicht eine weitere Verfeinerung des Extraktionsprozesses von Cannabinoiden aus Industriehanf, die nicht unter das Cannabisgesetz fallen. Yield Growth wird mit seiner zum Patent angemeldeten Extraktionstechnik weiterhin einzigartige Produkte entwickeln und außerdem die Bioverfügbarkeit pflanzlicher Stoffe über die Haut verbessern.

Die Extraktionsausstattung wird in den nächsten Wochen erwartet, sodass mit der Produktion und den Tests von Muster-Chargen des Hanfwurzelöls mit dem verbesserten Konzept gestartet werden kann. Yield Growth geht davon aus, dass die neue Extraktionsanlage für kommerzielles Hanfwurzelöl bis Ende 2019 vollständig in Betrieb sein wird.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. revolutioniert die 4,2-Milliarden-Dollar-Wellnessbranche mit Hanf- und Cannabisprodukten, die alte Heilmittel mit moderner Wissenschaft verbinden. Yield Growth ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das über die Führungskräfte, die Finanzkraft und die wissenschaftlich fundierten Rezepturen verfügt, um von der Cannabisrevolution zu profitieren. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit relevanten globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnesslösungen wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, hat bei Health Canada 35 Produkte registriert. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen dieser Produkte gehören Cannabis Sativa-Hanfsamen- und -Hanfwurzelöle, die mit der eigens entwickelten und zum Patent angemeldeten Technologie von Urban Juve gewonnen werden. Urban Juve hat in den USA überdies 11 Patentanträge eingebracht. Über seine Tochtergesellschaften vermarktet Yield Growth mehr als 70 Wellnessprodukte und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Inkubationsdienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

