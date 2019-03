IRW-News: The Yield Growth Corp.: Verkauf der Hautpflegeprodukte der Linie Urban Juve von Yield Growth in siebzig Einzelhandelsgeschäften bestätigt

IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.



Verkauf der Hautpflegeprodukte der Linie Urban Juve von Yield Growth in siebzig Einzelhandelsgeschäften bestätigt

Von Toronto bis Victoria wurden innerhalb von zwei Monaten nach Markteinführung Allianzen mit nationalen Einzelhändlern gebildet.

19. März 2019, Vancouver, B.C. - The Yield Growth Corp. (CSE: BOSS) (OTC: BOSQF) (Frankfurt: YG3) gibt bekannt, dass seine natürlichen Hautpflege- und persönlichen Wellness- und Pflegelösungen Urban Juve in Kürze in 70 Business-to-Consumer-Betrieben in Ontario, Saskatchewan und British Columbia erhältlich sein werden. Die geschlechtsneutralen Hautpflegelösungen auf Hanfbasis der Linie Urban Juve werden nunmehr in städtischen Spas, Ferienhotels in den Bergen, naturheilkundlichen Praxen, Wellness-Geschäften und Friseursalons geführt. Zu den Einzelhändlern zählen unter anderem: Vida Spa, Boardwalk Ski Shop, Spa Tru, The Glamoury, Renew Spa, Rouge Naturals, Wellth Pharmacy, Delineation Salon und Healthy Planet.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung werden bei mehreren multinationalen Einzelhandelsketten Präsentationen durchgeführt, und die solide E-Commerce-Plattform des Unternehmens tritt in die letzte Entwicklungsphase ein.

Wir haben zwar die Produkte erst vor kurzem eingeführt, aber da der ehemalige COO von M.A.C Cosmetics, Thomas Bond, an der Spitze unseres Board of Directors steht, unterstützt dies unsere Intention und Fähigkeit, international zu expandieren und zu skalieren, sagte Sandi Lesueur. Dank seiner Erfahrung in Verbindung mit unserer einzigartigen Marke preisgünstiger Luxus-Hautpflegeprodukte - die durch den Verzicht auf aggressive Chemikalien bei allen Hauttypen einsetzbar sind, selbst bei sehr empfindlicher Haut - sind wir für Marktakzeptanz und Wachstum gut aufgestellt. Die Ergebnisse sind schnell und beeindruckend.

Die unterstützenden Marketinganstrengungen und Vertriebsstrategien für Urban Juve - von Suchmaschinenoptimierung (SEO) über Relationship- und Content-Marketing bis hin zu Beziehungen mit Social Media und traditionellen Medien - unterstützen sämtlich die Einzelhandelspräsenz und -stellung des Unternehmens, erklärte Lesueur. Unser Ziel ist es, mit unserem Know-how und unseren Patenten rund um Hanfwurzel-Öl die vertrauenswürdigste Hautpflegemarke zu werden. Während strategische Beziehungen mit wichtigen Einzelhändlern unser Ziel sind, freuen wir uns sehr darüber, dass auch kleine unabhängige Händler bereits in diesem frühen Stadium unsere Produkte annehmen. Wir sind stolz, Hand in Hand mit großen und kleinen Einzelhändlern Konsumenten in bedeutenden Zentren oder entfernteren Regionen zu erreichen, zunächst in Kanada und bald auch in ganz Nordamerika und darüber hinaus.

Es wird erwartet, dass Urban Juve durch den Vertrieb an diesen 70 Einzelhandelsstandorten gute Vertriebsergebnisse erzielen wird. Momentan werden konforme Umverpackungen (Kartons) für den Einzelhandelsvertrieb in ganz Nordamerika entwickelt.

Mit Produkten, die ebenso männliche wie weibliche und junge wie reifere Konsumenten ansprechen, wird Urban Juve an Millennials vermarktet, findet seinen Weg jedoch auch in die Badezimmer und Handtaschen älterer Luxuskonsumentinnen und -konsumenten.

Unsere Produkte befriedigen das Bedürfnis nach natürlichen, wirksamen und erschwinglichen innovativen Produkten, meinte Lesueur. Werte sind für unsere frühen Kunden wichtiger als das Alter.

Nachdem die Produktentwicklung, die Patentanmeldungen, die operativen Systeme, die Vertriebs- und Marketingplattformen fertiggestellt sind, ist The Yield Growth Corp. zuversichtlich, dass die nächsten Schritte des Unternehmens den Weg für den digitalen und traditionellen Einzelhandelsvertrieb ebnen und dadurch bei den Konsumenten Aufmerksamkeit und Bindung aufgebaut werden können.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. revolutioniert die laut Global Wellness Institute 4,2-Milliarden-Dollar-Wellnessbranche mit Hanf- und Cannabisprodukten, die alte Heilmittel mit moderner Wissenschaft verbinden. Yield Growth ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das über die Führungskräfte, die Finanzkraft und die wissenschaftlich fundierten Rezepturen verfügt, um von der Cannabisrevolution zu profitieren. Das Managementteam von Yield Growth hat langjährige Erfahrung mit relevanten globalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation. Für seine wichtigste Konsumentenmarke, Urban Juve, wurden 35 Produkte bei Health Canada registriert und 70 Einzelhandelsgeschäfte für den Verkauf der Produkte gewonnen. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnesslösungen wünschen. Seine wichtigste Verbrauchermarke, Urban Juve, hat bei Health Canada 35 Produkte registriert. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen dieser Produkte gehören Cannabis Sativa-Hanfsamen- und -Hanfwurzelöle, die mit der eigens entwickelten und zum Patent angemeldeten Technologie von Urban Juve gewonnen werden. Urban Juve hat in den USA überdies 11 Patentanträge eingebracht. Über seine Tochtergesellschaften vermarktet Yield Growth mehr als 70 Wellness- und Kosmetikprodukte und verfügt über mehrere Einnahmequellen, darunter Lizenzen, Inkubationsdienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter #findyourjuve in den sozialen Medien.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

This press release includes forward-looking information and statements (collectively, forward looking statements) under applicable Canadian securities legislation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

