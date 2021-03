IRW-News: The Place Holdings Limited : The Place Holdings Limited: Update hinsichtlich Tianjie Yuntai Wanrun (Xiuwu) Property Development Co. Ltd.

IRW-PRESS: The Place Holdings Limited : The Place Holdings Limited: Update hinsichtlich Tianjie Yuntai Wanrun (Xiuwu) Property Development Co.



Ltd.

- Änderung bei Zonierung von Land

28. März 2021, Das Board of Directors (das Board oder die Directors) von The Place Holdings Limited (das Unternehmen und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, der Konzern) bezieht sich auf die am 4. August 2020 bekannt gegebenen Halbjahresergebnisse des Unternehmens für den Finanzzeitraum zum 30. Juni 2020 (die Halbjahresergebnisse) sowie auf die am 17. August 2020 bekannt gegebenen Antworten des Unternehmens auf die Fragen von Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) zu den Halbjahresergebnissen vom 13. August 2020 (zusammen die vorherigen Pressemitteilungen).

Sofern nicht anders definiert, haben alle in diesem Dokument verwendeten Begriffe in Großbuchstaben dieselbe Bedeutung wie in den vorherigen Pressemitteilungen.

Das Board möchte bekannt geben, dass die Zonierung von Land von Tianjie Yuntai Wanrun (Xiuwu) Property Development Co. Ltd. (Tianjie Yuntai Wanrun) per 23. März 2021 von einer Gewerbe- zu einer Wohnfläche geändert wurde. Die zugewiesenen Landnutzungsrechte wurden von den bisherigen 40 auf 70 Jahre erhöht.

Das Unternehmen wird gemäß dem Listing Manual der SGX-ST weitere Pressemitteilungen veröffentlichen, sobald es wesentliche Entwicklungen gibt.

Im Auftrag des Board

Executive Chairman Ji Zenghe

THE PLACE HOLDINGS LIMITED

(Unternehmensregistrierungsnummer: 200107762R)

(Eingetragen in der Republik Singapur)

