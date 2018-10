IRW-News: The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. : The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. präsentiert sich kommendes Wochenende in Frankfurt

Weitere Suchergebnisse zu "The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.":

IRW-PRESS: The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. : The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. präsentiert sich kommendes Wochenende in Frankfurt

Treffen Sie die führenden und weltweit größten medizinischen Cannabisunternehmen in Frankfurt

Capital Markets Media ist stolz, am 21. und 22. Oktober die erste Canadian Cannabis Capital Markets Conference im Hilton Frankfurt City Centre zu präsentieren.

Simultanübersetzungen werden bei dieser Veranstaltung für Deutschsprachige, die die Präsentatoren in ihrer Muttersprache hören möchten, ebenfalls kostenlos über Kopfhörer bereitgestellt.





Diese exklusive Investmentkonferenz - www.3cmconference.de - ist die erste dieser Art. Dort treffen die deutsche Investment-Community und Investoren mit hohem Eigenkapital auf die bedeutsamsten kanadischen Cannabisunternehmen.

Die Vortragenden führender kanadischer Bluechip-Cannabisunternehmen werden vor einem Publikum von Profis der Investment-Community und Privatanlegern sprechen.

Außerdem bietet ein großes präsentierendes Unternehmen nun 17 Freikarten für die ersten 17 Personen, die den Veranstalter Marc Davis unter marc@capitalmarketsmedia.ca kontaktieren. Damit wird die Legalisierung von Cannabis in Kanada am 17. Oktober 2018 gefeiert.

Was jeder Teilnehmer wissen möchte: Welche Aktien sind auf gutem Weg, die Star-Performer von morgen zu werden?

Dort werden Sie eine Antwort darauf erhalten. Denn es wurden nur die größten und besten kanadischen Unternehmen ausgewählt, um dort zu präsentieren.

Die Konferenzteilnehmer erhalten dabei Informationen aus erster Hand, welche dieser Unternehmen am wahrscheinlichsten in die Fußstapfen des Branchenführers Canopy Growth treten werden. Der Aktienkurs beträgt heute etwa 65 kanadische Dollar und ist somit über 30 Mal höher als noch vor zwei Jahren.

Wenn Sie teilnehmen, können Sie direkt vom leitenden Management von Canopy Growth erfahren, wie es das Unternehmen geschafft hat, der größte Cannabisanbauer der Welt zu werden.

Als einer unserer beiden wichtigsten Vortragenden wird Dr. Pierre Debs, European Managing Director von Canopy, auch erklären, warum Deutschland zum weltweit wichtigsten Markt für medizinisches Cannabis außerhalb der USA wird.

Die Managementteams zahlreicher Bluechip-Cannabisunternehmen werden ebenfalls bei dieser Konferenz präsentieren und direkt mit den Teilnehmern interagieren.

Zu den anderen Vortragenden zählen einige der einflussreichsten Personen Deutschlands, die bei der Bewegung für den Zugang zu medizinischem Cannabis für Millionen deutsche Patienten an vorderster Front stehen. Sie werden erfahren, wie und warum diese nicht toxische und nicht abhängig machende Alternative zu zahlreichen problematischen Pharmazeutika für eine regelrechte Revolution sorgt.

Alle Konferenzteilnehmer werden zu zwei eleganten, jedoch unterhaltsamen und entspannenden Cocktailpartys mit Freigetränken eingeladen, wo sich großartige Vernetzungsmöglichkeiten bieten werden. Dort wird es in der Tat zahlreiche Möglichkeiten geben, von Angesicht zu Angesicht mit dem Management industrieller Cannabisunternehmen zu sprechen, die an vorderster Front der globalen Revolution von medizinischem Cannabis stehen.

Die Teilnehmer erhalten auch kostenlose Swag Bags mit großartigen Geschenken im Wert von über 250 Euro.

VIP-Teilnehmer und Inhaber eines VIP-Dinner- und -Kabaretttickets werden auch einen Sonntagabend mit erstklassiger, unvergesslicher Unterhaltung genießen können.

Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit, die größten Namen im Bereich des medizinischen Cannabis zu treffen, nicht entgehen. Sie können außerdem erfahren, wie Sie weiterhin Ihrer Zeit voraus sind, indem Sie die besten Investmentmöglichkeiten im Bereich der aufstrebenden nordamerikanischen Bluechip-Cannabisaktien entdecken.

Geben Sie bitte den folgenden Code ein, wenn Sie ein Ticket kaufen, um eine Ermäßigung von 50 Prozent zu erhalten: 3CMC49411.

Bitte beachten Sie, dass es nicht viele Tickets gibt.

Zu den Höhepunkten der Konferenz zählt Folgendes:

- TREFFEN SIE DIE WELTWEIT GRÖSSTEN CANNABISUNTERNEHMEN, EINSCHLIESSLICH CANOPY GROWTH UND AURORA CANNABIS

- ERFAHREN SIE, WELCHES VIER JAHRE ALTE CANNABIS-START-UP HEUTE GRÖSSER ALS DIE LUFTHANSA IST

- WERDEN SIE TEIL EINES AUSGEWÄHLTEN PUBLIKUMS FÜR DIESE ALLERERSTE INVESTMENTVERANSTALTUNG DIESER BRANCHE

- NEHMEN SIE ZWEI TAGE LANG AN PRÄSENTATIONEN VON DYNAMISCHEN CEOs TEIL

- ERFAHREN SIE, WIE DIE DYNAMISCHSTEN CANNABISAKTIEN IDENTIFIZIERT WERDEN KÖNNEN

- ERFAHREN SIE, WELCHE CANNABISAKTIEN KONTINUIERLICH BESSER PERFORMEN ALS ALLE ANDEREN

- ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE ZUKUNFT VON CANNABISINVESTITIONEN IN DEUTSCHLAND

- ERFAHREN SIE, WARUM MEDIZINISCHES CANNABIS DIE WELT REVOLUTIONIERT

Tickets für die Veranstaltung können auf der Webseite der Konferenz unter www.3cmconference.de oder www.3cmconference.com erworben werden. Teilnehmer können Tickets für zwei oder nur einen Tag kaufen. Vergessen Sie nicht unseren Code (oben) für eine Ermäßigung von 50 Prozent.

Deutsche Banker können Marc Davis kontaktieren, um private Treffen mit den teilnehmenden CEOs zu vereinbaren. Sie können ihn unter marc@capitalmarketsmedia.ca erreichen.

Bei Medienanfragen kontaktieren Sie bitte Marc Davis unter derselben E-Mail-Adresse oder unter 604-306-6766 (kanadische Telefonnummer). Sie können ihn auch im Hilton City Centre Hotel erreichen.

Kontakt:

Marc Davis

+1 604-306-6766

marc@capitalmarketsmedia.ca

www.3cmconference.de

