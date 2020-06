IRW-News: Tethyan Resource Corp. : Tethyan meldet Aufnahme von Bohrungen bei Kizevak

IRW-PRESS: Tethyan Resource Corp.



: Tethyan meldet Aufnahme von Bohrungen bei Kizevak

9. Juni 2020, Vancouver (B.C.). Tethyan Resource Corp. (TSX-V: TETH) (Tethyan oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrungen in seinem kürzlich erworbenen Projekt Kizevak in Serbien aufgenommen hat. Dieses erste Programm wird mit einem Diamantbohrgerät mit Bohrlochtiefen von 150 bis 300 Metern durchgeführt, wobei insgesamt 2.300 Meter gebohrt werden sollen. Das Programm wird voraussichtlich Mitte August abgeschlossen. Mit den Bohrungen sollen die historischen Bohrergebnisse verifiziert und die Tiefenerweiterungen der Mineralisierung erprobt werden, die in historischen Explorationsstollen ermittelt wurde.

Fabian Baker, President und CEO von Tethyan, meint dazu: Wir freuen uns ungemein, die Bohrungen bei Kizevak aufzunehmen. Dies wird das erste bedeutende Explorationsprogramm in diesem Projekt sein, seit es von staatlicher Seite in den 1970er und 1980er Jahren erkundet wurde. Die damaligen Bohrungen durchteuften mächtige Abschnitte mit einer hochgradigen Silber-Zink-Blei-Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine Tiefe von rund 150 Metern und unser Bohrprogramm soll diese Ergebnisse verifizieren und gleichzeitig auch erstmals Erweiterungen der Mineralisierung in der Tiefe erproben. Es zeugt von dem effektiven Arbeitsumfeld in Serbien, dass wir in der Lage waren, in nur 3 Wochen nach Übernahme des Projekts Kizevak die Zugangsgenehmigung einzuholen und die Bohrplatten zu errichten. Wir sehen dem Ausbau unserer Explorationsbemühungen im kommenden Jahr entgegen.

Über Tethyan Resources Corp.

Tethyan Resource Corp. ist ein in British Columbia (Kanada) eingetragenes Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert. Tethyan konzentriert sich auf den Tethyan-Mineralgürtel in Osteuropa, insbesondere Serbien, wo es ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Edel- und Basismetallprojekten mit bekannter Mineralisierung und überzeugenden Bohrzielen erwirbt und exploriert. Tethyan legt sehr großen Wert auf verantwortliches Engagement bei der lokalen Bevölkerung und den Anteilseignern und hat sich der proaktiven Erfüllung der Good International Industry Practice (GIIP) und dem nachhaltigen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement verschrieben. Weitere Informationen finden Sie auf Tethyans Website: www.tethyan-resources.com.

Kontakt

Fabian Baker, President und Chief Executive Officer

+44 1534 881 885 | fabian@tethyan-resources.com

Andjelija Vujovic, Investor Relations

+381(0) 11 4077 433 | andjelija@tethyan-resources.com

Suite 555 - 999 Canada Place

Vancouver, BC, Kanada V6C 3E1

Tel: +1 604 687 1717

E-Mail: info@tethyan-resources.com

Web: https://www.tethyan-resources.com/

Haftungsausschluss für die TSX Venture Exchange

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (als solcher Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen nach kanadischem Wertpapierrecht dar. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Explorationsprogramm. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet, beabsichtigt, wird sein, zukunftsgerichtet, scheint oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Tethyan wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen oder impliziert sind, einschließlich: des Abschlusses des zweiten Abschlusses; des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; zukünftiger Explorationsprogramme; Investitionsausgaben und anderer Kosten; und zusätzlicher Kapitalanforderungen. Obwohl das Management von Tethyan versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Tethyan wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis hierin aufgenommen werden, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

