IRW-News: TerraX Minerals Inc.: TerraX gibt Einreichung des technischen Berichts für Yellowknife City Goldprojekt bekannt

Vancouver, B.C. - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF) ("TerraX" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/terrax-minerals-exploring-district-scale-property-for-gold-huge-historic-corestack/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde, der die erste Mineralressourcenschätzung für sein 100%-iges Yellowknife City Gold-Projekt unterstützt, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. November 2019 berichtet.

Der technische Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Resource Estimates for the Crestaurum-Barney-Sam Otto/Mispickel Deposits, Yellowknife City Gold Project, Yellowknife, Northwest Territories, Canada" datiert vom 2. Dezember 2019 mit Wirkung zum 4. November 2019 und ist auf der Website des Unternehmens unter www.terraxminerals.com zu finden und unter dem Profil von TerraX auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Über TerraX

Durch eine Reihe von Akquisitionen hält TerraX eine 100%ige Beteiligung am Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt, das 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land in 12 Kilometern Entfernung von Yellowknife umfasst. Das Projekt befindet sich im produktiven Yellowknife Greenstone Gürtel und erstreckt sich über 70 Kilometer Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptbruchs in der Nähe der ehemaligen hochgradigen Con- und Giant Goldminen, die über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben. Das YCG-Projekt liegt in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjähriger Straßen, Flugverkehr, Dienstleister, Wasserkraft und Handwerk.

Weitere Informationen zum YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.terraxminerals.com

Im Namen des Verwaltungsrates,

"DAVID SUDA"

David Suda

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Samuel Vella

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 604-689-1749 / Gebührenfrei: 1-855-737-2684

svella@terraxminerals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Mitteln, der Ergebnisse der Finanzierungsbemühungen, des Abschlusses der Due Diligence-Prüfung und der Ergebnisse der Explorationsaktivitäten -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49520

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49520&tr=1

