IRW-News: TerraX Minerals Inc.: TerraX ernennt David Suda zum Präsidenten und CEO

: TerraX ernennt David Suda zum Präsidenten und CEO

18. Juni 2018, Vancouver, B.C. - TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF - https://www.youtube.com/watch?v=kLSt_VpUzmw&t=1s&list=PLBpDlKjdv3yoX1N3x4RmnEyhecw5EVhv9&index=4)

freut sich bekannt zu geben, dass David Suda mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten und Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde. Herr Suda wird eng mit Joseph Campbell, dem Executive Chairman von TerraX, zusammenarbeiten, um das Unternehmen zu weiteren Explorationserfolgen zu führen und gleichzeitig das Profil des Unternehmens in der Investment Community zu stärken.

Die Ernennung von David Suda ist ein aufregender Meilenstein und kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für TerraX, sagt der Vorstandsvorsitzende Joe Campbell. Davids personalorientierter Führungsstil und seine Kapitalmarkterfahrung werden die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, die Explorationserfolge und außergewöhnlichen Möglichkeiten von TerraX zu finanzieren und voll auszuschöpfen.

David Suda verfügt über mehr als 11 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Er schloss sein Studium an der York University mit einem Bachelor in Umweltwissenschaften mit Auszeichnung ab. Zuletzt war Herr Suda Leiter der Trading-Abteilung und Managing Director bei Beacon Securities. Er hat Beziehungen zu Investoren wie institutionellen Managern und Aktiengesellschaften aufgebaut. Seine umfangreiche Kapitalmarkterfahrung mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die auf öffentlichen Ressourcen basieren, wird TerraX Zugang zu einem Kompetenzspektrum verschaffen, das Marketing, Unternehmensstrategie und Investmentbanking umfasst.

David Suda, Präsident und CEO, erklärte: Ich sehe dies als eine spannende und einmalige Möglichkeit, mit einem Goldexplorationsunternehmen zusammenzuarbeiten, das so viel Potenzial und Zugang zu Infrastruktur in einem günstigen Bergbaugebiet hat wie TerraX. Die Arbeit des von Joe Campbell geleiteten Teams und der bedeutende Landbesitz, der um zwei der hochwertigsten historischen Goldminen in Kanada herum aufgebaut wurde, sind die Gründe, warum ich mich entschieden habe, dem Unternehmen beizutreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem so starken technischen Team und möchte gemeinsam das Profil des Unternehmen erweitern, das Interesse daran steigern und den Aktionären einen Mehrwert bieten.

Joe Campbell sagte weiter: David vermittelt TerraX neue Energie, Visionen, strategisches Denken und Disziplin für unser langfristiges Ziel, einen großen kanadischen Goldbezirk von Weltklasse zu etablieren. Darüber hinaus wird uns Davids Fachwissen im Bereich Umwelttechnik helfen, unsere guten Beziehungen zur Bevölkerung in Yellowknife aufrecht zu erhalten und auszubauen. Ich freue mich darauf, David in seiner neuen Rolle als Mentor zu begleiten und ihm bei der Investitions- und Unternehmensstrategie zu folgen.

TerraX Minerals Inc. hat sich vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bereit erklärt, Herrn Suda für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung Incentive-Aktienoptionen auf 1.250.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,41 US-Dollar pro Aktie zu gewähren. Diese Optionen werden über einen Zeitraum von achtzehn Monaten ausübbar.

Um der Ernennung von Dave Suda Rechnung zu tragen, hat sich Stuart Rogers bereit erklärt, als Präsident zurückzutreten und die Rolle des Chief Financial Officer an Stelle von Mark Gelmon zu übernehmen, der das Unternehmen Ende Juni verlassen wird.

Über das Projekt Yellowknife City Gold

Das Goldprojekt Yellowknife City Gold (YCG) umfasst 772 km² an zusammenhängenden Landflächen, die sich unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den kanadischen Nordwest-Territorien erstrecken. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen hochgradigen Goldcamps Kanadas. In nur 10 Kilometer Entfernung von der Stadt Yellowknife befindet sich YCG in der Nähe wichtiger Infrastruktureinrichtungen (ganzjährig befahrbare Straßen, Flugtransportunternehmen, Dienstleister, ein Wasserkraftwerk sowie gewerbliche Fachbetriebe).

YCG befindet sich im produktiven Grünsteingürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichlänge von 70 km entlang der wichtigsten mineralisierten Bruchzone der Goldbergbauregion Yellowknife, einschließlich der südlichen und nördlichen Ausläufer des Scherungssystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Das Projektgebiet enthält zahlreiche Scherungszonen, die bekanntlich Ausgangspunkte für Goldlagerstätten der Goldbergbauregion Yellowknife darstellen. Hier wurden Jahr unzählige Goldvorkommen entdeckt und zuletzt Bohrungen mit hochgradigen Ergebnissen erzielt, die dem Projektgelände Potenzial für eine Goldbergbauregion von Weltformat bescheinigen.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website www.terraxminerals.com.

Für das Board of Directors:

JOSEPH CAMPBELL

Joe Campbell

CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Samuel Vella

Manager of Corporate Communications

Tel: 604-689-1749

Tel: 1-855-737-2684 (gebührenfrei)--

svella@terraxminerals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

