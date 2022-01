IRW-News: Telecure Technologies Inc.: Telecure Technologies Inc. gibt die Ernennung von Eli Dusenbury zum Mitglied des Board of Directors bekannt

IRW-PRESS: Telecure Technologies Inc.: Telecure Technologies Inc. gibt die Ernennung von Eli Dusenbury zum Mitglied des Board of Directors bekannt

12. Januar 2022, Vancouver, BC - Telecure Technologies Inc. (CSE: TELE) (FWB: 6MZ) (das Unternehmen oder Telecure), ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das Technologien entwickelt, um das Gesundheitswesen leichter zugänglich und effizienter zu machen, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Eli Dusenbury mit sofortiger Wirkung in sein Board of Directors ernannt wurde. Herr Dusenbury ist auch der Chief Financial Officer des Unternehmens.

Josh Rosenberg, Chairman des Board of Directors, sagt dazu: Herr Dusenbury war maßgeblich am Erfolg von Telecure beteiligt. Im Zuge des weiteren Wachstums von Telecure wird Eli meiner Meinung nach mit seiner umfangreichen Erfahrung in Finanzberichterstattung und bei Akquisitionen eine echte Bereicherung für uns sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dusenbury als Board-Mitglied, während wir uns weiterhin um den Aufbau eines starken Fundaments für die Zukunft von Telecure bemühen.

Herr Dusenbury, CPA, CA, verfügt über Erfahrung im öffentlichen Rechnungswesen und erbringt Dienstleistungen für Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor in Kanada und in den USA in einer Vielzahl von Branchen, u.a. Gesundheitswesen, Technologie, Landwirtschaft, Ingenieurwesen, Bergbau & Exploration, Fertigung und Finanzen. Herr Dusenbury erwarb 2011 den Titel eines Chartered Professional Accountant.

Herr Dusenbury war als Berater für Wirtschaftsprüfungs- und öffentliche Unternehmen in Kanada und den USA tätig und bekleidete Positionen im Board of Directors und als Finanzvorstand für zahlreiche internationale börsennotierte und private Unternehmen.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass Herr Kashif Akram nicht mehr Chief Technology Officer von Telecure ist.

Für das Board of Directors

Josh Rosenberg

Chairman des Board of Directors

Kontakt

Tel: 604 398-3432

E-Mail: invest@telecure.com

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDrTM und FindingDrTM eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf Aussagen über das Geschäft des Unternehmens, seine Produkte und die Zukunft des Unternehmens, seine Produktangebote und Wachstumspläne beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Entwicklungen erheblich von den in diesen Aussagen genannten abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab und beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und es gibt keinen Hinweis auf die Rentabilität auf der Grundlage der gemeldeten Umsätze.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63557

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63557&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87931L1040

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.