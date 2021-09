IRW-News: Telecure Technologies Inc.: TeleCure Technologies Inc. nimmt den Handel an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 6MZ auf

IRW-PRESS: Telecure Technologies Inc.: TeleCure Technologies Inc. nimmt den Handel an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 6MZ auf

TeleCure wird derzeit auch an der CSE unter dem Kürzel TELE gehandelt

9. September 2021, Vancouver, BC. - Telecure Technologies Inc.(CSE TELE) (FRA 6MZ) (Unternehmen), ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert, freut sich, die Aufnahme des Handels an der Frankfurter Börse (FRA) unter dem Tickersymbol 6MZ und der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A3CZGY bekannt geben zu können.





Die Notierung an der Frankfurter Börse ist ein wichtiger Meilenstein, da wir die Geschichte von TeleCure einem wachsenden Investorenkreis näher bringen wollen, sagte Chief Executive Officer Adnan Malik. Diese Börsennotierung ermöglicht es dem Unternehmen, eine internationale Investorenbasis zu erschließen, indem unsere Aktien europäischen und internationalen Anlegern zugänglich gemacht werden.

Über Telecure Technologies Inc.

Telecure ist ein auf die USA fokussiertes Gesundheits-IT-Unternehmen, das sich auf den Einsatz von Technologien für ein leichter zugängliches, effizienteres Gesundheitswesen spezialisiert. Telecure bietet maßgeschneiderte Lösungen für telemedizinische Anforderungen. Mit seiner Akquisitionsstrategie und seinen einzigartigen Anpassungsmöglichkeiten konzentriert sich Telecure darauf, seinen Patienten- und Benutzerstamm zu erweitern. Das Unternehmen bietet über seine Plattformen CallingDrTM und FindingDrTM eine komplette Lösung für die Telemedizin an.

Kontakt

Telefon: 604 398-3432

E-Mail : invest@telecure.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Skalierung des Unternehmens und die Verwendung der Erlöse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61384

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61384&tr=1

