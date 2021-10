IRW-News: Tarachi Gold Corp.: Tarachi gibt durchschnittlichen Gehalt von 2,04 g/t Au aus Abraumbohrungen in Magistral bekannt

IRW-PRESS: Tarachi Gold Corp.



: Tarachi gibt durchschnittlichen Gehalt von 2,04 g/t Au aus Abraumbohrungen in Magistral bekannt

Highlights:

- Alle 37 Bohrlöcher durchteuften hochgradiges Goldabraummaterial

- Durchschnittlicher Gehalt von 2,04 g/t Au aus Untersuchungen in171 Goldabraumabschnitten

Vancouver, British Columbia (5. Oktober 2021) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, Untersuchungsergebnisse aus dem Abraumbohrprogramm bekanntzugeben, das im Mai in der Goldmühle und Abraumhalde Magistral (Magistral) in Durango, Mexiko, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, durchgeführt wurde (siehe Pressemeldung vom 20. Mai 2021).

Insgesamt wurden 37 vertikale Schneckenbohrlöcher bis zu Tiefen im Bereich von 1,3 bis 14,5 Metern, mit einer Durchschnittstiefe von 6,6 Metern ausgeführt. Proben wurden in 70-Zentimeter-Abständen mit Hilfe eines Shelby-Probenahme-Systems genommen und, nach Aufzeichnung durch das Geologenteam des Unternehmens vor Ort, zur Untersuchung an Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, British Columbia, geschickt. Die Rückgewinnung aus den Proben betrug durchschnittlich 95,9 %. Aus zwei aneinandergrenzenden Proben wurden 1,4 Meter-Komposite gebildet, soweit im Labor möglich, und insgesamt wurden 178 Komposite und Proben analysiert. 171 der 178 analysierten Proben wurden als aus Goldabraum gebildet bestimmt. Diese sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Analyseergebnisse des Goldabraums

GehaltsbeProbenanzahl Durchschnitts

reich gehalt

Gold (g/t)

(g/t)

<1,00 3 0,91

1,00 - 33 1,31

1,50

1,51 - 55 1,77

2,00

2,01 - 44 2,21

2,50

>2,51 36 3,00

gesamt 171 2,04

Tabelle 2 - Ansatzpunkte der Schneckenbohrlöcher im Goldabraum-Projekt Magistral und Durchörterungen des Goldabraums

BohrloUTM UTM Höhe von bis AbschnigewichteAnmerkun

ch Ost Nord (m) (m)(m) tt ter gen

-Nr. (m) Durchsc

hnitt

, Gold

(g/t)

MAG-21460818,28737311735,0,0010,910,92 2,66 Gold-Tai

-001 0 ,6 5 2 lings

MAG-21460921,28737681736,0,008,978,97 2,94 Gold-Tai

-002 7 ,8 5 lings

MAG-21460843,28738371744,0,0014,514,50 1,65 Gold-Tai

-003 7 ,5 5 0 lings

MAG-21460851,28737671735,0,003,263,26 1,72 Gold-Tai

-004 0 ,9 8 lings

MAG-21460747,28738611744,0,002,802,80 1,90 Gold-Tai

-005 2 ,3 2 lings

MAG-21460957,28738791745,0,008,618,61 1,55 Gold-Tai

-006 5 ,5 1 lings

MAG-21460920,28738451743,0,0014,014,00 1,77 Gold-Tai

-007 0 ,9 2 0 lings

MAG-21460675,28738021743,0,008,838,83 1,58 Gold-Tai

-008 1 ,8 7 lings

MAG-21460715,28737411739,0,001,291,29 1,07 Gold-Tai

-009 7 ,7 1 lings

MAG-21460748,28738061740,0,005,735,73 1,51 Gold-Tai

-010 1 ,2 0 lings

MAG-21461065,28739171747,0,009,109,10 2,23 Gold-Tai

-011 6 ,2 8 lings

MAG-21460999,28738351738,0,008,408,40 2,32 Gold-Tai

-012 1 ,3 4 lings

MAG-21460814,28735941724,0,001,901,90 1,14 Gold-Tai

-013 7 ,6 8 lings

MAG-21460852,28736911731,0,004,634,63 1,91 Gold-Tai

-014 8 ,2 1 lings

MAG-21461027,28738641743,0,008,958,95 2,25 Gold-Tai

-015 4 ,6 7 lings

MAG-21460798,28738111740,0,003,733,73 2,09 Gold-Tai

-016 7 ,2 8 lings

MAG-21460738,28740171742,0,001,401,40 1,88 Gold-Tai

-017 3 ,6 7 lings

1,404,202,80 0,35 Tailings

ohne Gol

d,

Tailing

s

aus Ag-/

Pb-/Zn-K

ern.

4,207,002,80 N/A Keine Au

sbeute

.

7,007,700,70 0,34 Tailings

ohne Gol

d,

Tailing

s

aus Ag-/

Pb-/Zn-K

ern.

MAG-21460732,28739571743,0,002,732,73 2,11 Gold-Tai

-018 1 ,8 2 lings

MAG-21460828,28739301742,0,006,306,30 2,43 Gold-Tai

-019 4 ,1 5 lings

MAG-21461119,28739341748,0,005,606,30 2,30 Gold-Tai

-020 1 ,3 4 lings

MAG-21460798,28736461732,0,005,605,60 1,74 Gold-Tai

-021 9 ,9 6 lings

MAG-21460994,28739161747,0,006,216,21 1,47 Gold-Tai

-022 8 ,2 9 lings

MAG-21460874,28738921743,0,006,546,54 1,95 Gold-Tai

-023 4 ,4 2 lings

MAG-21460793,28738681743,0,006,206,20 1,25 Gold-Tai

-024 5 ,8 8 lings

MAG-21460765,28739081743,0,007,347,34 1,57 Gold-Tai

-025 4 ,9 8 lings

MAG-21460783,28739441742,0,009,809,80 2,43 Gold-Tai

-026 5 ,2 6 lings

MAG-21460770,28739791743,0,001,401,40 2,66 Gold-Tai

-027 1 ,1 2 lings

1,405,604,20 0,76 Tailings

ohne Gol

d,

Tailing

s

aus Ag-/

Pb-/Zn-K

ern.

5,606,180,58 2,75 Gold-Tai

lings

MAG-21460955,28738031737,0,006,306,30 2,50 Gold-Tai

-028 4 ,3 3 lings

MAG-21460780,28736971736,0,003,503,50 2,00 Gold-Tai

-029 2 ,9 5 lings

MAG-21460779,28737661736,0,009,809,80 1,87 Gold-Tai

-030 0 ,9 9 lings

MAG-21460851,28736281726,0,003,503,50 2,11 Gold-Tai

-031 7 ,2 5 lings

MAG-21460752,28736621738,0,004,784,78 1,82 Gold-Tai

-032 6 ,2 6 lings

MAG-21460894,28738021737,0,006,306,30 2,69 Gold-Tai

-033 0 ,1 6 lings

MAG-21460880,28740141750,0,005,605,60 2,01 Gold-Tai

-034 2 ,4 3 lings

MAG-21460824,28740251745,0,0011,211,20 2,58 Gold-Tai

-035 5 ,4 6 0 lings

MAG-21460845,28739701742,0,001,931,93 1,85 Gold-Tai

-036 4 ,8 4 lings

MAG-21460925,28739571750,0,004,024,02 1,85 Gold-Tai

-037 8 ,0 1 lings

Die 171 Goldabraumproben zeigten Werte im Bereich von 0,89 bis 4,12 g/t Au mit durchschnittlich 2,04 g/t Au. Tabelle 2 enthält die Koordinaten der Bohrlochkrägen und den gewichteten Durchschnittsgehalt der Abraumabschnitte. Eine umfassende Tabelle der Probenergebnisse, einschließlich Silber- und Kupfergehalte, wird auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Tarachi CEO, Cameron Tymstra, kommentierte: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen unseres Abraumbohrprogramms in Magistral. Obwohl Verzögerungen in den Analyselabors diese Daten mehrere Monate lang zurückhielten, bestätigen diese Ergebnisse die historischen Goldgehaltschätzungen für das Becken und helfen, das Risiko des Projekts Magistral zu reduzieren. Diese Gehalte wären für eine Mine im Tagebau beeindruckend, aber für ein Projekt, in dem Material bereits abgebaut, zerstoßen und gemahlen wurde, gewinnt man hier wirklich ein Gefühl des potenziellen Wertes. Mit vorliegenden Analyseergebnissen und dem Abschluss der meisten metallurgischen Arbeiten liegen Ausenco Engineering jetzt die meisten zur Erstellung der Ressourcenschätzung und der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) zu Magistral benötigten Daten vor, und die Berichte werden für November erwartet.

Abbildung 1 - Karte der Standorte der Bohrlochkrägen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61824/Tarachi-Gold-Magistral-Tails-Assays-FINAL_DEPRcom.001.jpeg

Die Standorte der 37 Bohrlöcher sind in Abbildung 1 dargestellt. Die Bohrlöcher MAG-21-17 and MAG-21-27 scheinen eine kleine Menge von Abraum, der aus verschiedenen Mühlen in der äußersten nördlichen Ecke des Abraumbeckens Magistral stammt, durchteuft zu haben. Die chemische Analyse dieser Proben unterscheidet sich deutlich, mit geringerem Goldgehalt und Zink- und Bleiwerten, die die Durchschnittswerte im sonstigen Magistral-Becken um das 50- bis 100-fache überschreiten. Die Analyseergebnisse aus diesem Material wurden von der Gehaltsberechnung des durchschnittlichen Goldabraums ausgeschlossen, und dieses Material wird möglicherweise aufgrund des Unterschieds in der Geochemie und der niedrigeren Goldgehalte von der bevorstehenden Ressourcenschätzung ausgeschlossen werden. Keines der anderen Bohrlöcher durchteufte dieses Material, und es scheint in der nördlichen Ecke des Beckens isoliert zu sein.

Ausenco Engineering wird die Ergebnisse des Bohrprogramms als Basis der Ressourcenschätzungskomponente in der bevorstehenden vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für das Projekt Magistral verwenden.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Abraumproben wurden von Geologen des Unternehmens ausgewählt, und jede Probe wurde in einen Plastikbeutel verpackt. Probenschilder wurden vor Verschluss in jeden Beutel eingelegt und die Proben wurden im Camp in einem sicheren Bereich verwahrt. Nach Abschluss des Programms wurden die Proben mit Lastwagen des Unternehmens direkt an Tarachis sichere Anlage in Hermosillo, Mexiko, zum weiteren Transport nach Kanada gebracht.

Alle 178 Proben aus den 37 ausgeführten vertikalen Schneckenbohrlöchern wurden an Activation Laboratories Ltd. in Kamloops, B.C. Kanada, zur Probenvorbereitung und Analyse geschickt. 30 Gramm jeder Probe wurden durch Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (AA) auf Gold analysiert, und 0,5 Gramm jeder Probe wurden mit Agua Regia-Aufschluss behandelt und einer ICP-Analyse für 38 Elemente unterzogen. Activation Laboratories ist nach ISO/IEC 17025:2017 und ISC 9001: 2015 akkreditiert und/oder zertifiziert.

Kontrollproben wie zertifizierte Referenzproben, Duplikat- und Leerproben wurden systematisch in den Probenfluss eingebracht und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Über Tarachi Gold

Tarachi Gold ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Erschließung von Projekten in Mexiko konzentriert. Tarachi hat im Jahr 2021 das Mühlen- and Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko erworben. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Abraumressource (nicht-konform mit NI 43-101), die schätzungsweise 1,29 Mt mit 2,06 g/t enthält. Das Unternehmen erwartet, mit der Produktion im Jahr 2022 zu beginnen. Die historische Schätzung wurde von Corporation Ambiental de Mexico S.A. de C.V. (CAM) im Jahr 2011 erstellt und half lediglich bei der Bestimmung der Standorte der Bohrkrägen im jüngsten Bohrprogramm, das das Unternehmen im Rahmen der andauernden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment - PEA) für Magistral ausführte. Tarachis qualifizierte Person führte nicht genügend Arbeiten aus, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve zu klassifizieren. Der Herausgeber behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve.

Das Unternehmen verfügt auch über Explorationsprojekte, die 3.708 Hektar stark höffige Mineralkonzessionen im Goldgürtel Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe von Alamos Golds Mine Mulatos und Agnico Eagles Mine La India umfassen.

Qualifzierter Sachverständiger

Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und ein Director des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen: Für nähere Informationen und eine Aufnahme in den Verteiler des Unternehmens wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO

E-Mail: cameron@tarachigold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

SONDERHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, Ziel, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: zukünftige Explorationsprogramme, die Durchführung von Bohrungen sowie den Erhalt der Analyseergebnisse.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf zukünftige Mineralproduktion, Liquidität, den Zeitpunkt des Abschlusses von Berichten und Studien, Wertsteigerung und Kapitalmarktprofil von Tarachi, zukünftiges Wachstumspotenzial für Tarachi und sein Geschäft sowie zukünftige Explorationspläne basieren auf vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Erwartungen des Managements, Analysen und Meinungen, die auf der Erfahrung des Managements und der Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Es wurden unter anderem Annahmen getroffen über den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation der Schwere der COVID-19-Pandemie; Kosten für Exploration und Entwicklung; die geschätzten Kosten für die Entwicklung von Explorationsprojekten; Tarachis Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, und seine Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Tarachi in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie vom Management als angemessen erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Tarachi hat Annahmen und Schätzungen gemacht, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem Mineralprojekt; Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbautätigkeiten des Unternehmens in Mexiko; behördliche Verzögerungen, Verzögerungen bei Bewilligungen und Genehmigungen; Risiken in Bezug auf das Vertrauen in das Managementteam des Unternehmens und externe Auftragnehmer; Risiken in Bezug auf Mineralressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf wirtschaftlich angemessener Basis oder überhaupt abzuschließen; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Fehlen eines ausreichenden Cashflows aus dem operativen Geschäft; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit der Reserven und Ressourcen, metallurgischen Ausbringung sowie Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten um Besitzrechtansprüche, insbesondere um Besitzrechtansprüche an nicht erschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, die Auswirkungen von COVID-19 zu managen und zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Entwicklungstätigkeiten; Mitarbeiterbeziehungen, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit von Personal; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Projekte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos einer Verringerung der Mengen oder Gehalte der Reserven; Volatilität an den Aktienmärkten; Interessenkonflikte bei bestimmten Board-Mitgliedern und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; Prozessrisiko; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Lagebericht von Tarachi (MD&A) identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit zuzuschreiben. Obwohl Tarachi versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Tarachi beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61824

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61824&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87609L1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.