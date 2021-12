IRW-News: Talkpool AG: Talkpool gewinnt 5G-Vertrag mit Ericsson

IRW-PRESS: Talkpool AG: Talkpool gewinnt 5G-Vertrag mit Ericsson

Wie am 17. November mitgeteilt, ist Talkpool (ISIN: CH0322161768) wieder in den US-Markt eingetreten und hat 100 % der Anteile an Talkpool LLC erworben, um die hohe Nachfrage nach Netzwerkexpertise und -dienstleistungen zu befriedigen, die durch die 5G-Netzwerkimplementierungen in den USA und der Karibik ausgelöst wurde. Um sowohl den US-Markt als auch die Karibik bestmöglich zu unterstützen, wird die operative Gesellschaft nach Miami, FL, verlegt.

Talkpool hat nun einen Servicevertrag mit Ericsson für die Bereitstellung von 5G-Rollout-Diensten in Puerto Rico unterzeichnet. Das Projekt wird mindestens bis Ende 2022 laufen und der Vertragswert für Talkpool beträgt mindestens 1,5 Mio. USD.

"Talkpool verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereitstellung von Mobilfunkdiensten für Anbieter und Betreiber in Nord- und Südamerika, insbesondere für Ericsson. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, erneut mit unserem globalen Partner Ericsson und dessen neuester 5G-Technologie in der Region Americas zusammenzuarbeiten. Wir haben große Pläne, in dieser expansiven Region wieder zu investieren und zu wachsen, und wir wissen aus mehreren laufenden Verhandlungen, dass unsere Dienstleistungen sehr gefragt sind", sagt Erik Strömstedt, CEO der Talkpool AG.

Neben der großen Nachfrage nach 5G-Diensten boomt auch der IoT-Markt in den USA und Talkpool hat bereits mehrere Anfragen für IoT-Produkte und -Lösungen erhalten. Gespräche über einen möglichen Channel-Vertrieb auf dem US-Markt durch bestehende Partner sind ebenfalls im Gange. Basierend auf dieser Nachfrage sind bereits Anpassungen ausgewählter Talkpool IoT-Produkte an den US-Standard im Gange.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Erik Strömstedt, CEO Talkpool

Telefon: +41 81 250 2020

erik.stromstedt@talkpool.com

Talkpool bietet weltweit IoT-Lösungen und Telekommunikationsnetzwerkdienste an. Dank modernstem technischem Know-how, langjähriger Erfahrung und einem agilen Geschäftsmodell bietet Talkpool globalen Telekommunikationsanbietern und -betreibern kurzfristig und standortunabhängig hochwertige Dienstleistungen an. Talkpool bietet End-to-End-IoT-Lösungen für intelligente Gebäude und Städte mit Schwerpunkt auf Umweltkontrolle, Energieeinsparung und Schadensvermeidung. Erik Penser Bank, +46 8 463 80 00, www.penser.se, ist der zertifizierte Berater von Talkpool. Für weitere Informationen www.talkpool.com

Talkpool AG

ISIN: CH0322161768

www.talkpool.com

Land: Schweiz

