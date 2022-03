IRW-News: TUGA Innovations, Inc.: TUGA startet Kampagne zur Positionierung der Marke

IRW-PRESS: TUGA Innovations, Inc.: TUGA startet Kampagne zur Positionierung der Marke

- Proaktives Programm zur Förderung der Markenidentität zielt auf erstklassige Produktwiedererkennung ab

VANCOUVER, BC und LISSABON, PORTUGAL -- (31. März 2022) - TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) (TUGA Innovations oder das Unternehmen), ein Unternehmen, das mit dem TUGA, einem neuartigen Elektrofahrzeug, Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass es Branding-Maßnahmen eingeleitet hat, um die Produktidentität auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Elektrofahrzeuge zu stärken und zu differenzieren.

Die Gründer von TUGA Innovations erkannten aus dem Wunsch heraus, auf hohem Niveau zu konkurrieren, dass der Aufbau und das richtige Management eines effektiven Markenauftritts für Unternehmen aller Größen, in allen Branchen und auf allen Märkten zur Priorität geworden ist. Das Unternehmen freut sich, dass es für die Überwachung und Durchführung der Branding-Maßnahmen auf das erfahrene Team von Chief Marketing Officer Ross Plummer und dem neu eingestellten Executive Creative Director Herrn John Filipe zurückgreifen kann.

John Filipe hat jahrelang als multidisziplinärer Kreativdirektor, Autor und Filmemacher für renommierte Unternehmen wie die Ridley Scott Creative Group, Wieden+Kennedy, Nike, Audi, EA Games und Instagram gearbeitet. Die Zusammenarbeit mit Ross Plummer hat die direkte Anwendung umfassender Kreativität ermöglicht, um die Werte des Unternehmens, d. h. Innovation, Qualität, Wert und Pioniergeist, in der Fahrzeug- und Digitalentwicklung zu veranschaulichen.

Im Rahmen der Entwicklung des TUGA-Konzepts haben Ross und John Filipe eine neue Premium-Markenidentität eingeführt, die sich aus dem neu gestalteten Logo ergibt und durch das gesamte Spektrum der visuellen Marketingelemente zieht.

Herr Filipe bemerkt: Die Geschichte von TUGA überzeugt. Die Vision der Gründer, Menschen dabei zu helfen, Zeit zu sparen und effizient unterwegs zu sein, spricht jeden an, der schon einmal im Stau gestanden hat, und das ist natürlich ein breites Publikum.

Ross Plummer ergänzt: Wir haben uns mit der Story auseinandergesetzt, wie man Menschen Zeit zurückgeben kann, und noch prägnanter umrissen, wie sich dieses Narrativ darum dreht, Menschen einfach glücklicher zu machen. Das ist eine fantastische Gelegenheit, die Rolle von TUGA Innovations bei diesen Bemühungen zu vermitteln.

TUGA Innovations wird seine Website aktualisieren und die neuen visuellen Elemente erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Markenidentität weiter entwickeln wird, da TUGA Innovations im Laufe des Jahres 2022 mit neuen Kampagnen, die auf diesen Themen aufbauen und sie weiterführen, ein starkes Narrativ schaffen will.

John Hagie, CEO des Unternehmens, fügt hinzu: Für uns bedeutet die Entwicklung effektiver Lösungen, dass wir über Produktspezifikationen hinausgehen und uns intensiv damit auseinandersetzen, wie Einzelne und Gruppen konkrete Probleme erleben, damit wir verstehen, wie wir sie lösen können. Wir wollen eine Lösung für stundenlanges Stehen im Verkehr und endlose Parkplatzprobleme bieten. Die Lösung, die wir entwickeln, basiert auf der Größe, der Form und der digitalen Intelligenz des von uns entwickelten Fahrzeugs, das einzigartig ist. John und Ross arbeiten daran, dass Leute beim Kauf von privaten Verkehrsmitteln primär an unser Angebot denken, sobald es verfügbar ist. Dies ist ein wichtiger Teil unseres Plans, kommerzielles Interesse zu wecken, während wir uns bemühen, ein loyales Publikum aufzubauen. Und diese Bemühungen müssen jetzt ansetzen, damit sie dann ihre Wirkung entfalten, wenn wir sie am meisten brauchen. Wir sind begeistert, dass dieses ungemein wichtige Programm bereits gut angelaufen ist.

Für das Board of Directors,

Hochachtungsvoll,

~John Hagie~

John Hagie

Chief Executive Officer & Director

TUGA Innovations, Inc.

Über TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF)

TUGA Innovations ist ein im Entwicklungsstadium befindliches Unternehmen für Elektrofahrzeuge, mit Schwerpunkt auf Konzeption, Design und Produktion von speziellen Elektrofahrzeugen zur Verbesserung der städtischen Mobilität. Das Unternehmen möchte die Schwierigkeiten bei der städtischen Mobilität durch die Entwicklung eines dreirädrigen, vollelektrischen Fahrzeugs mit 2 Sitzplätzen bewältigen. Das Fahrzeug ist aus Gründen der Agilität nicht breiter als ein Motorrad und hat eine zum Patent angemeldete, erweiterbare Hinterachse für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein zum Patent angemeldetes, ausfahrbares Fahrwerk und eine erweiterbare Karosserielänge für den Fahrgastkomfort. Das Fahrzeug wird fortschrittliche Konnektivitätstechnologie besitzen, um optimale Sicherheit, Leistung, Umweltauswirkungen, Komfort, Wartung und Navigation zu bieten. Das TUGA-Fahrzeug ist für eine geschätzte Reichweite von 160 km und eine geschätzte Höchstgeschwindigkeit von 140 km/Stunde ausgelegt, bietet den Komfort eines Autos und mehr Schutz als ein Motorrad. Es basiert auf einer austauschbaren, multifunktionalen Plattform mit verschiedenen Karosserien. Mehr erfahren können Sie unter: https://tugainnovations.com/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, sofern sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie Ziel, anstreben, können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind u.a. Aussagen in Bezug auf die Markenentwicklung des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, sich von seinen Mitbewerbern abzuheben; die Aktualisierung der Website des Unternehmens; die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die zukünftige Marken- und Produktpositionierung; die Geschichte der Marke; Gewissheit in Bezug auf die zukünftige Markenwiedererkennung und Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung einer Markenidentität; neue Kampagnen des Unternehmens; die Bereitstellung einer Lösung durch das Unternehmen für stundelanges Stehen im Stau und Parkprobleme; die Fähigkeit des Unternehmens, kommerzielles Interesse zu wecken; den Fortschritt der TUGA-Entwicklung und die Kommerzialisierung der Automobilkonzepte des Unternehmens; die Breite des Fahrzeugs; die erweiterte Hinterachse des Fahrzeugs; die fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen des Fahrzeugs und die erwarteten Vorteile; und die Reichweite und Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, der Schutz und die Plattform, die das Fahrzeug bietet.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die angesichts ihrer Erfahrungen und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden und die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, sind jedoch nicht beschränkt auf die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 30. November 2021 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. " Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, u.a. von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

