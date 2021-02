IRW-News: TRYP Therapeutics Inc.: Tryp Therapeutics bestellt Dr. Robin Carhart-Harris in den wissenschaftlichen Beirat

IRW-PRESS: TRYP Therapeutics Inc.: Tryp Therapeutics bestellt Dr. Robin Carhart-Harris in den wissenschaftlichen Beirat

La Jolla, Kalifornien - 2. Februar 2021 - Tryp Therapeutics, ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharmaunternehmen, das Medikamente gegen Krankheiten entwickelt, bei denen noch großer medizinischer Bedarf herrscht, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den weltbekannten Psychedelika-Wissenschaftler Dr. Robin Carhart Harris mit der Leitung seines wissenschaftlichen Beirats betraut hat.





Dr. Robin Carhart-Harris erklärt: Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Tryp. Die Branche für psychedelische Arzneimittel verzeichnet derzeit ein rasantes Wachstum und Tryp sticht hier als eines der bestgeführten Unternehmen hervor, die ich bisher kennengelernt habe. Ich bin beeindruckt von der weitreichenden Erfahrung dieses Unternehmens in der Arzneimittelentwicklung und freue mich, dieses Team mit meinen eigenen spezifischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Psychedelika unterstützen zu können.

Dr. Carhart-Harris ist Leiter des Zentrums für psychedelische Forschung am Institut für Gehirnwissenschaften des Imperial College London, wo er zahlreiche klinische Studien zu den Auswirkungen von Psychedelika auf das Gehirn veröffentlicht hat. Im Rahmen seiner Arbeiten entwickelte er auch eine Reihe von Studien zur funktionellen Hirnbildgebung unter Einsatz von Psilocybin (Zauberpilzen), LSD, MDMA (Ecstasy) und DMT (Ayahuasca). Dr. Carhart-Harris kann auf über 90 Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review verweisen. 5 davon rangieren unter den Top 10 bei der jährlichen Zitationsrate im Bereich der psychedelischen Wissenschaft, darunter auch die Top 2 insgesamt. Die Forschungsarbeiten des Experten wurden in den wichtigsten nationalen und internationalen Medien veröffentlicht. Er hielt einen populären TEDx-Talk und war eine führende Stimme für psychedelische Medizin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Seine Vorträge über die psychedelikagestützte Therapie haben die Entwicklung von Psychedelika als neuartige Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen, die derzeit mit den bestehenden Therapien unterversorgt sind, maßgeblich beeinflusst. Er wird auch bei der Gestaltung der bevorstehenden klinischen Studien von Tryp eine Führungsrolle einnehmen.

Wir fühlen uns geehrt, einen so renommierten Wissenschaftler wie Robin in unserem wissenschaftlichen Beirat begrüßen zu dürfen, meint Jim Kuo, CEO von Tryp. Robin ist ein weltbekannter Psychedelika-Forscher, dem wir einige revolutionäre Erkenntnisse zum therapeutischen Potenzial von Psychedelika verdanken. Er wird bei der Gestaltung und Entwicklung unserer geplanten klinischen Studien zu TRP-8802 in der Behandlung von chronischen Schmerzen und Essstörungen eine entscheidende Rolle spielen, fügt er hinzu.

Über Tryp Therapeutics

Tryp Therapeutics ist ein Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von Wirkstoffverbindungen mit bekanntem Aktivitäts- und/oder Sicherheitsprofil für die Behandlung seltener Krankheiten und anderer Krankheiten mit hohem, nicht gedecktem medizinischem Bedarf gerichtet ist. Der Schwerpunkt des Psilocybin-for-Neuropsychiatric Disorders- (PFN)-Programms von Tryp liegt auf der Entwicklung von synthetischem Psilocybin als neue Arzneimittelklasse zur Behandlung bestimmter neuropsychiatrisch basierter Störungen.

Der führende PFN-Arzneimittelkandidat von Tryp ist TRP-8802 zur Behandlung von Fibromyalgie, einem chronischen Schmerzsyndrom, von dem in den USA Schätzungen zufolge über fünf Millionen Menschen betroffen sind.

Abgesehen von seinem PFN-Programm entwickelt Tryp auch TRP-1001, eine orale Formulierung von Razoxan zur Behandlung von Weichteilsarkomen. Weichteilsarkome sind eine seltene und vielfältige Gruppe von Tumoren, die etwa ein Prozent aller Krebserkrankungen bei Erwachsenen und sieben Prozent bei Kindern ausmachen. Angesichts der Häufigkeit von Weichteilsarkomen in den USA ist Tryp der Auffassung, dass es sich um eine seltene Krankheit handelt und TRP-1001 den Status eines Orphan-Arzneimittels erhalten sollte.

