IRW-News: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals schließt Bodenprobenprogramm auf seiner Rolling Pond Liegenschaft, angrenzend an New Found Golds Queensway Projekt, ab

Fredericton, New Brunswick - 17. Juni 2021 -TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es ein grundstücksweites Bodenprobenprogramm auf seiner Rolling Pond Liegenschaft im Central Newfoundland Gold Belt abgeschlossen hat.



Die Rolling Pond Liegenschaft grenzt an das südliche Ende von New Found Golds Queensway Projekt an. New Found Gold berichtete am 21. Mai 2021 Bohrdurchteufungen von 146,2 Gramm pro Tonne über 25,6 Meter auf dem Queensway Projekt Quelle: https://newfoundgold.ca/news/new-found-intercepts-146-2-g-t-au-over-25-6m-in-65m-step-out-to-south-at-keats-extends-high-grade-zone-to-425m-down-plunge/

Das abgeschlossene geochemische Untersuchungsprogramm stellt die erste Phase der Feldarbeit von TRU auf der Rolling Pond Liegenschaft dar und bestand aus umfangreichen und detaillierten Probenahmen (684 Proben wurden entnommen). Die Probenahmen umfassten das große hydrothermale und Quarz-Brekzien-System, das auf einer Streichlänge von 1,2 km identifiziert, aber noch nie einer systematischen geochemischen Bodenuntersuchung unterzogen wurde. Die Probenahmen wurden positioniert, um eine bekannte geochemische Bodenanomalie in der Nähe des südlich-zentralen Bereichs der Liegenschaft zu erweitern, wo eine deckungsgleiche Multielement-Bodenanomalie Goldwerte von 5 Teilen pro Milliarde (Parts per Million - ppb) bis 142 ppb ergeben hat, eines von zwei Gold-anomalen Gebieten auf einer Länge von 500 m. Die Proben werden an Eastern Analytical in Springdale, NL, zur Goldbrandprobe und zur geochemischen ICP-Analyse mit 34 Elementen übersendet. Eastern Analytical ist ein unabhängiges akkreditiertes Assay-Labor, das den Anforderungen von ISO/IEC (International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission) 17025 entspricht.

Abbildung 1: TRU Rolling Pond Liegenschaft Standort

Abbildung 2: TRU Precious Metals Rolling Pond Bodenprobennahmen

Mitbegründer und CEO von TRU, Joel Freudman, kommentierte: "Wir freuen uns, den Abschluss unserer ersten Arbeitsphase auf Rolling Pond bekannt geben zu können. Der Abschluss dieser detaillierten geochemischen Untersuchung ist ein kostengünstiger Weg, dem Unternehmen mehr technische Daten über dieses große Zielgebiet zur Verfügung zu stellen und hilft dabei, die Orientierung für unsere nächsten Bodenarbeitsphasen zu erleichtern. Rolling Pond, welches neben der Queensway Liegenschaft von New Found Gold liegt, bietet TRU einen vorteilhaften Zugangspunkt zur prospektiven Geologie dieses Gebiets. Wir bleiben von den historischen Ergebnissen bestärkt, dass die Art und der Stil der Mineralisierung auf der Rolling Pond Liegenschaft denen von New Found Gold ähneln, und freuen uns daher auf die Ergebnisse dieses Programms.

Barry Greene, P.Geo. (NL) ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 und hat den Inhalt und die technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Greene ist Vorstandsmitglied und leitender Angestellter des Unternehmens und besitzt Wertpapiere des Unternehmens.

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU hat ein Portfolio von 5 Objekten für Goldexploration im hoch-prospektiven Central Newfoundland Gold Belt zusammengestellt. Das Unternehmen hat eine Option von einer Tochtergesellschaft der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100% des Golden Rose Projekts zu erwerben, welches sich entlang der Vorkommen-tragenden Cape Ray - Valentine Lake Shear Zone befindet. TRU besitzt außerdem 100% des Twilite Gold-Projekts, das sich in derselben Scherzone befindet, und drei noch wenig erforschte Objekte, darunter das Rolling Pond-Objekt (unter Option), welches an New Found Gold Corps hochgradiges Queensway Projekt angrenzt. TRUs Stammaktien werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel TRU gehandelt, auf dem OTCQB Venture Market unter dem Kürzel TRUIF, und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 706.

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. (Resurgent), einer Handelsbank, die Venture Capital Marktberatung und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden kanadischen börsennotierten oder privaten mikro-kapitalisierten Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind im LinkedIn Profil verfügbar: https://ca.linkedin.com/company/resurgent-capital-corp.

