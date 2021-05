IRW-News: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals gibt Privatplatzierung von Flow-Through Einheiten bekannt

IRW-PRESS: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals gibt Privatplatzierung von Flow-Through Einheiten bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Fredericton, New Brunswick - 20. Mai 2021 - TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es beabsichtigt, eine nicht-vermittelte Privatplatzierung für einen Bruttogesamtertrag von bis zu 3.500.000 CAD (das Angebot), unter Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Exchange), durchzuführen. Das Angebot bestehe aus bis zu 12.962.963 Flow-Through Einheiten (die FT Einheiten) zu einem Preis von 0,27 CAD pro FT Einheit.



TRU wurde informiert, dass Eric Sprott oder eine mit ihm in Beziehung stehende Organisation die Absicht hat, ungefähr 2.000.000 der FT Einheiten unmittelbar nach Abschluss des Angebots zu erstehen.

Joel Freudman, Mitbegründer & CEO von TRU, kommentiert: Wir freuen uns sehr, starkes institutionelles Interesse in die Finanzierung von TRU so schnell nach der Wiederaufnahme des Handels zu sehen, und wir freuen uns darauf, das Angebot so schnell wie möglich zum Abschluss zu bringen.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie von TRU, die gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, Kanada) als Flow-Through Aktie klassifiziert ist (eine FT Aktie) und ein Stammaktienwarrant (nicht Flow-Through, der Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschlussdatum der Platzierung, womit derzeit in der nächsten Woche gerechnet wird. Der Abschluss der Privatplatzierung ist abhängig von der Abwicklung der erforderlichen Dokumente und setzt den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange voraus.

Der Reinerlös des Angebots wird vom Unternehmen für die Finanzierung von Explorationsprogrammen bei den Mineralobjekten des Unternehmens im Central Newfoundland Gold Belt und für andere Kanadische Explorationsausgaben verwendet, die als flow-through Bergbauausgaben (flow-through mining expenditures), wie diese Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz (Income Tax Act, Kanada) definiert sind, einschließlich: (i) eines umfassenden zweiphasigen Explorationsprogramms beim Golden Rose Project; und (ii) eines begrenzten Phase-1-Bohrprogramms beim Twilite Gold Project.

Die FT-Aktien und Warrants sowie alle Stammaktien von TRU, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden können, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots. Im Rahmen des Angebots kann bei bestimmten Teilnehmern eine Vermittlungsgebühr anfallen. Eine Vermittlungsgebühr wird nicht gezahlt, wenn der Arms length Grundsatz nicht gilt.

Außer dem Angebot gibt es keine neuen wesentlichen Informationen bezüglich der Angelegenheiten des Unternehmens.

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU hat ein Portfolio von 5 Objekten für Goldexploration im hoch-prospektiven Central Newfoundland Gold Belt zusammengestellt. Das Unternehmen hat eine Option von einer Tochtergesellschaft der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100% des Golden Rose Projekts zu erwerben, welches sich entlang der Vorkommen-tragenden Cape Ray - Valentine Lake Shear Zone befindet. TRU besitzt außerdem 100% des Twilite Gold-Projekts, das sich in derselben Scherzone befindet, und drei noch wenig erforschte Objekte, darunter das Rolling Pond-Objekt (unter Option), welches an New Found Gold Corps hochgradiges Queensway Projekt angrenzt. TRUs Stammaktien werden an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel TRU gehandelt, auf dem OTCQB Venture Market unter dem Kürzel TRUIF, und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 706.

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. (Resurgent), einer Handelsbank, die Venture Capital Marktberatung und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden kanadischen börsennotierten oder privaten mikro-kapitalisierten Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind im LinkedIn Profil verfügbar: https://ca.linkedin.com/company/resurgent-capital-corp.

Vorsorgliche Hinweise

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungssorgane (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich solcher in Bezug auf das Angebot und den voraussichtlichen Abschlusstag und die Verwendung des Erlöses, den Verzicht an die Käufer der FT-Einheiten und den Zeitpunkt, die steuerliche Einordnung der FT-Einheiten und die Unternehmenspläne zur Erkundung seiner Mineralexplorationsobjekte. Diese Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich des Angebots, die vom Management unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich ohne Einschränkung: Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen des Angebots zu erfüllen und das Angebot zu abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Ziele in Bezug auf seine Explorationsprojekte innerhalb des erwarteten Zeitplans oder überhaupt zu erreichen; Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten; Volatilität an den Finanzmärkten, wirtschaftliche Bedingungen und Edelmetallpreise; und die anderen Risiken, die in den Dokumenten zur kontinuierlichen Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen hierin berücksichtigt werden. Anleger und andere sollten die oben genannten Faktoren sorgfältig prüfen und sich nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, außer wo es durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zum besseren Verständnis angeboten. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Pressemeldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Die englische Originalfassung ist auf www.sedar.com, oder auf der Firmenwebsite https://www.trupreciousmetals.com/ erhältlich.

