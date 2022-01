IRW-News: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals ernennt Stephen Lautens zum President

IRW-PRESS: TRU Precious Metals Corp.: TRU Precious Metals ernennt Stephen Lautens zum President

Toronto, Ontario - 31. Januar 2022 - TRU Precious Metals Corp. (TSXV:TRU; OTCQB:TRUIF; FWB:706) (TRU oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Stephen Lautens vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung mit Wirkung zum 1. Februar 2022 zum President des Unternehmens ernannt wurde. Er wird an der Seite von Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, arbeiten, während TRU die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, des Projekts Golden Rose, im ertragreichen Goldgürtel in Zentral-Neufundland vorantreibt.

Herr Lautens verfügt über umfangreiche Erfahrung als Führungskraft im Bergbau und Unternehmensjurist und hatte Funktionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Unternehmenskommunikation, Redaktion, Compliance und Investor Relations sowie als Autor inne. Zuvor war er als wichtiges Managementmitglied am Ausbau und dem erfolgreichen Verkauf von börsennotierten und privaten Unternehmen beteiligt, u.a. sieben Jahre lang als Vice President of Corporate Communications & General Counsel bei der an der TSX notierten Firma Inter-Citic Minerals Inc. bis zu deren Verkauf für 260 Millionen Dollar an einen chinesischen Bergbaukonzern.

Herr Lautens war auf internationaler Ebene tätig und kann auf Grundlage seiner umfassenden Erfahrung und juristischen Ausbildung mit starken Kommunikations- und Präsentationskompetenzen (intern und extern) sowie einzigartigen Problemlösungsfähigkeiten aufwarten. Er engagiert sich auch schon seit langem im Vorstand einer Vielzahl von Wohltätigkeits- und gemeinnützigen Einrichtungen. Herr Lautens hat einen B.A. von der University of Toronto und einen J.D. von der Queens University.

In seiner Funktion als President wird Herr Lautens eng mit TRU-CEO Joel Freudman zusammenarbeiten und ihn bei den öffentlichkeitsorientierten täglichen Aktivitäten des Unternehmens unterstützen. Nach seinem Rücktritt vom Posten des President verfolgt Herr Freudman weiterhin seine Aufgaben als CEO des Unternehmens, um sich auf die Strategie und die Unternehmensinitiativen von TRU zu konzentrieren.

Joel Freudman, Mitbegründer und CEO von TRU, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, dass sich Stephen bereit erklärt hat, seinen umfangreichen Erfahrungsschatz als unser neuer President in das Unternehmen einzubringen. Mit einem Hintergrund im Rohstoffsektor und auf den Kapitalmärkten sowie Erfahrungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation passt er perfekt zu TRU in unserer Wachstums- und Entwicklungsphase. Darüber hinaus kann Stephen eine solide Erfolgsbilanz bei der Erarbeitung von Strategien und der Schaffung von Werten bei Unternehmen vorweisen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihn, während wir einen Mehrwert für die TRU-Aktionäre erschließen.

Stephen Lautens, President von TRU, fügt hinzu: Ich freue mich auf die Gelegenheit, meine Erfahrung, Kontakte und Branchenkenntnisse bei TRU zur Wirkung zu bringen, um die Entwicklung des Projekts Golden Rose zu unterstützen. Angesichts des vor Kurzem abgeschlossenen Bohrprogramms und der ausstehenden Ergebnisse ist dies meiner Meinung nach ein idealer Zeitpunkt, um die Bekanntheit des Goldprojekts von TRU mit Bezirksgröße zu steigern. Es heißt, dass Neufundland derzeit einen modernen Goldrausch erlebt und es wird meine wesentliche Aufgabe sein, den Markt über die ideale Positionierung von TRU im Herzen des Goldgürtels im Zentrum von Neufundland aufzuklären.

Das Unternehmen freut sich ferner über die anhaltende Unterstützung durch Insider zu berichten, nachdem CEO Joel Freudman und Corporate Secretary Jo-Anne Archibald am Freitag, den 21. Januar 2022 Aktien von TRU

Über TRU Precious Metals Corp.

TRU führt derzeit Bohrungen im äußerst höffigen Goldgürtel in Zentral-Neufundland durch und hat eine Option von der an der TSX notierten Altius Minerals Corporation, um 100 % des Projekts Golden Rose zu erwerben. Golden Rose umfasst ein Landpaket regionaler Größe mit einer Fläche von rund 236 Quadratkilometern (km2), einschließlich einer Streichlänge von etwa 45 km entlang der lagerstättenreichen Scherzone Cape Ray - Valentine Lake zwischen dem Goldprojekt Valentine von Marathon Gold Corp. und dem Goldprojekt Cape Ray von Matador Mining Ltd. Die Stammaktien von TRU werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol TRU, am OTCQB Venture Market unter dem Symbol TRUIF und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 706 gehandelt.

TRU ist ein Portfoliounternehmen von Resurgent Capital Corp. (Resurgent), einer Handelsbank, die Beratungsdienstleistungen für Risikokapitalmärkte und Eigenfinanzierung anbietet. Resurgent arbeitet mit vielversprechenden börsennotierten oder privaten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Micro Caps) zusammen, die an kanadischen Börsen gelistet sind. Weitere Informationen zu Resurgent und seinen Portfoliounternehmen sind auf der Website von Resurgent, https://www.resurgentcapital.ca/, oder dem LinkedIn-Profil von Resurgent unter https://ca.linkedin.com/company/resurgent-capital-corp verfügbar.

Danksagung

TRU möchte sich bei der Regierung von Neufundland und Labrador für die finanzielle Unterstützung des Goldprojekts Twilite durch das Junior Exploration Assistance Program bedanken. TRU wurde eine Finanzierung für einen Teil seiner Explorationsaktivitäten im Jahr 2021 auf dem Goldprojekt Twilite genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die behördliche Genehmigung und die Auswirkungen der Aufnahme neuer Mitglieder in das Führungsteam von TRU. Diese Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die vom Management unter den gegebenen Umständen als vernünftig erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Herausforderungen bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und Geschäftspläne; behördliche Genehmigungsverfahren; und jene anderen Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sorgfältig abwägen und sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

