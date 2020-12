IRW-News: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: Eine Packung TAAT, bitte!: TAAT entwickelt sich in der ersten Woche des Einzelhandelsverkaufs an volljährige Raucher in Ohio sehr positiv

IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: Eine Packung TAAT, bitte!: TAAT entwickelt sich in der ersten Woche des Einzelhandelsverkaufs an volljährige Raucher in Ohio sehr positiv

Nachdem eine Bestellung von TAAT Original, Smooth und Menthol im Wert von mehr als 150.000 CAD am Freitag, den 11. Dezember 2020, in Ohio eingetroffen ist, haben die Vertriebspartner des Unternehmens in Ohio damit begonnen, TAAT-Vorbestellungen von Tabakeinzelhändlern zu erfüllen.



Da diese Bestellung vollständig bezahlt wurde, befindet sich das Unternehmen nun in der Post-Revenue-Phase. In der ersten Woche der Verfügbarkeit im Einzelhandel haben volljährige Raucher, die TAAT in Ohio gekauft haben, positives Feedback über das Produkt gegeben, wobei viele den ähnlichen Geschmack und das Raucherlebnis wie bei einer Tabakzigarette hervorhoben. Das Unternehmen hat seiner TryTAAT-Landingpage auch eine Filialsuche-Funktion hinzugefügt, die aktualisiert wird, sobald seine Großhändler TAAT in zusätzlichen Geschäften auf ihren jeweiligen Vertriebswegen platzieren.

Las Vegas und Vancouver, 17. Dezember 2020 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorzeigeprodukt TAAT ab sofort in zahlreichen Tabakwarengeschäften im Bundesstaat Ohio für volljährige Raucher erhältlich ist. In einer Pressemitteilung vom 11. Dezember 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass eine Bestellung von TAAT im Wert von über 150.000 CAD, die vollständig bezahlt wurde, im Lager eines Vertriebspartners in Ohio eingetroffen ist. Diese Lieferung von TAAT, die Großpackungen des Produkts in den Sorten Original, Smooth und Menthol enthielt, wird nun über die etablierten Vertriebswege der Zwischenhändler an Tabakwarenhändler in ganz Ohio ausgeliefert. Die Zwischenhändler erfüllen weiterhin Vorbestellungen von TAAT von in Ohio ansässigen Tabakeinzelhändlern und sprechen darüber hinaus andere Tabakeinzelhändler an, die daran interessiert sein könnten, TAAT zu führen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Verkaufsbemühungen im gesamten Bundesstaat Ohio fortgesetzt, um zusätzliche Verkaufsstellen für TAAT zu gewinnen, da es bestrebt ist, Marktanteile in der Tabakindustrie zu gewinnen.

Volljährige Raucher, die TAAT zum ersten Mal nach dem Kauf des Produkts in Ohio in dieser Woche verwendeten, haben positives Feedback über die Raucherfahrung mit TAAT gegeben und den ähnlichen Geschmack wie bei einer Tabakzigarette hervorgehoben, obwohl TAAT keinen Tabak enthält. Einzelhändler, die derzeit TAAT in Ohio führen, haben erklärt, dass ihre Kunden mit großem Enthusiasmus auf TAAT als innovative Alternative zum Rauchen von Tabakzigaretten reagieren. Alle drei Sorten von TAAT werden im Einzelhandel in Ohio für 3,99 USD pro 20er-Packung verkauft, mit einem zeitlich begrenzten Nimm zwei, zahl eins-Angebot, bei der jeder volljährige Raucher, der eine Packung TAAT kauft, eine zweite Packung kostenlos bekommt.

Während die Auslieferung von TAAT im gesamten Bundesstaat Ohio fortgesetzt wird, beabsichtigt das Unternehmen, seine Präsenz in den Geschäften durch die strategische Platzierung neuer Werbegrafiken und Preisauszeichnungen zu verstärken, die auf die Werbebeschilderung der etablierten Tabakzigarettenmarken abgestimmt sind. Das Unternehmen hat seiner TryTAAT-Landingpage (siehe Abbildung unten) außerdem eine Filialsuche-Funktion hinzugefügt, die regelmäßig aktualisiert wird, sobald weitere Verkaufsstellen hinzukommen, und die volljährigen Rauchern dabei hilft, Tabakwarenhändler in Ohio zu finden, die derzeit TAAT führen.

Die Filialsuche-Funktion finden Sie auf der TryTAAT-Website unter folgendem Link: https://trytaat.com/store-locator/

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54775/TAAT_DE_PRcom.001.png

TAAT wurde in mehreren Tabakwarengeschäften in ganz Ohio platziert, mit strategischer Positionierung für die Wahrnehmung an der Verkaufsstelle, um das Interesse von volljährigen Rauchern zu wecken

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54775/TAAT_DE_PRcom.002.png

Preisauszeichnung für TAAT in einem Tabakwarengeschäft in seinem ersten Markt, um den wettbewerbsfähigen Preis des Produkts von 3,99 USD pro Packung für Ohio zu betonen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54775/TAAT_DE_PRcom.003.png

Filialsuche-Funktion auf der TryTAAT-Landingpage, wo volljährige Raucher eine Verkaufsstelle finden können, in der TAAT erhältlich ist.

Ich bin sehr erfreut darüber, dass TAAT jetzt, nachdem unser erster sechsstelliger Auftrag bezahlt wurde und das Produkt nun in den Verkaufsregalen in Ohio steht, zu einem umsatzerzielenden Unternehmen geworden ist, erklärte der Chief Executive Officer des Unternehmens, Setti Coscarella. Wir sind dankbar für die harte Arbeit unseres Managements und des TAAT-Produktionsteams in Las Vegas, die es geschafft haben, TAAT von einem Prototyp im Frühjahr 2020 zu einem Produkt im kommerziellen Maßstab zu machen, das nur wenige Monate später in den Regalen der Tabakwarenhändler in Ohio steht. Ich glaube, dass dies ein Beweis für das Engagement aller Beteiligten ist, die das gemeinsame Ziel verfolgen, ein zukunftsfähiges Produkt zu schaffen, das mit den Angeboten der Big Tobacco-Firmen konkurrieren kann und es volljährigen Rauchern ermöglicht, ihre Erfahrungen als Raucher zu behalten, während sie Nikotin aufgeben.

Der Chief Revenue Officer von TAAT, Tim Corkum, sagte: Die Platzierung von TAAT in den Regalen von Tabakwarenhändlern in Ohio ist nicht nur eine Leistung an sich, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit für uns, empirische Verbraucherdaten zu sammeln, die uns bei unseren Geschäftsentscheidungen helfen können, wenn die Einführung von TAAT in den Vereinigten Staaten weitergeht. Die ersten Händler von TAAT in Ohio haben wunderbare Anekdoten über die positive Aufnahme des Produkts bei volljährigen Rauchern geliefert. Unsere Vertriebspartner, unser Großkundenmanager in Ohio und das TAAT-Managementteam haben sich bei der Planung und Durchführung dieser Markteinführung intensiv engagiert, um sie zu einem Erfolg zu machen. Wir haben bisher einen großen Aufschwung genommen und ich glaube, dass wir diesen Schwung in das neue Jahr mitnehmen können, während wir auf unser Ziel hinarbeiten, Marktanteile in der 814 Milliarden USD schweren globalen Tabakindustrie zu erobern.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Folgewirkungen der Platzierung und der Performance von TAATTM bei zusätzlichen Tabakhändlern in Ohio. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54775

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54775&tr=1

