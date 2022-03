IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT wird in über 300 Geschäften in Puerto Rico und Houston (Texas) eingeführt

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT wird in über 300 Geschäften in Puerto Rico und Houston (Texas) eingeführt

Las Vegas und Vancouver, 18. März 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass alle seine drei TAAT-Sorten (Original, Smooth und Menthol) in mehr als 180 neuen Geschäften in Houston (Texas, viertgrößte US-Stadt) und mindestens 120 Geschäften in Puerto Rico (die nach einer Testplatzierung in Cayey zu einer offiziellen Markteinführung vorrücken) eingeführt werden. Während des zweiten Jahres, in dem TAAT im Einzelhandel in den USA verkauft wird, hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um Marketingprogramme parallel zu seinen landesweiten Filialplatzierungen zu integrieren und platziert Werbetafeln in der Nähe von Standorten einer US-Tankstellenkette in Nevada (wie in einer Pressemitteilung vom 2. März 2022 gemeldet) und führt eine Incentive-Strategie für Kettengeschäfte ein, in deren Rahmen Personen, die eine TAAT-Probepackung erhalten, in Erstkäufer einer regulären Packung verwandelt werden sollen (wie in einer Pressemitteilung vom 11. Februar 2022 gemeldet). Das Unternehmen verfolgt aggressiv die Platzierung in Läden auf neuen und bestehenden US-Märkten, um die allgemeine Verfügbarkeit von TAAT zu stärken und gleichzeitig die Sell-Through- und Wiederbestellraten durch diese parallelen Initiativen zu steigern, um aktuelle Raucher zu erreichen.

Garantierte Platzierung in 180 Geschäften in Houston (Texas)

Anfang dieser Woche erreichte eine Palettenlieferung von TAAT das Lager eines Distributors, der die Platzierung von TAAT in mindestens 180 Geschäften in der Stadt Houston (2,3 Millionen Einwohner) garantiert hat. Der Bundesstaat Texas weist eine Zigarettenraucher-Inzidenzrate von 14,7 %1 auf, und die derzeitigen texanischen Einzelhändler von TAAT stellen einen relativ geringen Prozentsatz der Gesamtpräsenz des Unternehmens in den USA dar. Daher ist das Unternehmen bestrebt, eine Präsenz in einem der größten städtischen Zentren des Landes aufzubauen, um seine vergleichsweise hohen Ladenzahlen in den Metropolgebieten großer Städte wie Chicago (Illinois) und Columbus (Ohio) zu ergänzen. Es ist geplant, dass die Markteinführung von TAAT in Houston zeitlich mit der mehrstufigen Werbekampagne des Unternehmens, die in seiner Pressemitteilung vom 14. Dezember 2021 gemeldet wurde, zusammenfällt, die Plakatwerbung in Houston, Detroit, Atlanta und mehreren anderen US-Städten umfasst.

Offizielle Einführung von TAAT in Puerto Rico

TAAT wurde 2021 zunächst auf Testbasis bei einem puerto-ricanischen Distributor in Cayey (43.000 Einwohner, ca. 34 Meilen von San Juan entfernt) platziert. Das Unternehmen geht davon aus, dass TAAT in Puerto Rico aufgrund der dortigen hohen Steuern auf Tabakzigaretten (die höchste Besteuerung pro Packung liegt bei USD $5,102) besonders gut abschneiden könnte, da es als tabakfreies Produkt zu einem äußerst günstigen Preis im Handel angeboten wird. Auf der Messe ASD Market Week in Las Vegas im März 2022 wurde das Unternehmen einem Händler in Puerto Rico vorgestellt, der daraufhin zwei Paletten TAAT bestellte (eine vollständige Palette TAAT Menthol und jeweils eine halbe Palette TAAT Original und Smooth) sowie 180 vorgefüllte Verkaufstresen-Displays (mit zusätzlichen 6.480 TAAT-Packungen). Dieser Auftrag wird Puerto Rico voraussichtlich bis April 2022 erreichen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64801/TAAT_031822_DEPRcom.001.png

TAAT hat Messen als B2B-Marketing-Kanal auf Märkten in den USA genutzt, was es dem Unternehmen ermöglicht hat, mit Entscheidungsträgern für Einzelhändler und Großhändler in den Kategorien Convenience und Tabak in derselben Umgebung wie etablierte Tabakunternehmen zu interagieren. Mit einem lebendigen und ansprechenden Design seines Messestands schafft TAAT ein immersives Erlebnis, durch das das Wertversprechen des Produkts vermittelt werden kann.

Leser, die Nachrichtendienste nutzen, können die obigen Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Medien finden Sie auf SEDAR oder im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, sagte: Jetzt, da wir auf Konsumentenebene für TAAT eine Dynamik erzeugt haben, ist es deutlich einfacher geworden, Groß- und Einzelhändler davon zu überzeugen, unser Produkt ins Sortiment zu nehmen. Mit nachgewiesenen Nachbestellraten und verifizierten Platzierungen in hochkarätigen Tankstellen- und Convenience-Ketten in den USA haben wir uns als ernstzunehmender Akteur in der Tabakindustrie eine wertvolle Glaubwürdigkeit gesichert. Wir machen durch die organische Hinzunahme von Geschäften über Distributoren, der direkten Ansprache von Einzelhändlern und der Vernetzung auf Messen hervorragende Fortschritte auf dem Weg zu unseren Zielen in Bezug auf das Wachstum der Präsenz von TAAT im Einzelhandel für das Jahr 2022. Die bisherigen Meilensteine im ersten Quartal 2022 sind beeindruckend und wir freuen uns sie zu nutzen, um 2022 zu unserem bisher erfolgreichsten Jahr werden zu lassen.

Quellenangaben:

1 - https://www.cdc.gov/statesystem/cigaretteuseadult.html

2 - https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0097.pdf

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wurde TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 812 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Quellennachweis

1 Statista: Consumer Markets - Tobacco Products

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von TAAT in der Tabakindustrie, zusätzlich zu den folgenden: die Platzierung von TAAT in Einzelhandelsfilialen in Houston und Puerto Rico, wie in dieser Pressemeldung beschrieben, der mögliche Erfolg von TAAT in Houston und Puerto Rico sowie der anhaltende Erfolg von TAAT in den Vereinigten Staaten. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64801

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64801&tr=1

