IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : Jahresrückblick: TAAT fasst sein erstes Betriebsjahr unter der Führung langjähriger Tabakveteranen zusammen

: Jahresrückblick: TAAT fasst sein erstes Betriebsjahr unter der Führung langjähriger Tabakveteranen zusammen

LAS VEGAS und VANCOUVER, 13. AUGUST 2021 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich, einen Jahresrückblick zu präsentieren, in dem die Leistung und die Erfolge des Unternehmens seit August 2020 beleuchtet werden. Damals wurden zwei ehemalige Giganten der Tabakbranche in das Führungsteam aufgenommen: Chief Executive Officer Setti Coscarella (vormals Chefstratege bei Philip Morris International) und Chief Revenue Officer Tim Corkum (vormals internationaler Marketingleiter bei Philip Morris International). Unter der Leitung von Herrn Coscarella und Herrn Corkum konnte das Unternehmen die Entwicklung von TAAT abschließen und das Produkt erfolgreich im Einzelhandel in mehreren US-Bundesstaaten (in insgesamt über 500 Geschäften) einführen; zusätzlich wurde ein Online-Handelsportal eingerichtet, das mittlerweile Bestellungen von Rauchern ab 21 Jahren aus 37 US-Bundesstaaten entgegennimmt. Um den Aktionären einen Überblick über die Fortschritte des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten zu geben, hat TAAT einen Zeitplan nach Monaten mit den wichtigsten Meilensteinen zusammengestellt:

August 2020: Setti Coscarella wird zum CEO von TAAT bestellt, Tim Corkum wird CRO von TAAT.

September 2020: TAAT handelt günstige Produktionskonditionen mit einem Auftragshersteller von Zigaretten für internationale und regionale Tabakmarken aus, reicht seine erste Patentanmeldung in den USA für einen Teilschritt im Verfahren zur Verfeinerung des Beyond Tobacco-Ausgangsmaterials ein und erhält rund 3,2 Tonnen Material für die Herstellung von Beyond Tobacco. In den Vereinigten Staaten werden die Stammaktien des Unternehmens in das Marktsegment OTCQB® hochgestuft.

Oktober 2020: Ein Tabakgroßhändler in Ohio platziert seine erste Bestellung bei TAAT. Es erfolgt der Abschluss einer Privatplatzierung im Wert von 6,75 Millionen CAD mit einer Investorengruppe unter der Leitung von Frau Debbie Chang (Mitbegründerin von Horizons Ventures, die in ihrer Eigenschaft als Privatperson investiert). TAAT erweitert sein IP-Portfolio mit 17 Markenanmeldungen in 15 Rechtssystemen. Zwei wichtige Mitglieder stoßen zum Beirat von TAAT: Michael Saxon (vormals Wachstumsstratege bei Altria und Philip Morris International) und Kit Dietz (vormals Board-Mitglied von Lorillard, auch bekannt als Dean of the Industry im Bedarfsgroßhandel).

November 2020: Die mit der Markteinführung verbundenen Medienprodukte werden fertiggestellt und freigegeben, darunter auch Werbevideos und erste In-Store-Grafikplatzierungen. Die Landingpage TryTAAT geht online und wandelt knapp ein Drittel aller Besucher quasi zu Bestellern einer TAAT-Produktprobe um. Dr. Cindy Orser (Biowissenschaftlerin und leitende Biochemikerin für Projekte, die von einer US-Bundesbehörde finanziert werden) wird Mitglied im Beirat von TAAT. Setti Coscarella wird in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen.

Dezember 2020: TAAT wird zu einem Post-Revenue-Unternehmen und wird in den CSE Composite Index® sowie in dessen Untergruppe, den CSE25-Index (bestehend aus den 25 größten Unternehmen im Composite-Index nach Marktkapitalisierung), aufgenommen. Eine Investorengruppe übt im Rahmen einer 6,75 Millionen CAD schweren Privatplatzierung im Oktober 2020 freiwillig ihre Warrants aus, was einen Bruttoerlös in Höhe von 10 Millionen CAD zur Folge hat. Die erste TAAT-Lieferung trifft bei einem Tabakhändler in Ohio ein. TAAT erzielt in der ersten Woche im Einzelhandel in Ohio eine positive Performance.

Im vergangenen Jahr entschied sich Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, für einen interdisziplinären Ansatz zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von TAAT als bessere Alternative zu Tabakzigaretten für Raucher ab 21 Jahren. Herr Coscarella (im Bild auf der Wirtschaftsmesse CHAMPS in Las Vegas im Juli 2021 zu sehen) leitet aktiv zahlreiche Initiativen im Namen des Unternehmens, um weitere Marktanteile in der 814 Milliarden US-Dollar schweren internationalen Tabakindustrie dazuzugewinnen.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Januar 2021: Tausende von TAAT-Produktproben werden an Raucher im Alter von über 21 Jahren in 38 US-Bundesstaaten versendet, um den Anfragen auf der Landingpage TryTAAT nachzukommen. TAAT Menthol ist die erste Produktvariante, die bei den Tabakhändlern in Ohio ausverkauft ist und nachbestellt wird. Insgesamt haben 60 % der Tabakhändler, die TAAT seit mindestens drei Wochen im Sortiment führten, nachbestellt. TAAT lanciert im gesamten Bundesstaat eine Video-Werbekampagne mit über 10.000 Tankstellen-Plakaten.

Februar 2021: TAAT startet in den Online-Handel und macht das Produkt für die Mehrheit der Raucher ab 21 Jahren in den Vereinigten Staaten verfügbar. Als Reaktion auf die anhaltende Nachfrage in Ohio erhöht TAAT seine Produktionskapazitäten auf mehr als 57.000 Kartons pro Monat. Über TAAT wird erstmals in den nationalen Massenmedien berichtet. In einem Forbes-Artikel wird das Unternehmen erstmals vorgestellt.

März 2021: Eine neue Kampagne für TryTAAT wird lanciert, die mehr als 5.000 Produktmusteranfragen zur Folge hat. Die Stammaktien von TAAT werden in den Vereinigten Staaten vom Marktsegment OTCQB® in den OTCQX® Best Market hochgestuft.

April 2021: TAAT reicht den Erstantrag zur Aufnahme seiner Stammaktien in den Handel im Nasdaq Capital Market ein. Ein in London ansässiger Großhändler bestellt TAAT-Produkte im Wert von 149.000 CAD für den Vertrieb im Vereinigten Königreich und Irland. Es folgt der Abschluss von Mietverträgen für neue Betriebsanlagen in Las Vegas (Nevada), wodurch sich das Platzangebot für Forschung & Entwicklung, Produktion und Betrieb deutlich vergrößert. Setti Coscarella hält einen Vortrag zum Thema Tabak-Disruptor beim Global Chinese Financial Forum. TAAT wird zum exklusiven Sponsor für brennbare Rauchprodukte bei der Professional Bull Riders League (PBR) bis zum Jahr 2023. Die Namensänderung in TAAT Global Alternatives Inc. tritt am 28. April 2021 in Kraft.

Mai 2021: Die US-Patentanmeldung für die Beyond Tobacco-Veredelungsmethode erhält den Status nicht provisorisch mit einem erweiterten Schutzumfang. TAAT unterstützt die Wahl zum Mister Supranational USA 2021 in Las Vegas (Nevada) als Hauptsponsor der Veranstaltung.

Im Mai 2021 trat TAAT bei der Wahl zum Mister Supranational USA 2021 in Las Vegas (Nevada) als Hauptsponsor auf. Zusätzlich zu den Platzierungen bei den Vor- und Hauptveranstaltungen erschienen mehrere Teilnehmer in den Werbemedien für TAAT mit dem Logo und dem Produkt des Unternehmens.

Juni 2021: TAAT sponsert das Team des Boxweltmeisters Floyd Mayweather, der bei seinem Kampf gegen Logan Paul am 6. Juni 2021 eine TAAT-Kopfbedeckungen trägt. Floyd Mayweather postet auf seiner Instagram-Seite mit mehr als 26 Millionen Followern ein Video, in dem TAAT vorgestellt wird. Ein Großhändler in Georgia, der über ein Netzwerk aus 1.200 Geschäften in mehreren Bundesstaaten verfügt, ist mit der ersten TAAT-Lieferung (15 Großkartons) bereits ausverkauft noch bevor die Lieferung zugestellt wird. Das Geschäftsergebnis für das 2. Quartal 2021 zeigt ein kontinuierliches Umsatzwachstum von über 300 %.

Juli 2021: Bei der ersten B2B-Konvention nach dem Markteinstieg wird TAAT zum Besten Neuen Produkt der Messe gekrönt. TAAT steigt offiziell in den Markt in Illinois ein, wo das Unternehmen in bestimmten Regionen von enormen Preisvorteilen profitiert.

August 2021: Die Gesamtzahl der TAAT-Einzelhändler erhöht sich auf 500. Nach zwei Wirtschaftsmessen im Juli 2021 gehen 68 neue Erstbestellungen von Messebesuchern (Leads) ein. Peter Nguyen und John Martin treten in das Board of Directors des Unternehmens als unabhängige Direktoren ein und verstärken außerdem den Prüfungsausschuss des Unternehmens.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, erklärt: Das vergangene Jahr als positiv dynamisch' zu bezeichnen wäre tatsächlich stark untertrieben. Obwohl wir bis vor Kurzem nicht in der Lage waren, TAAT über Werbekanäle wie Live-Veranstaltungen und Messen zu bewerben, haben wir uns nicht davon abhalten lassen, TAAT und das Beyond Tobacco-Ausgangsmaterial weiter zu perfektionieren, Kontakte zu Tabakvertriebsunternehmen zu knüpfen, um so entsprechende Geschäftsplatzierungen zu erreichen, und verschiedene digitale Medientypen zu nutzen, um die Aufmerksamkeit von Rauchern ab 21 Jahren zu gewinnen und deren Interesse am Probieren von TAAT zu wecken. Die nahe Zukunft sieht wirklich rosig aus; unser erster internationaler Bestellauftrag ist bereits in Arbeit, wir führen nach wie vor aktive Gespräche mit Messebesuchern, die erste Bestellungen tätigen möchten, und unsere neuen Anlagen in Las Vegas gehen demnächst mit einer deutlich erweiterten Nutzfläche und mehreren wichtigen funktionellen Verbesserungen in Betrieb. Das vergangene Jahr war ein sehr erfreuliches, und ich bin schon gespannt auf die weitere Entwicklung, die uns eine noch stärkere Präsenz in der Tabakbranche ermöglichen soll.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT Global Alternatives Inc.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: die kontinuierliche Leistung des Unternehmens auf Grundlage der in dieser Pressemeldung beschriebenen jüngsten Ereignisse. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

