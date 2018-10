IRW-News: Syncron International AB: Summit Partners investiert 67 Millionen in Syncrons Wachstum um Herstellern den Weg in die Servitization zu ebnen

IRW-PRESS: Syncron International AB: Summit Partners investiert 67 Millionen in Syncrons Wachstum um Herstellern den Weg in die Servitization zu ebnen

Summit Partners investiert 67 Millionen in Syncrons Wachstum um Herstellern den Weg in die Servitization zu ebnen

Die Investition unterstützt die Vision von Syncron, Hersteller zu befähigen, von reaktiven Break & Fix After-Sales-Service zu einem neuen Paradigma zu wechseln, das auf maximale Produktlaufzeit ausgerichtet ist

STOCKHOLM und ATLANTA, 16 Okt.



2018 - Syncron, ein Anbieter von Cloud-basierten After-Sales-Service-Lösungen, ermöglicht weltweit führenden Herstellern die Produktlaufzeit zu maximieren und außerordentliche Kundenerfahrungen zu erzielen, gab heute bekannt, dass die globale Wachstumsaktienfirma Summit Partners eine Minderheitsbeteiligung von 67 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert hat. Die Partnerschaft mit Summit Partners wird die Weiterentwicklung von Syncrons branchenführenden SaaS für Unternehmenslösungen sowie den fortsetzenden Ausbau der globalen Geschäftsaktivitäten unterstützen.

Die Servitization - Unternehmen bewegen sich weg vom Verkauf von Einzelprodukten hin zum Verkauf von Leistung oder dem Nutzen, den die Produkte liefern - veranlasst führende Hersteller zur Weiterentwicklung ihres After-Sales-Service; weg von reaktiven Break & Fix Modellen mit Fokus auf Reparaturausführung, hin zu einem neuen Paradigma das auf die Dynamische Reparaturprävention und Maximierung der Produktlaufzeit ausgerichtet ist.

Syncron bietet eine vollständig integrierte SaaS-Plattform, um die Leistung der After-Sales-Service-Lieferkette zu optimieren und es globalen Herstellern zu ermöglichen, die auf Abonnement basierenden Laufzeit-Servicemodelle zu entwickeln, was entscheidend auf dem Weg zur Servitization ist. Die Syncron Service Cloud nutzt maschinelles Lernen für Multi-Echelon-Logistik und IoT-Daten, die prädiktive Erkenntnisse liefern und die Kundenerfahrung, Effizienz und Markentreue verbessern. Syncron hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und versorgt die After-Sales-Vertriebsorganisationen vieler der global führenden Hersteller, darunter Electrolux, Hitachi, JCB, Mazda, Siemens und Toyota. Syncron beschäftigt mehr als 330 Mitarbeiter in zehn Niederlassungen weltweit und wurde mit dem Great Place to Work® Award ausgezeichnet.

Wir freuen uns mit Summit Partners zusammenzuarbeiten, um Syncrons Wachstum sowie den Weg des Unternehmens zur IPO Readiness zu fördern", sagt Anders Grudén, Vorstandsvorsitzender von Syncron. Summits umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit wachstumsstarken SaaS-Unternehmen wird unsere Vision unterstützen das führende Unternehmen zu sein das von einem reaktivem Break & Fix After-Sales-Service weg und hin zur intelligenten Maximierung der Produktlaufzeit und Kundenloyalität geht."

Wir sind davon überzeugt, dass Syncron in einer einzigartigen Position ist globale OEMs auf ihrem Weg zur Servitization zu unterstützen", sagt Antony Clavel, Direktor bei Summit Partners, der dem Syncron Vorstand beitreten wird. Überall in der Automobil-, Industriemaschinen-, High-Tech-, Luft- und Raumfahrt- und vielen anderen Industrien arbeiten anspruchsvolle Hersteller mit Syncron zusammen, um After-Sales-Service-Exzellenz zu erreichen."

Syncron ist ein beeindruckendes Technologieunternehmen, das einige der weltweit angesehensten Herstellermarken bedient", fügt Summit Partners Geschäftsführer, und ebenfalls baldiges Vorstandsmitglied Han Sikkens, hinzu. Das Syncron-Team hat weltweit ein starkes und profitables Wachstum erzielt und wir freuen uns darauf, die weitere Marktführerschaft des Unternehmens zu unterstützen."

Summit Partners verwaltet ein Kapital von über 14 Milliarden US-Dollar und hat über zwei Milliarden US-Dollar in Wachstumsunternehmen mit Sitz in Europa investiert. Syncron repräsentiert die erste Investition von Summit Partners in Schweden.

Über Syncron

Syncron ermöglicht es führenden Herstellern weltweit die Produktlaufzeit zu maximieren und außergewöhnliche After-Sales-Serviceerfahrungen zu erbringen, während gleichzeitig erhebliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen erzielt werden. Von branchenführenden Investitionen in Forschung und Entwicklung bis hin zur Bereitstellung von dem schnellsten Time-to-Value, Syncrons preisgekrönte, Cloud-basierte Ersatzteilbestands-, Preis- und Laufbarkeitverwaltungslösungen wurden entwickelt, um die Erwartungen der Kunden kontinuierlich zu übertreffen. Top-Marken aus der ganzen Welt vertrauen Syncron, um ihre After-Sales-Service-Aktivitäten in wettbewerbsfähige Differenzierungsmerkmale umzuwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie syncron.com.

Über Summit Partners

Summit Partners wurde 1984 gegründet und ist eine globale Alternative Investment Firma, die derzeit ein Kapital von mehr als 14 Milliarden US-Dollar verwaltet, welches für Wachstumskapital, festverzinsliche Wertpapiere und Public Equity bestimmt ist. Summit setzt auf Wachstumssektoren der Wirtschaft und hat in mehr als 475 Unternehmen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und anderen Wachstumsbranchen investiert. Diese Unternehmen haben mehr als 140 Public Equity Angebote abgeschlossen und mehr als 190 wurden durch strategische Fusionen und Verkäufe erworben. Zu den namhaften Technologie- und Industrietechnologieunternehmen, die von Summit Partners finanziert werden, gehören Avast, Darktrace, Elatec, Flow Traders, McAfee, OnRobot, SmartSheet, Trintech, WebEx und Welltec. Summit unterhält Niederlassungen in Nordamerika und Europa und investiert in Unternehmen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf summitpartners.com oder auf Twitter unter @SummitPartners.

