IRW-News: Symbility Solutions Inc.: Vero Insurance implementiert revolutionäre Symbility Solutions-Plattform zur Schadensregulierung

TORONTO, ONTARIO -- (06. November 2017) Symbility Solutions (TSX.V: SY) (Symbility) und sein australisch-asiatischer Vertriebspartner CoreLogic haben einen Vertrag mit Vero Insurance, einem Teilunternehmen von Suncorp New Zealand, unterzeichnet, um das Unternehmen bei der Automatisierung seines Schadensregulierungsverfahrens zu unterstützen und die Erfahrung der Kunden im Zusammenhang mit der Schadensabwicklung zu verbessern.

Symbilitys datengestützte und cloudbasierte Plattform für die Bewertung von Schadenersatzansprüchen und die Verwaltung von Arbeitsprozessen bringt allen Beteiligten an Veros Schadenregulierungsverfahren - dem Versicherer, seinem Partnernetzwerk und dem Versicherungsnehmer - reale Vorteile.

Großereignisse wie die Erdbeben von Kaikoura und Canterbury haben gezeigt, wie lebenswichtig es für die Bewohner Neuseelands ist, ihr Haus und Heim und ihre finanzielle Basis mit einer Versicherung abzusichern, erklärt Jimmy Higgins, Leiter der Schadensabwicklung bei Vero.

Unser Bestreben ist es, dann vor Ort zu sein, wenn Not am Mann ist, und dafür zu sorgen, dass die Eigenheime unserer Kunden so rasch wie möglich repariert werden; Symbility wird uns dabei unterstützen.

Richard Deakin, der bei CoreLogic den Bereich Versicherungen Neuseeland leitet, weist darauf hin, dass sich Symbility vollständig in das bestehende System eines Versicherers integrieren lässt und dafür sorgt, dass im gesamten Schadensregulierungsverfahren nur eine Wahrheit zählt.

Von der ersten Schadensmeldung über das Bewertungsverfahren bis hin zur Schadensregulierung ist mit Symbility eine enorme Effizienzsteigerung möglich und Kunden, die bei ihrer Eigenheimversicherung einen Schadenersatzanspruch geltend machen, können ein besseres Resultat erwarten, meint Herr Deakin.

Die größte Frustration entsteht bei den Versicherungsnehmern zumeist dann, wenn sie nicht wissen, wie die Schadensabwicklung erfolgt und welches Ergebnis sie vermutlich zu erwarten haben; daran erinnert man sich meist besonders gut, wenn es um eine Vertragsverlängerung geht. Symbility bietet einen völlig neuen Ansatz und macht die Schadenersatzforderung für alle Beteiligten absolut transparent.

Laut Jimmy Higgins war Vero auf der Suche nach einer Lösung, die einfach zu nutzen ist, gleichzeitig aber eine entsprechende Genauigkeit bei der Bewertung und Preisgestaltung bietet, die Verwaltung des Schadensregulierungsverfahrens verbessert und die Zahl wiederholter Begutachtungen und Abweichungen minimiert.

Wir haben Symbility getestet und waren begeistert, wie mit dem System ein besseres Ergebnis für unsere Kunden erzielt werden kann. Wir freuen uns schon darauf, die realen Vorteile für unser Schadensregulierungsverfahren und für unsere Kunden zu sehen.

Wir sind begeistert, unseren ersten Vertrag mit Vero Insurance, einem wichtigen Akteur der Branche, in Neuseeland unter Dach und Fach gebracht zu haben, so James Swayze, CEO von Symbility Solutions. Ziel von Symbility ist es, das Schadensregulierungsverfahren für alle Beteiligten einfacher und besser zu gestalten. Vero hat dies erkannt; durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern bei CoreLogic wird das Unternehmen seine betriebliche Effizienz steigern können, und davon werden letztlich sein Team, sein Netzwerk und seine Versicherungsnehmer profitieren.

ÜBER VERO INSURANCE Vero Insurance ist ein führender vermittelter Generalversicherer. Vero vertreibt seine Produkte über ein großes Makler- und Beraternetzwerk sowie über Partnerschaften mit einigen der führenden Finanzinstitute Neuseelands. Ziel des Unternehmens ist es, den Geschäftsbetrieb für seine Kunden und Geschäftspartner einfacher zu gestalten und damit einen Mehrwert für diese zu generieren. Vero ist Teil von Suncorp New Zealand, einem führenden General- und Lebensversicherer. Suncorp New Zealand ist wiederum Teil der Suncorp Group - einem Unternehmen, das auf Generalversicherungen, Bankwesen, Lebensversicherungen und Pensionsvorsorge spezialisiert ist und Marken in Australien und Neuseeland betreibt. Der Konzern unterhält Beziehungen zu neun Millionen Kunden. Suncorp Group Limited ist ein Top 20 ASX-gelistetes Unternehmen mit Vermögenswerten in Höhe von 96 Milliarden AUD. Vero Insurance New Zealand Limited wurde von der Ratingagentur Standard & Poor's für seine Finanzstärke als Versicherer mit einem A+ bewertet.

ÜBER CORELOGIC CoreLogic Asia Pacific ist eine 100 %-Tochter von CoreLogic (NYSE: CLGX), dem weltweit größten Immobiliendaten- und Analyseunternehmen. CoreLogic bietet seinen Informations-, Analyse- und Leistungsservice in Zusammenhang mit Immobilien in ganz Australien, Neuseeland und Asien an und hat vor kurzem sein Leistungsangebot durch die Übernahme von Cordell, einem Datenanbieter zu Projektaktivitäten und Gebäudekosten, erweitert. Das kombinierte Datenangebot des Unternehmens vereint Australiens und Neuseelands umfangreichste Immobiliendatenbanken und stammt aus öffentlichen Quellen, Beiträgen und Eigenangaben. Es beinhaltet mehr als 4,4 Milliarden Entscheidungspunkte, die über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten zusammengetragen wurden. Darin sind akribische Angaben zu Immobilien und anderen Grundpfandrechten wie Pachtstatus, Standort, Gefährdungsrisiko und Leistungsdaten aufgelistet.

Mit mehr als 20.000 Kunden und 150.000 Endverbrauchern unterstützt CoreLogic als führender Anbieter von Grundstücksdaten, Analysen und dazugehörigen Leistungen Konsumenten, Anleger, Immobilien- und Hypothekenverwalter, Finanzdienstleiter, Banken, Haustechnikanbieter, Versicherungen, Bauherren, Vermögensverwalter und Regierungsstellen. CoreLogic liefert seinen Kunden ein einzigartiges Leistungsangebot zu den Themen Daten, Analyse, Verfahrenstechnik, Beratung und Raumplanung. Die Kunden vertrauen auf CoreLogic, wenn es darum geht, Wachstumschancen zu erkennen und umzusetzen, die Leistung zu optimieren und das Risiko zu senken. CoreLogic hat mehr als 650 Mitarbeiter in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer 1300 734 318 bzw. auf den Webseiten www.corelogic.com.au und www.corelogic.co.nz.

ÜBER SYMBILITY Symbility (TSX.V: SY) glaubt an die Kreation von Weltklasselösungen, die die Arbeit vereinfachen und das Leben verbessern. Mit seinem Background in der Modernisierung von Lösungen für Versicherungsansprüche für die Immobilien- und Gesundheitsindustrie hat sich Symbility als Partner hervorgetan, der Sicherheit, Effizienz und Kundenerlebnis an erste Stelle stellt. Symbility PROPERTY sorgt für smarte Lösungen für Sachversicherungen. Symbility HEALTH hilft Fachleuten für Versicherungsleistungen beim Aufbau von Marken und Unternehmen. Unser strategisches Serviceteam Symbility INTERSECT unterstützt eine Vielzahl von Unternehmen mit intelligenten Mobil- und IoT-Produktentwicklungsstrategien, Design Thinking und erstklassiger Ingenieurtechnik. Mit diesen drei die Arbeitswelt revolutionierenden Marktsegmenten beweist Symbility, dass eine Entwicklung zum Besseren durchaus möglich ist. symbilitysolutions.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alle Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

James R. Swayze Chief Executive Officer (647) 775- 8603 jswayze@symbilitysolutions.com - Blair R. Baxter Chief Financial Officer (647) 775-8608 bbaxter@symbilitysolutions.com

Lucy De Oliveira VP, Global Marketing (647) 775-8607 ldeoliveira@symbilitysolutions.com

Babak Pedram Investor Relations (416) 644-5081 bpedram@virtusadvisory.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41340

