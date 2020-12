IRW-News: Swiss Resource Capital AG: Edelmetall Report 2021: Neue und relevante Informationen zum Download

IRW-PRESS: Swiss Resource Capital AG: Edelmetall Report 2021: Neue und relevante Informationen zum Download

Herisau, 23. Dezember 2020: Edelmetallinvestoren befinden sich weiterhin in der Pole Position, die Edelmetalle sind bisher von allen Anlageklassen mit am besten durch die Covid-19-Krise, gekommen.



Es klingt wie ein Klischee, doch Gold und Silber sind wieder als Sichere Häfen gefragt, wie massive Zuflüsse in ETFs und ausverkaufte Bullionhändler eindrucksvoll beweisen.

Der Edelmetall Report 2021 liefert neueste Informationen zu Nachfrage, Preisentwicklung und Investitionschancen bei den wichtigsten Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium.

Rohstoffe sind für die Entwicklung von Industrie und Technik weltweit unerlässlich, das macht sie zum begehrten Handelsgut. Die Minen- und Rohstoffexperten der Swiss Resource Capital AG erstellen regelmäßig Spezial-Reports zu den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium, den Batteriemetallen Lithium, Kobalt, Nickel und Vanadium sowie zu dem Rohstoff, der als einziger eine emissionsfreie und zugleich grundlastfähige Stromerzeugung möglich macht: Uran.

Aktuell steht der neue Edelmetall Report 2021 zum kostenlosen Download bereit: https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2021/final_de_EMR_2021.pdf

Er enthält umfassende Informationen zu den wichtigsten Edelmetallen und zeigt darüber hinaus ganz klar auf, dass wir uns gerade am Beginn eines neuen, bullishen Jahrzehnts für Edelmetalle befinden. Dabei spielen nicht nur spekulative und Investment-Aspekte eine Rolle, sondern auch neue Technologien wie etwa der Einsatz von Silber in Photovoltaikanlagen im großen Stil oder die künftige massenweise Nutzung von Platin in Brennstoffzellen(fahrzeugen).

Zusätzlich liefert der Report aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Edelmetallpreise eignen, vervollständigt den Report.

Alle Spezial-Reports finden Sie hier:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Über Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG mit Sitz im schweizerischen Herisau ist eine der europaweit führenden Kommunikationsagenturen für Rohstoffunternehmen und fokussiert sich dabei auf den deutschsprachigen Raum. Neben den Spezial Reports bietet die SRC AG als weltweit führender Anbieter auch eigenproduzierte Beiträge im Commodity-TV und Rohstoff-TV.

Das komplette Angebot ist online unter www.resource-capital.ch zu finden, die TV-Beiträge unter https://www.resource-capital.ch/de/mediathek/videos/ sowie alle Spezial Reports unter https://www.resource-capital.ch/de/reports/

