IRW-News: Supreme Metals Corp.: Supreme Metals Corp. informiert über die aktuelle Lage seiner europäischen Geschäftstätigkeiten

Supreme Metals Corp. informiert über die aktuelle Lage seiner europäischen Geschäftstätigkeiten

Sudbury, Ontario - 14. März 2017 - Supreme Metals Corp. (das Unternehmen oder Supreme) (CSE: ABJ)(FWB:A68) freut sich, seine Aktionäre über den aktuellen Stand seiner europäischen Initiativen auf der iberischen Halbinsel sowie seiner fortschreitenden Entwicklungen in Marokko (Nordafrika) zu informieren.

Spanien

Das Unternehmen befindet sich in Verhandlungen mit einem spanischen Unternehmen, das eine Konzession für ein Gebiet hält, das eine ausgebohrte Lithiumlagerstätte mit einer NI 43-101-konformen Ressource enthält, und hofft, den Aktionären hierüber mehr berichten zu können, wenn die Gespräche in naher Zukunft zum Abschluss gebracht werden.

Portugal

Iberian Lithium Corp. (Iberian), der Partner von Surpreme in Portugal, wird in Kürze seine Anträge einreichen. Diese werden derzeit für zwei große Zielgebiete fertiggestellt, die im Zuge einer von Iberian durchgeführten umfassenden Studie identifiziert wurden. Die Studie ergab insgesamt 34 vorrangige Gebiete mit Lithiumanomalien, einschließlich zahlreicher Beispiele für greisenisierte Granitkuppeln, die mittels Bohrungen durchschnitten wurden.

Diese Gebiete weisen Ähnlichkeit zur großen Lagerstätte Cinovec in der Tschechischen Republik auf.

Marokko

Green Energy Resources SARL, der Partner des Unternehmens in Marokko, arbeitet eng mit den zuständigen Regierungsbeamten zusammen, um eine Konzession im außergewöhnlichen Kobalt-Nickel-Bergbaukomplex Bou Azzer, der sich auf dem Plateau der Region Draa befindet, gewährt zu bekommen. Green Energy hat ein paar bestimmte Projekte im Blick, für die aussagekräftiges Datenmaterial vorliegt, welches dem Unternehmen wiederum einen Vorteil verschaffen wird, wenn es die Arbeiten in diesem Land aufnimmt.

Über Supreme Metals Supreme Metals Corp. (CSE: ABJ, FSE: A68) ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das einen fokussierten Ansatz im Bereich von grünen und Energiemetallen in der westlichen Welt neben geplanten sekundären Fertigungsprojekten verfolgt, die diese Metalle dringend benötigen. Für das Board:

