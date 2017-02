IRW-News: Supreme Metals Corp.: Supreme Metals Corp.: Übernahme - Bis zu 6,5% Kobalt - Tesla in der Kobalt-Falle - Börsenstar startet Kobalt-Deal - 1.800% in 24 Monaten - Die besten Kobalt- und Lithium-Aktientips

IRW-PRESS: Supreme Metals Corp.



Supreme Metals Corp.: Übernahme - Bis zu 6,5% Kobalt - Tesla in der Kobalt-Falle - Börsenstar startet Kobalt-Deal - 1.800% in 24 Monaten - Die besten Kobalt- und Lithium-Aktientips

Supreme Metals Corp. (ISIN: CA8686271005, WKN A2DJZE, Ticker: A68, TSX.V: ABJ) freut sich bekanntzugeben, dass AktienCheck Research den folgenden Artikel über das Unternehmen geschrieben hat:

Übernahme - Bis zu 6,5% Kobalt - Tesla in der Kobalt-Falle - Börsenstar startet Kobalt-Deal - 1.800% in 24 Monaten - Die besten Kobalt- und Lithium-Aktientips

Unser neuer Lithium- und Kobalt-Aktientip Supreme Metals Corp. (ISIN: CA8686271005, WKN A2DJZE, Ticker: A68, TSX.V: ABJ) meldet heute Morgen die spektakuläre Übernahme des Kobalt-Projektes Bloom Lake East. Das vielversprechende Kobalt-Projekt liegt in direkter Nachbarschaft zur Bloom Lake Mine. Kobalt-Konzentrationen von bis zu 6,5% machen das Projekt zu einem möglichen Kobalt-Lieferanten von Teslas Gigafabrik.

Tesla steckt in der Kobalt-Falle. Das für Elektroauto-Batterien unverzichtbare Energiemetall wird bislang hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo produziert. Dort haben die Chinesen zuletzt den größten Kobalt-Produzenten der Welt übernommen. Zudem bauen nun auch die Deutschen, die Japaner und die Koreaner Giga-Fabriken.

Der Kobalt-Preis geht durch die Decke. Der Preis pro Tonne Kobalt stieg zuletzt über 31.000 USD pro Tonne. Im letzten Kobalt-Bullenmarkt 2008 stieg der Kobalt-Preis gar über USD 100.000 pro Tonne.

Nun startet Börsenstar David Stadnyk mit Supreme Metals einen Kobalt- und Lithium-Deal und Sie sollten von Beginn an dabei sein. 1.800% Kursgewinn in weniger als 24 Monaten verbuchten frühe Investoren mit dem letzten großen Börsenerfolg von David Stadnyk. Wir erwarten heute eine Kursrallye für unseren Kobalt- und Lithium-Aktientip Supreme Metals Corp.

Unser Lithium- und Kobalt-Aktientip Supreme Metals Corp. bietet Ihnen die Möglichkeit von Beginn an dabei zu sein, wenn ein Börsenstar seinen nächsten großen Deal startet. Der Macher von Supreme Metals Corp. ist auch der Macher des riesigen Börsenerfolges von Supreme Pharmaceuticals. Die Aktien von Supreme Pharmaceuticals Inc. haben sich innerhalb von 24 Monaten von 0,069 EUR auf 1,36 EUR knapp verzwanzigfacht. Mit Supreme Metals Corp. will Supreme Pharmaceuticals Gründer und ehemaliger CEO David Stadnyk nun in ganz großem Stil in den boomenden Markt der Energiemetalle einsteigen. Wir erwarten in den kommenden Wochen spektakuläre Nachrichten für die Kobalt- und Lithium-Aktien von Supreme Metals Corp. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine Kurschance bis zu 317% mit unserem neuen Kobalt- und Lithium-Aktientip.

Wie wir aus Unternehmenskreisen erfahren, verhandelt der erfolgreiche Serienunternehmer David Stadnyk derzeit höchstpersönlich die Übernahme spektakulärer Kobalt- und Lithium-Projekte. Schon in Kürze dürfte es hier weitere Vollzugsmeldungen geben, die schon bald für eine fundamentale Neubewertung der Kobalt- und Lithium-Aktien von Supreme Metals Corp. sorgen dürften. Weitsichtige Anleger sollten sich rechtzeitig positionieren, ehe der Erfolgszug von Erfolgsunternehmer David Stadnyk wieder ins Rollen kommt.

Börsenstar David Stadnyk weiß ganz genau wie Börsenerfolg produziert wird. Der Erfolgsunternehmer setzt bei seinen Deals auf rasantes Wachstum durch aggressive Übernahmen. Die Börsennotierung wird gezielt für die schnelle Übernahme fortgeschrittener und unterbewerteter Assets genutzt. Wir rechnen daher in den kommenden Wochen mit mehreren Übernahmen aussichtsreicher und unterbewerteter Kobalt- und Lithium-Projekte.

Geld scheint bei den aggressiven Wachstumsplänen von Erfolgsunternehmer David Stadnyk keine Rolle zu spielen. Börsenstar David Stadnyk ist in der Finanzbranche exzellent vernetzt. Für seinen jüngsten Börsenerfolg Supreme Pharmaceuticals Inc. beschaffte der Serienunternehmer liquide Mittel von über CAD 100 Mio. für Übernahmen und schaffte so innerhalb von 24 Monaten ein Erfolgsunternehmen mit einem Börsenwert über CAD 300 Mio. Unsere neuer Kobalt- und Lithium-Aktientip Supreme Metals Corp. dürfte daher auch über den Zugang zu den notwendigen Finanzmitteln für die aggressiven Wachstumspläne verfügen.

Sollte unser neuer Kobalt- und Lithium-Aktientip Supreme Metals Corp. seine aggressiven Wachstumspläne auch nur annähernd in die Tat umsetzen, dann sind die Kobalt- und Lithium-Aktien auf dem aktuellen Kursniveau massiv unterbewertet. Unser Kobalt- und Lithium-Aktientip bringt aktuell gerade mal eine Marktkapitalisierung von 6,86 Mio. EUR auf die Börsenwaage. Mit den in Kürze anstehenden Übernahmen will Supreme Metals Corp. schon bald in die erste Liga der Kobalt- und Lithium Explorer aufsteigen. Wettbewerber Lithium X Energy erzielt mittlerweile einen Börsenwert von über 100 Mio. EUR. Das ist mehr als 14 mal soviel als die aktuelle Marktkapitalisierung unseres neuen Kobalt- und Lithium-Aktientips Supreme Metals Corp.

Erfolgsunternehmer David Stadnyk spielt in der Champions League der Börse. Wir erwarten daher bereits in Kürze die Übernahme erstklassiger Kobalt- und Lithium-Projekte durch unseren neuen Kobalt- und Lithium-Aktientip. Wir erwarten in den kommenden Wochen eine Kursrallye für die Aktien unseres Kobalt- und Lithium-Aktientips Supreme Metals Corp..

"Strong Outperformer" lautet daher unsere Ersteinschätzung für unseren neuen Kobalt- und Lithium-Aktientip Supreme Metals Corp. Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 0,20 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 178% für mutige und risikobereite Investoren. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,30 EUR für realistisch. Das entspricht einer Kurschance von 317% für unseren Kobalt- und Lithium-Aktientip.

Im Namen des Board of Directors:

Bob Komarechka

CEO

Supreme Metals Corp. 545 Granite Street Sudbury, ON P3C2P4 Canada

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Risiken:

Die Aktien von Supreme Metals Corp. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen. Lesen Sie zu den Risiken bitte auch den ausführlichen Disclaimer im vollständigen Report von AktienCheck Research:

Interessenkonflikte:

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Supreme Metals Corp. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Supreme Metals Corp. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

