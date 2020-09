IRW-News: Summa Silver Corp.: Summa Silver zum aktuellen Stand des Bohrprogramms auf Silber-Gold-Projekt Hughes; Bohrungen zusätzlicher Ziele

IRW-PRESS: Summa Silver Corp.: Summa Silver zum aktuellen Stand des Bohrprogramms auf Silber-Gold-Projekt Hughes; Bohrungen zusätzlicher Ziele

15. September 2020 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (CSE: SSVR) (Frankfurt: 48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/ ) freut sich, eine Aktualisierung des laufenden Bohrprogramms auf dem Silber-Gold-Projekt Hughes in Tonopah, NV, bekannt zu geben.



Bisher wurden zehn Bohrlöcher abgeschlossen und zwei sind im Gange, wobei zwei Kernbohrgeräte in vollem Betrieb sind. In abgeschlossenen Bohrlöchern wurden etwa 5.200 m gebohrt. Alle bisher gebohrten Bohrlöcher haben Zonen mit Quarzadern, Stockworks und Brekzien durchschnitten.

Wichtige Highlights

- Erstbohrung im neuen Zielgebiet Murray: Dieses Ziel befindet sich auf der westlichen Seite des Grundstücks, wo sich die Claim-Grenze innerhalb von 300 m von Blackrock Golds vor kurzem gemeldeter Entdeckung in Bohrloch TW20-001 befindet, das mehrere Zonen mit hochgradiger Silber- und Goldmineralisierung durchschnitt (siehe beigefügte Abbildung). Ein Bohrloch auf dem Murray-Zielgebiet ist abgeschlossen, und es sind mindestens drei weitere Bohrlöcher geplant.

- Erste moderne Erkundung der Belmont-Mine: In der Mine Belmont wurden sieben Bohrlöcher abgeschlossen, die alle weit auseinander lagen und auf verschiedene Adern zielten. Zwischen 1903 und 1929 war die Mine Belmont ein bedeutender amerikanischer Silberproduzent.

- Erstbohrung in der Mizpah-Erweiterungsgrube: Bei der Mizpah-Erweiterungsgrube wurden zwei Bohrlöcher abgeschlossen, die auf neigungsaufwärts und neigungsabwärts verlaufende Erweiterungen von modellierten Adern abzielen, die nur in sehr kleinem Maßstab abgebaut wurden und noch nie zuvor gebohrt worden waren.

- Nachfolgebohrungen auf dem Ziel Ruby: Ein Bohrloch ist im Gange, um das Gebiet von Bohrloch ET-7 zu erproben, das sich 1,3 km östlich der Mine Belmont befindet und 1989 eine Silber- und Goldmineralisierung durchschnitten haben soll, die seither nicht mehr verfolgt wurde.

Galen McNamara, CEO, erklärte: "Dieses Bohrprogramm ist das erste moderne und in der Tat das erste überhaupt, das auf einem Großteil des produktiven, historisch produktiven Grundstücks Hughes gebohrt wurde. Alle bisher gebohrten Löcher haben Zonen mit Quarzadern, Stockworks und Brekzien durchschnitten. Aufgrund der hohen Nachfrage und der damit verbundenen Kapazitätsbeschränkungen in den Untersuchungslabors in Nevada gingen die Ergebnisse langsamer als erwartet ein. Nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse werden die Ergebnisse zusammengestellt und zeitnah veröffentlicht.

Murray-Ziel

Neu zum Bohrplan hinzugefügt, wurde ein Bohrloch auf dem Zielgebiet Murray fertiggestellt, ein Bohrloch ist im Gange und mindestens zwei weitere Bohrlöcher sind geplant. Dieses Zielgebiet befindet sich etwa 1,5 km westlich der Mine Belmont und besteht aus einer Reihe von mäßig nach Norden abfallenden Aderhorizonten sowohl zwischen als auch neigungsabwärts der kartierten Untertageerschließung auf mehreren Ebenen.

Bergbaugebiet Belmont

In der Nähe der Mine Belmont wurden sieben Löcher gebohrt. Jedes Bohrloch zielte auf Streich- und/oder Neigungserweiterungen bekannter Adern ab und befand sich in großen Abständen. Die gestapelte und steil abfallende Ausrichtung der Adern im Minengebiet bedeutete, dass viele der Bohrlöcher mehrere Ziele entlang ihrer geplanten Längen erprobten.

Mizpah-Erweiterungsbergbaugebiet

Im Bereich der Mizpah-Erweiterungs-Mine wurden zwei Bohrlöcher abgeschlossen, die auf die neigungsaufwärts und neigungsabwärts verlaufenden historischen Minenanlagen abzielten, und es wurden Abschnitte zwischen steil und flach abfallenden Verwerfungen interpretiert. Der Abbau in kleinem Maßstab wurde 1914 auf nur einer Ebene in der Mizpah-Erweiterungsgrube etwa 300 m unter der Oberfläche und 350 m östlich der Mine Belmont durchgeführt. Es ist nicht bekannt, dass in diesem Gebiet zuvor Bohrungen durchgeführt wurden.

Ruby-Zielbereich

Ein Bohrloch ist auf dem Ziel Ruby im Gange, um das Nachfolgebohrloch ET-7 zu verfolgen, das etwa 1.300 m östlich der Mine Belmont eine Silber- und Goldmineralisierung durchschnitten haben soll. Wichtig ist, dass ET-7 als vertikales Bohrloch gebohrt wurde. Die dreidimensionale Modellierung zeigt, dass die aussichtsreichsten Adern im östlichen Teil des Grundstücks steil oder nahezu vertikal ausgerichtet sind und daher mit vertikalen Bohrlöchern nicht angemessen erprobt wurden.

Technischer Bericht von Hughes Property auf SEDAR eingereicht

Das Unternehmen möchte auch die Einreichung eines neuen technischen Berichts gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") über sein Hughes-Projekt bei Tonopah, NV, bekannt geben. Der technische Bericht mit dem Titel "Hughes Project, Nevada, USA, NI 43-101 Technical Report", (Gültigkeitsdatum 31. Juli 2020) wurde von Dr. Ted Eggleston, RM SME, und Galen McNamara, P.Geo., erstellt und ist auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 % der Anteile am Grundstück Hughes im Zentrum von Nevada und am Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico. Auf dem Grundstück Hughes befindet sich die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten gehörte. Die Mine ist inaktiv geblieben, seit die kommerzielle Produktion 1929 aufgrund stark gedrückter Metallpreise eingestellt wurde und wenig bis keine modernen Explorationsarbeiten jemals abgeschlossen wurden.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES

"Galen McNamara"

Galen McNamara, CEO

info@summasilver.com

www.summasilver.com

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kin-Communication

Arlen Hansen

604-684-6730

SSVR@kincommunications.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Referenzen

Es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen für das Grundstück die gleichen Ergebnisse erzielen wird wie frühere Produzenten. Die früheren Produktionszahlen der Mine Belmont sind historisch, und es gibt keine Zusicherungen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, diese mit den aktuellen NI 43-101-Kategorien in Einklang zu bringen. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um diese Informationen als aktuelle Mineralressourcenschätzung zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historische Produktion nicht als aktuelle Mineralressource gemäß NI 43-101.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen betrachtet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl Summa der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche wesentlichen Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu beschaffen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner zukünftigen Grundstücksverträge zu finanzieren, seine Mineralienpachten und -konzessionen in gutem Zustand zu erhalten, das Hughes-Projekt zu erkunden und zu entwickeln und für allgemeine Betriebskapitalzwecke; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind, zukünftige Preise für Silber und andere Metalle, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, Bohrung und Erschließung des Projekts erforderlich sind, und, falls sie erhalten werden, solche Genehmigungen und Zustimmungen im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte rechtzeitig zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Konzerns, seine Mineralressourcen zu monetarisieren; Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, Eigentumsansprüche der Ureinwohner und das Recht auf Beratung und Unterbringung, die Abhängigkeit von Führungskräften in Schlüsselpositionen, den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbauindustrie und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID 19-Pandemie auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53396

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53396&tr=1

