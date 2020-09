IRW-News: Summa Silver Corp.: Summa Silver Corp. erhält DTC-Berechtigung für seine Stammaktien und verbessert damit den Zugang für Investoren in den Vereinigten Staaten

IRW-PRESS: Summa Silver Corp.: Summa Silver Corp. erhält DTC-Berechtigung für seine Stammaktien und verbessert damit den Zugang für Investoren in den Vereinigten Staaten

Bohrprogramm auf dem Silber-Gold-Grundstück Hughes in Nevada läuft auf Hochtouren - Alle Probenergebnisse stehen noch aus-

Vancouver, 16. September 2020 - Summa Silver Corp.("Summa" oder das "Unternehmen") (CSE:SSVR) (OTC Pink: SSVRF) (Frankfurt:48X - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben , dass seine Stammaktien nun für das elektronische Clearing und Settlement durch die Depository Trust Company (DTC) in den Vereinigten Staaten zugelassen sind.





Bisher wurden auf dem Silber-Gold-Grundstück Hughes zehn Bohrlöcher abgeschlossen und zwei sind im Gange, wobei zwei Kernbohrgeräte in vollem Betrieb sind. Von den geplanten 7.500 m wurden etwa 5.200 m in abgeschlossenen Bohrlöchern gebohrt. Alle bisher gebohrten Löcher haben Zonen mit Quarzadern, Stockwerken und Brekzien durchschnitten. Alle Untersuchungsergebnisse sind noch ausständig.

Galen McNamara, CEO, erklärte: "Da wir die Bohrungen auf dem Silber-Gold-Grundstück Hughes im berühmten historischen Bergbaugebiet Tonopah in Zentralnevada aggressiv vorantreiben, gehen wir davon aus, dass die DTC-Berechtigung unserer Stammaktien den Zugang für in den USA ansässige Kleinaktionäre und Institutionen, die in Summa Silber investieren möchten, verbessern wird.

DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corp., einem US-amerikanischen Unternehmen, das das elektronische Clearing und Settlement von börsennotierten Unternehmen verwaltet. Wertpapiere, die für ein elektronisches Clearing und eine elektronische Abrechnung über DTC in Frage kommen, gelten als "DTC-fähig". Von der DTC-Berechtigung wird erwartet, dass sie einen nahtlosen Handelsprozess schafft und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten im Laufe der Zeit erhöht.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Summa Silver Corp

Summa Silver Corp ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 % der Anteile am Grundstück Hughes im Zentrum von Nevada und am Grundstück Mogollon im Südwesten von New Mexico. Auf dem Grundstück Hughes befindet sich die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten der Vereinigten Staaten gehörte. Die Mine ist inaktiv geblieben, seit die kommerzielle Produktion 1929 aufgrund stark gedrückter Metallpreise eingestellt wurde und wenig bis keine modernen Explorationsarbeiten jemals abgeschlossen wurden.

Der CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder gebilligt noch missbilligt. Weder das CSE noch sein Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien des CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen", die gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen definiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "glauben", "fortsetzen", "planen" oder ähnlicher Terminologie erkannt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen den Lesern dabei helfen, die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind.

Vorausblickende Aussagen und Informationen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf das Angebot, einschließlich der vorgeschlagenen Verwendung der Erlöse und des Erhalts der behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen.

Vorausblickende Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Forderung nach behördlichen Genehmigungen; erhöhte Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten als Folge der aktuellen COVID-19-Pandemie; nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Interventionen; Volatilität der Aktienmärkte; behördliche Beschränkungen; und andere damit verbundene Risiken und Ungewissheiten.

Vorausblickende Informationen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements der Parteien, die auf der Erfahrung und Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Beurteilung der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Es kann keine vorausblickende Aussage garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf vorausblickende Aussagen oder Informationen zu verlassen.

