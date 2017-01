IRW-News: Sulliden Mining Capital Inc.: Sulliden gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: Sulliden Mining Capital Inc.



: Sulliden gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Toronto, Kanada 13. Januar 2017

Sulliden Mining Capital Inc. (Sulliden oder das Unternehmen - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296922) (TSX: SMC) gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die Versammlung), abgehalten am 13. Januar 2017 in Toronto, Kanada, bekannt.

Alle den Aktionären zur Genehmigung vorgelegten Sachverhalte, wie in der Versammlungsankündigung und im Informationsrundschreiben des Managements, datiert den 28. November 2016 aufgeführt, wurden mit der notwendigen Mehrheit auf der Hauptversammlung beschlossen. Insgesamt waren 18.993.472 Stammaktien bzw. 51,5% der ausstehenden Aktien auf der Versammlung repräsentiert.

Laut folgender Abstimmungsergebnisse wurden die amtierenden Directors des Unternehmens wieder gewählt. PricewaterhouseCoopers LLP wurde ebenfalls als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr bestellt.

Die endgültigen Ergebnisse für alle auf der Hauptversammlung abgestimmten Sachverhalte werden bei Sedar unter www,sedar.com eingereicht.

Über Sulliden Mining Capital

Sulliden ist eine kanadische Venture-Capital-Gesellschaft mit Fokus auf Akquisition und Entwicklung von hochwertigen Bergbauprojekten in Nord- und Südamerika zusätzlich zur Identifizierung von Chancen für aktive Investitionen.

Sulliden Mining Capital Inc.

Im Namen des Boards Justin Reid Chief Executive Officer & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Caroline Arsenault, Corporate Communications Tel.: +1 (416) 861-5805

Sulliden Mining Capital Inc. 800-65 Queen St. W. Toronto, ON M5H 2M5

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Ausdrücke identifiziert werden wie zum Beispiel planen, erwartet oder nicht erwarten, wird erwartet, budgetiert, vorgesehen, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigen, erwarten oder nicht erwarten, oder glauben, oder Variationen solcher Worte und Ausdrücke oder Angaben, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden könnten, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtet Informationen schließen ein Aussagen hinsichtlich der Investition in Carpathian; Mineralressourcenschätzungen; zukünftige technische und ingenieurtechnische Studien ihre Ergebnisse und Zeitpläne; unter anderem Aussagen hinsichtlich Rekultivierungsverpflichtungen und Mineralpreisprojektionen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitätsniveaus, Performance und Leistungen des Unternehmens sich wesentlich von jenen unterscheiden, die durch solche zukunftsgerichtete Informationen ausgedrückt oder angedeutet werden einschließlich aber nicht darauf beschränkt: geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten; die tatsächlichen ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; andere Risiken der Bergbaubranche and die Risiken beschrieben in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, könnte es Faktoren geben, die da zu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen sich als richtig herausstellen, da sich tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in solchen Aussagen erwartet werden. Demzufolge sollte sich der Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. . Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

