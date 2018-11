IRW-News: Subscribe Technologies Inc. : Subscribe Technologies erwirbt profitable Webinar-Technologie-Assets

IRW-PRESS: Subscribe Technologies Inc. : Subscribe Technologies erwirbt profitable Webinar-Technologie-Assets

Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. November 2018 - Subscribe Technologies Inc. (CSE: SAAS, OTCQB: SRBBF, Frankfurt: 6GQ) (Subscribe oder das Unternehmen) freut sich, den Erwerb von WebinarIgnition bekannt zu geben, einer eigentumsrechtlich geschützten Plattform zur Erstellung professioneller live oder automatisieren Webinar-Funnels.





Zusammenfassung der wichtigsten Fakten:

- Profitable und ertragsgenerierende Akquisition.

- Eigentumsrechtlich geschützte Technologie.

- Über 5.100 aktive Geschäftsanwender.

- Nahtlose Integration mit WordPress - der weltweiten Nummer 1 bei Content-Management-Systemen (CMS).

- Zu den Konkurrenzprodukten zählen GotoWebinar von LogMeIn [NASDAQ: LOGM ] und WebEx.

WebinarIgnition ermöglicht es Benutzern, Live-Webinare oder zuvor aufgezeichnete (Evergreen) Webinare einfach bereitzustellen und die Zuschauer über das integrierte Zahlungssystem abzurechnen. Die Anwender können eine unbegrenzte Zahl von Webinaren für eine unbegrenzte Zahl von Teilnehmern hosten, kundenspezifisch angepasste Seitenvorlagen erstellen und auf detaillierte Registrierungs- und Käuferberichte zugreifen; die professionell konzipierten Webinar-Vorlagen können für jede Marke oder Anwenderzielgruppe mit Farboptionen, Logoplatzierung und Funktionen angepasst werden, unter anderem mit Verkaufs- und Conversion-Tracking, Erinnerungen über E-Mail und Textnachricht sowie mit Integration von Fragen & Antworten / Chats.

WebinarIgnition kann in das CMS WordPress integriert werden; dadurch ist es sehr einfach zu installieren, und die Kampagnen werden direkt über das Dashboard von WordPress gesteuert. WordPress ist mit einem Marktanteil von 60 % das meistverwendete Content-Management-System der Welt, welches hinter 27 % des Internets und 30 % der wichtigsten zehn Millionen Websites der Welt mit über 75 Millionen Installationen weltweit steht. In die Plattform können zudem alle wichtigen E-Mail-Plattformen integriert werden, unter anderem MailChimp, GetResponse, Aweber, iContact und SendReach.

WebinarIgnition wurde von dem Multiunternehmer und Social Influencer Mark Thompson entwickelt, der nun auch Mitglied des Advisory Board wird und an der Integration und dem Übergang der Plattform mitwirken wird. Mark Thompson bringt einen enormen Erfahrungsschatz in das Team von Subscribe ein und gilt in der Branche als Experte, zumal er während seiner gesamten Laufbahn Millionen im E-Commerce-Einnahmen erwirtschaftet hat.

Paul Dickson, President und CEO erklärt dazu: Wir sind außerordentlich zufrieden mit dieser Akquisition und der künftigen Zusammenarbeit mit Mark. Mark hat bei der Entwicklung von WebinarIgnition eine eindrucksvolle Leistung erbracht; die Plattform stellt eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios dar.

Nach den Bestimmungen der Vereinbarung hat das Unternehmen eine Beteiligung von 100 % an der Marke, den Rechten, dem Eigentumstitel, der Beteiligung, der Domain und dem gesamten übrigen geistigen Eigentum im Zusammenhang mit der Technologieplattform WebinarIgnition.com für USD 30.000 und USD 20.000 erworben, zahlbar in Stammaktien des Unternehmens, die zu einem angenommenen Preis von USD 0,10 pro Aktie ausgegeben werden. Dabei handelt es sich um eine zu Marktbedingungen durchgeführte Transaktion mit einem Drittverkäufer im Sinne des Wertpapierrechts.

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von WebinarIgnition über die folgende Live-Demo: https://webinarignition.com/live-demo-page/

Über Gingerly

Gingerly ist eine Cloud-basierte Business Management Suite (BMS) und ein Dashboard und bietet ein wachsendes Portfolio von À-la-Carte-Anwendungen im Bereich Business Management für Einzelunternehmer sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Für weitere Informationen oder die Anmeldung auf der Plattform besuchen Sie bitte die Website: www.gingerly.com.

Über Subscribe Technologies

Subscribe Technologies (CSE: SAAS, OTCQB: SRBBF, Frankfurt: 6GQ) entwickelt, erwirbt und investiert in Cloud-basierte Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), unter anderem in Form von Kooperationen.

Weitere Informationen über Subscribe Technologies finden Sie auf der Website www.subscribetech.com.

Für das Board of Directors,

Paul Dickson

President & CEO

Ansprechpartner:

Patrick Butler

VP Shareholder Communications

pbutler@creeksidecommunicationsltd.com

Tel.: 1 (855) 439 7227

Subscribe Technologies Inc.

Suite 604 - 700 West Pender St.

Vancouver; British Columbia

V6C 1G8

T: (778) 775-7297

Email: inquiries@subscribetech.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und den Handel mit den Stammaktien von Subscribe Technologies Inc. enthalten. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass diese sich als zutreffend erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Das Unternehmen weist jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen zurück, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

