IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore schließt Grundstücksverkauf in Mexiko für 13,50 Mio. CAD ab

Vancouver, British Columbia - Starcore International Mines Ltd. (TSX:SAM) (Starcore oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es den Verkauf seines Konzessionsgebiets San Pedrito, eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerts im mexikanischen Bundesstaat Queretaro, für 13,50 Millionen CAD* (192.784.331 MXN) abgeschlossen hat

Wie am 9. März 2016 berichtet wurde, unterzeichnete das Unternehmen ein Verkaufsabkommen für das Konzessionsgebiet San Pedrito und erhielt eine Anzahlung von 50 Millionen Peso (MXN). Das Verkaufsabkommen war an verschiedene Bescheinigungen gebunden, einschließlich der Einhaltung der staatlichen und kommunalen Bestimmungen und der Bestätigung, dass das Konzessionsgebiet in good standing ist, d.h. dass keine Gebühren oder Abgaben ausstehen, bevor die Eigentumsübertragung erfolgen konnte. Verschiedene Anforderungen wurden erfüllt, woraufhin der Käufer mehrere Bedingungen strich und die Zahlung für die erste Grundstücksparzelle in Höhe von 137.671.371 MXN (9.640.852 CAD)* zzgl. der seit 9. März 2016 auf diesen Betrag angefallenen Zinsen in Höhe von 7.576.445 MXN (530.563 CAD)* für insgesamt 145.247.816 MXN (10.171.415 CAD)* an das Unternehmen entrichtete.

Nähere Informationen zur Transaktion:

1. Grundstückfläche von insgesamt 74,0831544 Hektar (740.831,544 m2) wird zu einem Preis von 250 MXN pro Quadratmeter verkauft

2. Die Ratenzahlungen verhalten sich wie folgt:

Fläche in in MexikanischeKanadischeStatus Hektar Quadratmer r (ha) ter Peso Dollar (m * 2) 55,068 ha 550.685,48MXN$ 137.671C$ 9.640 5 . . 371 852 m2 Zinseinnahmen MXN$ 7.5C$ 53 76 0 .445 .563 MXN$ 145.247C$ 10.171.Zahlung . 415 eingegange 816 n

12 ha große 120.000,00MXN$ 30.00C$ 2.100Freigabe Parzelle 0 0 . ausstehend ¹ .000 840 m2 2,104 ha große 20.146,0MXN$ 5.0C$ 35Freigabe Parzelle 59 36 2 ausstehend ¹ .515 .697 m2 5 ha große 50.000,0MXN$ 12.50C$ 87Freigabe Parzelle 00 0 5 ausstehend ¹ m2 .000 .350 ¹ Für die drei verbleibenden Grundstücksparzellen sind verschiedene Bescheinigungen unterschiedlicher Gemeinde- und Regierungsbehörden ausstehend. Sobald Starcore diese Bescheinigungen erhält, wird der Käufer die entsprechende Zahlung für jede dieser Parzellen entrichten. Diese Bescheinigungen sollen innerhalb der nächsten 18 Monate eingehen.

Das Konzessionsgebiet San Pedrito war Teil von Starcores ursprünglicher Akquisition im Jahr 2007, als das Unternehmen die Mine San Martin für 26 Millionen US$ von Goldcorp erwarb. Nachdem die Geschäftsleitung ermittelte, dass ein Bergbaubetrieb im Konzessionsgebiet San Pedrito nicht wirtschaftlich wäre, unternahm das Unternehmen gezielte Anstrengungen, um die Ausweisung von San Pedrito von einem Industriegebiet in ein Wohngebiet zu ändern, ein Prozess, der mehr als sechs Jahre dauerte.

Mit dem Abschluss dieser Transaktion erreicht Starcore einen weiteren Meilenstein in seinem gezielten Bemühen zur Förderung des Unternehmenswachstums und der Steigerung des Unternehmenswerts, sagte Robert Eadie, President und CEO des Unternehmens. Wir sind unserem Managementteam und unseren Mitarbeitern überaus dankbar für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Einholung verschiedener Genehmigungen durch die Regierung und die entsprechenden Ministerien, um den Abschluss der Eigentumsübertragung zu ermöglichen.

* Auf Grundlage eines MXN:CAD-Wechselkursverhältnisses von 14,28 zum Ende des Tages am 21. März 2017.

Über Starcore Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Altiplano Goldsilver S.A. de C.V, besitzt und betreibt Starcore auch eine Konzentratverarbeitungsanlage für Edelmetalle, Altiplano, in Matehuala, Mexiko. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Nordamerika.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

Unterschrift: Robert Eadie-----Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

ROBERT EADIE- Telefon (416) 640-1936-Fax: 1-604-602-4936--

EVAN EADIE Investor Relations Telefon: (416) 640-1936 Tel: 1-866-602-4935 (gebührenfrei)

