IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore ist schuldenfrei

: Starcore ist schuldenfrei

Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen besicherte Anleihen in Höhe von 3.000.000 CAD zuzüglich aufgelaufener Zinsen in Höhe von 235.410 CAD vor dem Fälligkeitsdatum der Anleihen am 18. Juni 2020 zurückgezahlt hat. Zusätzlich zu dieser Schuldentilgung hat das Unternehmen auch ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 USD, das am 25. April 2020 fällig war, zurückgezahlt. Die Zahlungen wurden aus dem Cashflow des Unternehmens, der aus dem Bergbaubetrieb und dem Verkauf früherer Aktiva erwirtschaftet wurde, gedeckt. Wir freuen uns sehr, wieder schuldenfrei zu sein, und können unseren positiven Cashflow nun zur Verbesserung der Produktion in der Mine San Martin einsetzen, meint CEO und President Robert Eadie.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt auf Mexiko, wo es auch die meiste Erfahrung besitzt. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

