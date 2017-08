IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore gibt Produktionsergebnisse für das 1. Quartal bekannt

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.



: Starcore gibt Produktionsergebnisse für das 1. Quartal bekannt

15. August 2017, Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (das Unternehmen) gibt die Produktionsergebnisse der unternehmenseigenen Mine San Martin (San Martin) in Queretaro in Mexiko und der Gold- und Silberverarbeitungsanlage Altiplano (Altiplano) in Matehuala (Mexiko) für das zum 31. Juli 2017 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 bekannt.

Im Laufe des ersten Quartals wurden bei San Martin insgesamt 69.753 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,97 g/t Gold und 12,6 g/t Silber aufbereitet, was zur Produktion von 3.888 Unzen Goldäquivalent führte. Die Mühlengewinnungsraten betrugen im Schnitt 85,0 Prozent für Gold und 51,2 Prozent für Silber. Die Berechnung des Goldäquivalentgehalts in Unzen beruht auf dem durchschnittlichen Gold-Silber-Verhältnis von 74,9:1 für das Quartal.

Im Laufe des ersten Quartals nahm die Anlage Altiplano rund 37,21 Tonnen Konzentrat und 24,2 Tonnen Schlacke entgegen, die ungefähr 150 Unzen Gold und 25.525 Unzen Silber enthielten. Im Laufe des Quartals, das am 31. Juli 2017 endete, verkaufte Altiplano 223 Unzen Gold und 21.000 Unzen Silber verkauft.

Über Starcore

Über sein Tochterunternehmen Compañia Minera Peña de Bernal, S.A. de C.V., der auch die Mine San Martin im mexikanischen Queretaro gehört, konzentriert sich Starcore auf die Exploration, Gewinnung und Verarbeitung von Gold- und Silbervorkommen. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Altiplano Goldsilver S.A. de C.V, besitzt und betreibt Starcore auch eine Konzentratverarbeitungsanlage für Edelmetalle, Altiplano, in Matehuala, Mexiko. Starcore ist ein an der TSX notiertes Unternehmen, das der Publizitätspflicht unterliegt. Starcore besitzt, erwirbt, fördert, exploriert und bewertet Rohstoffprojekte. Die weitere Bearbeitung dieser Projekte erfolgt entweder über Joint Ventures oder durch das Unternehmen selbst. Starcore besitzt ausschließlich Beteiligungen an Konzessionsgebieten in Nordamerika.

Weitere Informationen zu Starcore finden Sie in den unter dem Firmenprofil des Unternehmens auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen oder auf der Website des Unternehmens unter www.starcore.com.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

Unterschrift: Robert Eadie----- Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

ROBERT EADIE- Telefon (416) 640-1936- Fax: 1-604-602-4936--

EVAN EADIE Investor Relations Telefon: (416) 640-1936 Tel: 1-866-602-4935 (gebührenfrei)

Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113, Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3B6 Suite 904 - 85 Richmond Street West, Toronto, Ontario, Kanada M5H 2C9 Telefon: (604) 602-4935 Fax: (604) 602-4936 E-Mail. info@starcore.com Website: www.starcore.com

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40637 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40637&tr=1

