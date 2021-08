IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore erwirbt die Teocuitla-Claims neben dem Projekt El Creston in Opodepe im mexikanischen Bundesstaat Sonora

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.



: Starcore erwirbt die Teocuitla-Claims neben dem Projekt El Creston in Opodepe im mexikanischen Bundesstaat Sonora

17. August 2021. Vancouver, British Columbia - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore oder das Unternehmen) freut sich, den Erwerb einer Konzessionsfläche von 3087,7691 Hektar, die sogenannten Teocuitla-Claims, von der Firma Minera Teocuitla SA de CV aus Hermosillo im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt zu geben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61003/Starcore_081721_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 - Standort des Projekts Opodepe und der Bergbaubetriebe in der näheren Umgebung

Die Teocuitla-Claims befinden sich in Opodepe im mexikanischen Bundesstaat Sonora und grenzen unmittelbar an den Claim Meztli 4 (Projekt El Creston) im nordwestlichen Teil des von Starcore explorierten, 11.000 Hektar großen Konzessionsgebiets. Die Lagerstätte El Creston ist eine relativ gut bekannte und auch gut definierte Molybdän-Lagerstätte, das Konzessionsgebiet wurde jedoch nie zuvor auf Edelmetalle untersucht. Das Unternehmen verweist seine Leser auf die wirtschaftliche Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment, El Creston Project, Opodepe, Sonora, Mexico) vom 16. Dezember 2010 (PEA), die für Creston Moly Corp. erstellt und auf der SEDAR-Webseite am 20. Dezember 2010 veröffentlicht wurde. Die PEA enthält Informationen über El Creston, die historischer Natur sind. Das Unternehmen kann daher für die Genauigkeit der darin enthaltenen Daten keine Gewähr übernehmen. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf historische Daten oder deren Deutungen, die aus Quellen Dritter stammen, zu verlassen. Die PEA wird hier nur für den historischen Kontext und als Hintergrundinfo herangezogen.

Wir freuen uns sehr über diesen Erwerb und darüber, dass wir das Projekt El Creston aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten können: erstens als Molybdänlagerstätte, zweitens als Konzessionsgebiet mit Goldvorkommen, und drittens als Projekt mit Potenzial für eine Kupferporphyrmineralisierung in der Tiefe, erläutert Robert Eadie, CEO und Director des Unternehmens. Das Konzessionsgebiet birgt faszinierende Explorationsmöglichkeiten und befindet sich noch dazu im bergbaufreundlichen Bundesstaat Sonora in Mexiko.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61003/Starcore_081721_DEPRcom.002.png

Abbildung 2 - Wichtigste Eckdaten zum Projekt Opodepe und zu den benachbarten Claims Teocuitla und Meztli 4

Im Zuge der Umsetzung eines sechsmonatigen Explorationsplans entnahm das Unternehmen mehr als 1.600 Proben aus den Aufschlüssen von neun neu entdeckten Erzgängen im Bereich der Teocuitla-Claims, wobei der Schwerpunkt auf Gold- und Silbererzkörpern lag. Nachstehend die ersten Ergebnisse des Explorationsprogramms:

Tabelle 1: Analyseergebnisse der aus den Claims MEZTLI4 und TEOCUITLA entnommenen Proben

ZielnZiel Claim AnerkannteWirtschWirtschaAu Ag

ummer Oberflächaftlichftliche (g/t) (g/t

enlänge e Mächtig )

(Meter) Länge keit

(Meter (Meter)

)

OberflOberfläc

äche he

1 Mana-System 2100 300 1,07 0,52 250

Meztli 4

2 Karla-Syste1815 280 0,53 3,52 13

m

NW

3 Karla-Syste480 190 0,61 1,53 64

m

SW

4 Brekzie El 1800 110 0,98 0,11 162

Guerigo

5 San GerónimProben aus Halde 0,40 214

o

6 Erzgang Neu 580 190 0,73 0,09 147

Midas erworbe

ne

Claims

7 Erzgang La Proben aus Halde 0,21 241

Aurora

- La Espin

ada

8 La Última Nicht erkundete alte Abbaubereiche

9 El Oro Weiterer500 70 0,53 10,30 5

C

laim

Tabelle 2: Neu erworbene Claims

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61003/Starcore_081721_DEPRcom.003.png

Zusätzlich zu den neu abgesteckten Claims arbeitet das Unternehmen an einem neuen Geomodell der Lagerstätte El Creston. Hauptziel ist hier die Beurteilung des Potenzials für einen kupferführenden Porphyrerzkörper in der Tiefe. Nachstehend finden Sie zwei Konzeptionsmodelle, die das noch unentdeckte Potenzial für eine in der Tiefe offene Mineralisierung veranschaulichen:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61003/Starcore_081721_DEPRcom.004.png

Abbildung 3 - Konzeptionsmodell Hedenquist & Lowenstem; Konzeptionsmodell Lowell & Guilbert, 1970 für Mineralisierungstyp des Mo-Cu-Porphyrs El Creston und unentdecktes Potenzial für eine offene Mineralisierung in der Tiefe.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61003/Starcore_081721_DEPRcom.005.png

Abbildung 4 - Zoom-Modell Lowell & Guilbert, 1970; Darstellung Geomodell Mo-Cu-Porphyr El Creston und Potenzial für eine offene Mineralisierung im Bereich der tiefen HB.

(HB: Hydrothermale Brekzie; IB: Intrusive Brekzie).

Die Leser werden eingeladen, unsere Webseite unter www.starcore.com zu besuchen, wo Aufnahmen von den Standorten, Diagramme und Pläne der geologischen Modelle und Zielzonen zu finden sind.

Starcore will neben einer genaueren Definition des Potenzials der Lagerstätte El Creston die Explorationsarbeiten in den neu erworbenen Edelmetall-Claims fortsetzen. Für zukünftige Klarstellungen wird das Unternehmen beide Claims als Projekt Opodepe definieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Salvador Garcia, B. Eng., Director und Chief Operating Officer des Unternehmens, ist für das Projekt als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 verantwortlich und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung erstellt.

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

FÜR STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

gezeichnet: Robert Eadie

Robert Eadie, President & Chief Executive Officer

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

EVAN EADIE

Investor Relations

Tel: (604) 602-4935 x 203

Tel (gebührenfrei): 1-866-602-4935

E-Mail: eeadie@starcore.com

Suite 750 - 580 Hornby Street, Box 113,

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3B6

Tel: (604) 602-4935

Fax: (604) 602-4936

E-Mail. investor@starcore.com

Website: www.starcore.com

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61003

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61003&tr=1

