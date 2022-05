IRW-News: Starcore International Mines Ltd.: Starcore International Mines: Scottie Resources erwirbt 3 % NSR in Summit Lake

IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore International Mines: Scottie Resources erwirbt 3 % NSR in Summit Lake

2. Mai 2022 - Vancouver, B.C. - Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (Starcore) und Scottie Resources Corp. (TSXV: SCOT OTCQB:SCTSF; FWB:SR8) (Scottie) freuen sich bekannt zu geben, dass Scottie die 3 % NSR-Lizenzgebühr (NSR) für die Liegenschaft Summit Lake in der Skeena Mining Division in British Columbia erworben hat. Tenajon Resources Corp., die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Starcore, besaß die 3%ige NSR in und an bestimmten lokalisierten Mineral-Claims und crown-granted Mineral-Claims, zu denen die Liegenschaft Summit Lake gehört, an der Scottie eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung hat.

Scottie hat die NSR von Starcores Tochterunternehmen für $1,6 Millionen erworben. Die Summit Lake-Claims grenzen an die Liegenschaft der Goldmine Scottie und befinden sich im ergiebigen Goldenen Dreieck von Northern British Columbia.

STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

gezeichnet Robert Eadie -

Robert Eadie, President & Chief Executive Officer-

SCOTTIE RESOURCES CORP.

gezeichnet Brad Rourke -

Brad Rourke, President & Chief Executive Officer

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

STARCORE INTERNATIONAL MINES LTD.

Robert Eadie

Tel.: +1 (604) 602-4935

Gebührenfrei: 1-866-602-4935

E-Mail: readie@starcore.com

SCOTTIE RESOURCES CORP.

Brad Rourke

President und CEO

+1 250-877-9902 brad@scottieresources.com

Gordon Robb

Business Development

+1 250-217-2321 gordon@scottieresources.com

Über Starcore

Starcore International Mines konzentriert sich auf die Produktion von Edelmetallen mit Schwerpunkt und Erfahrung in Mexiko. Diese Produktionsaktiva werden durch Explorations- und Erschließungsprojekte in ganz Nordamerika ergänzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung und setzt sich für wertorientierte Entscheidungen ein, die den Unternehmenswert langfristig steigern. Weitere Informationen finden Sie auf der anlegerfreundlichen Website: www.starcore.com.

Über Scottie Resources

Scottie besitzt eine 100%-Beteiligung an den hochgradigen, in der Vergangenheit produzierenden Liegenschaften Scottie Gold Mine und Bow und hat die Option, eine 100%-Beteiligung an den Summit Lake-Claims zu erwerben, die an die Liegenschaft Scottie Gold Mine angrenzen. Scottie besitzt auch eine 100%-Beteiligung am Georgia-Projekt, das die hochgradige, in der Vergangenheit produzierende Mine Georgia River sowie die Liegenschaften des Cambria-Projekts und die Liegenschaft Sulu umfasst. Insgesamt besitzt Scottie Resources mehr als 52.000 ha an Mineral-Claims im Stewart Mining Camp im Goldenen Dreieck.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Erweiterung der bekannten Mineralisierung rund um die ehemals produzierenden Minen, während gleichzeitig hochgradige Goldziele in der Nähe der Mine erschlossen werden, um eine potenzielle Ressource zu erschließen.

Alle Liegenschaften des Unternehmens befinden sich in dem Gebiet, das als Goldenes Dreieck von British Columbia bekannt ist und zu den ergiebigsten Mineralisierungsgebieten der Welt zählt.

Die Toronto Stock Exchange und die TSX Venture Exchange haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65555

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65555&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85525T2020

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.