IRW-News: Stamper Oil & Gas Corp. : Stamper und State Oil Corporation unterzeichnen Kooperationsabkommen hinsichtlich Öl- und Gasprojekte

IRW-PRESS: Stamper Oil & Gas Corp. : Stamper und State Oil Corporation unterzeichnen Kooperationsabkommen hinsichtlich Öl- und Gasprojekte

Stamper und State Oil Corporation unterzeichnen Kooperationsabkommen hinsichtlich Öl- und Gasprojekte

Vancouver (Kanada).



Stamper Oil & Gas Corp. (TSX-V: STMP, FSE: TMP2, OTCQB: STMGF) (Stamper oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit State Oil Corporation (State), einem unabhängigen privaten Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen, eine Absichtserklärung hinsichtlich einer Zusammenarbeit bei der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Afrika und Südamerika unterzeichnet hat.

Über State

Das Managementteam von State kann eine umfassende internationale Erfahrung im Bereich der Kohlenwasserstoffe sowie eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Verhandlungen, Erwerben und Erschließungen von Projekten in der Öl- und Gasbranche vorweisen. Das Managementteam war an der Erschließung eines erstklassigen Erdölprojekts im Sudan beteiligt. Zu den bemerkenswertesten Projekten zählen eine 12,2 Millionen Acres große Ölkonzession und die Errichtung einer 1.500 Kilometer langen Exportpipeline nach Bur Sudan. Dieses Projekt wurde erfolgreich in Produktion gebracht. Ein Konsortium an internationalen Unternehmen wurde auf Initiative des Managementteams gegründet, um das Projekt weiterzuentwickeln. Das Team von State kann eine langjährige Erfahrung mit Projekten in Afrika, Südamerika sowie in Süd- und Zentralasien vorweisen.

President und CEO David Greenway sagte: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit State, das eine umfassende Erfahrung als führender Betreiber und ehemaliger Produzent im Sudan vorweisen kann. Da wir Erwerbe in der Ölbranche anstreben, ist diese Partnerschaft eine vielversprechende Möglichkeit, um uns in Afrika zu etablieren.

Über Stamper Oil & Gas

Stamper Oil & Gas Corp. ist ein junges, international agierendes, börsennotiertes Unternehmen der Öl- und Gasbranche, das sich im Entwicklungsstadium befindet. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Exploration und der Evaluierung von konventionellen und unkonventionellen Öl- und Erdgasprojekten mit Schwerpunkt auf Lateinamerika. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch die kostengünstige Exploration und Erschließung bzw. den Ausbau von Leichtölreserven den Unternehmenswert langfristig und nachhaltig zu steigern.

Für weitere Informationen zu Stamper Oil & Gas besuchen Sie bitte unsere Webseite www.stamperoilandgas.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: David C. Greenway President & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über: Stamper Investor Relations Tel: (604) 684-2401 E-Mail: info@stamperoilandgas.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Stamper Oil and Gas Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Stamper Oil and Gas Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Stamper Oil and Gas Corp nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

###

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40670 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40670&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85284P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.