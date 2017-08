IRW-News: Stamper Oil & Gas Corp. : Stamper meldet Ernennung von Dr. Qamar M. Malik zum neuen technischen Berater des Unternehmens

IRW-PRESS: Stamper Oil & Gas Corp. : Stamper meldet Ernennung von Dr. Qamar M. Malik zum neuen technischen Berater des Unternehmens

Stamper meldet Ernennung von Dr. Qamar M. Malik zum neuen technischen Berater des Unternehmens

30. August 2017 - Vancouver (Kanada). Stamper Oil & Gas Corp. (TSX-V: STMP, Frankfurt: TMP2, OTCQB: STMGF) (Stamper oder das Unternehmen), freut sich, die Ernennung von Dr. Malik zur neuen qualifizierten Person (Qualified Person, die QP) des Unternehmens gemäß National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (NI 51-101) bekannt zu geben.





Über Qamar M. Malik, Ph.D.

Dr. Malik ist ein erfahrener Erdölprofi mit einem facettenreichen Know-how, der in den über 20 Jahren, in denen er in der Erdölbranche gearbeitet hat, zahlreiche Funktionen innehatte und stets bestrebt war, die Kundenperformance positiv, nachhaltig und umfassend zu beeinflussen sowie Organisationen dabei zu unterstützen, ihre strategischen Ziele zu erreichen.

Dr. Malik war für unzählige Unternehmen tätig und hatte unterschiedliche Funktionen inne. Er gehörte Forschungs- und akademischen Institutionen im In- und Ausland als Adjunct Professor, Industry Chair und Fakultätsmitglied für Erdöltechnik an. Als Gründer und Project Director des Energy Centre im Wert von 20 Millionen Dollar sowie als Industry Chair - Professor hat er dazu beigetragen, eine intellektuelle Plattform für die Verbreitung von Know-how und die Promotion effizienter Technologien aufzubauen. Er konnte bei der Leitung technischer Teams in zahlreichen unterschiedlichen Bereichen bei Energieprojekten - vom Beginn bis zum Abschluss der Projekte - seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Dr. Malik war Teil eines Forschungsteams, das zur Entwicklung, Erforschung und Untersuchung des EOR-Potenzials von erschöpften kanadischen Feldern führte, die nunmehr Hunderttausende Barrel pro Tag produzieren.

Dr. Malik besitzt ein M.Sc. (Hons.)-Diplom in Petroleum Engineering von der West Virginia University (West Virginia, USA) sowie ein Ph.D.-Diplom in Petroleum Engineering vom Department of Earth Science and Engineering des Imperial College London (Vereinigtes Königreich).

In den Jahren 2006 und 2007 fungierte Dr. Malik als Sr. Petroleum Engineer bei Sproule International Limited, einem führenden internationalen geowissenschaftlichen und technischen Beratungsunternehmen, sowie zwischen 2003 und 2006 als Sr. Petroleum Consulting Engineer bei Encana Corporation (TSX: ECA), einem führenden nordamerikanischen Energieproduzenten. Zu seinen Verantwortlichkeiten zählten die Reservenschätzung und -bewertung sowie die Wirtschaftlichkeit zur Bewertung hinsichtlich der Erschließung und des Erwerbs von Öl- und Gasaktiva. Zwischen 2003 und 2008 fungierte Dr. Malik als Sr. Petroleum Engineer bei International Sovereign Energy, wo er für die internationale Geschäftsentwicklung, die Identifizierung von Erkundungsgebieten sowie für Bewertungs- und technische Dienstleistungen verantwortlich war.

Zuletzt hatte Dr. Malik leitende Positionen als Project Director und Industry Chair des Center for Advanced Studies in Energy sowie als COO, Lead R&D und Principal Engineer bei Abbott Energy & Environment Consulting inne.

David Greenway, President von Stamper, sagte: Wir freuen uns, Qamar für Stamper gewonnen zu haben. Qamar ist ein hoch qualifizierter Erdöltechniker mit einem umfassenden Know-how in den entscheidenden Aspekten der Öl- und Gasbranche und konnte unter anderem als Projekttechniker, Director und Chief Operating Officer Erfahrung sammeln. Wir schätzen Qamars Beitrag zu unserem Wachstum und freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit in dieser Übergangsphase, in der das Unternehmen weiterhin nach fortgeschrittenen Öl- und Gasexplorations- und -produktionsaktiva sucht.

Über Stamper Oil & Gas Corp.

Stamper Oil & Gas Corp. ist ein junges, international agierendes, börsennotiertes Unternehmen der Öl- und Gasbranche, das sich im Entwicklungsstadium befindet. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Exploration und der Evaluierung von konventionellen und unkonventionellen Öl- und Erdgasprojekten mit Schwerpunkt auf Lateinamerika. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch die kostengünstige Exploration und Erschließung bzw. den Ausbau von Leichtölreserven den Unternehmenswert langfristig und nachhaltig zu steigern.

Für weitere Informationen zu Stamper Oil & Gas besuchen Sie bitte unsere Webseite www.stamperoilandgas.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: David C. Greenway President & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über: Stamper Investor Relations Tel: (604) 684-2401 E-Mail: info@stamperoilandgas.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Stamper Oil and Gas Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Stamper Oil and Gas Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Stamper Oil and Gas Corp nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40746 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40746&tr=1

