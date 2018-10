IRW-News: Squire Mining Ltd. : Squire veröffentlicht positive Ergebnisse von erster Testphase von neuem FPGA-Prototyp von ASIC-Mikrochip

IRW-PRESS: Squire Mining Ltd. : Squire veröffentlicht positive Ergebnisse von erster Testphase von neuem FPGA-Prototyp von ASIC-Mikrochip

Vancouver (British Columbia), 3. Oktober 2018. Squire Mining Ltd. (CSE: SQR, FRA: 9SQ, OTC: SQRMF) (Squire oder das Unternehmen) freut sich, über die Tests des Prototyps seines ASIC-Chips in Seoul (Südkorea) zu berichten.



In Anwesenheit von Führungskräften und Board-Mitgliedern von Squire, Future Farm, CoinGeek, Gaonchips und Samsung Electronics haben Peter Kim, President der Tochtergesellschaft von Squire, AraCore Technology Corp. (AraCore), sowie sein Team an Front-End-Mikrochiptechnikern und -programmierern den funktionierenden Prototypen eines Mining-Systems präsentiert und getestet, das aus einem kürzlich entwickelten FPGA- (Field Programmable Gate Array)-ASIC-Mikrochip besteht, der unter Anwendung der Zehn-Nanometer-Technologie für das Schürfen von Bitcoin Cash, Bitcoin und anderen damit in Zusammenhang stehenden Kryptowährungen zum ersten ASIC-Chip von AraCore weiterentwickelt werden wird. Die Testergebnisse bestätigen die ursprünglichen Planungsspezifikationen von AraCore, die darauf hinweisen, dass der ASIC-Chip in der Lage sein wird, einen prognostizierten Hashwert von 18 bis 22 Terahash pro Sekunde (TH/s) bei einem Energieverbrauch von 700 bis 800 Watt zu erzielen, sobald er von Samsung Electronics massengefertigt wird.

Taras Kulyk, Chief Executive Officer von CoinGeek Mining and Hardware, sagte:

Das Team von CoinGeek ist mit den Fortschritten unserer strategischen Partner Squire Mining und AraCore sehr zufrieden. Mit dieser Technologie der nächsten Generation wird CoinGeek die Blockchain-Branche aus dem sprichwörtlichen Keller in die Vorstandsebene heben.

Stefan Matthews, Chairman von nChain, einem branchenführenden Unternehmen im Bereich der Blockchain-Forschung und -Entwicklung, und Director von Squire Mining, fügte hinzu:

Die ersten Ergebnisse weisen darauf hin, dass dieser ASIC-Mikrochip das Potenzial aufweist, bei der nächsten Generation der Hashleistung für das Schürfen von Bitcoin Cash und anderen damit in Zusammenhang stehenden Kryptowährungen eine führende Rolle einzunehmen. Er bietet nachweislich auch das Potenzial, Konsensprotokolle in der Blockchain schneller zu verarbeiten, wobei er weniger Energie verbraucht als zurzeit alles andere in dieser Branche.

Die Hashwertgeschwindigkeit und die Mikrochipeffizienz sind die beiden wichtigsten Messkriterien in der Krypto-Mining-Branche, um es Endbenutzern zu ermöglichen, die Profitabilität und die Kapitalrendite bei ihren täglichen Mining-Betrieben zu maximieren.

Simon Moore, Executive Chairman und CEO von Squire Mining, sagte:

Die Zeit und die bisherigen Investitionen von AraCore haben sich durch die beeindruckenden Ergebnisse dieses neuen Mikrochips bezahlt gemacht. Nach der Fertigstellung werden die Geschwindigkeit und die Effizienz unseres ASIC-Mikrochips in Kombination mit unseren jeweiligen Mining-Systemen, die von diesem von Samsung hergestellten Mikrochip angetrieben werden, unserer Auffassung nach das Potenzial aufweisen, die Profitabilität von Mining-Einrichtungen in allen Teilen der Welt zu steigern. Wir freuen uns auf die Markteinführung unseres Mining-Systems in der ersten Hälfte des nächsten Jahres durch unseren exklusiven Vertriebspartner CoinGeek, um ein Stück vom Kuchen dieses Mining-Marktes mit einem Wert von mehreren Milliarden Dollar zu bekommen.

Über AraCore Technology Corp.

AraCore ist ein Joint-Venture-Unternehmen, das von Squire und Peter Kim gegründet wurde, um ASIC-Chips der nächsten Generation für das Schürfen von Bitcoin Cash, Bitcoin und anderen damit in Zusammenhang stehenden Kryptowährungen zu entwickeln. Squire besitzt eine 75-Prozent-Beteiligung an AraCore, während Peter Kim die restlichen 25 Prozent besitzt.

Über Squire Mining Ltd.

Squire ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das durch seine Tochtergesellschaften im Bereich der Entwicklung von Datensammlungsinfrastrukturen und Systemtechnologien zur Unterstützung globaler Blockchain-Anwendungen im Mining-Bereich tätig ist, einschließlich ASIC- (anwendungsspezifische integrierte Schaltung)-Chips und Mining-Rigs der nächsten Generation für das Schürfen von Bitcoin Cash, Bitcoin und anderen damit in Zusammenhang stehenden Kryptowährungen.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon Moore, Executive Chairman und Chief Executive Officer

Telefon: +1 604 929-0900

