IRW-News: Squire Mining Ltd. : Squire Mining ernennt neues Vorstandsmitglied

IRW-PRESS: Squire Mining Ltd. : Squire Mining ernennt neues Vorstandsmitglied

Squire Mining ernennt neues Vorstandsmitglied

VANCOUVER, B.



C., Kanada, Squire Mining Ltd. (CSE: SQR) - 10. September 2018 -- Squire freut sich die Berufung von Herrn Stefan Matthews in den Vorstand bekannt geben zu können. Herr Matthews verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Technologie- und Online-Dienstleistungen und hatte bereits in Australien, Japan, Hongkong, Südkorea, Singapur, Spanien, Malta und Großbritannien Funktionen im operativen Geschäft als CIO, CTO und CEO inne. Er war aktiv an mehreren Börsengängen (in Australien und den USA) und mehreren Fusionen und Übernahmen beteiligt.

Herr Matthews war im Jahr 2015 Mitbegründer und ist derzeit Vorsitzender der nChain Group, die eine globale Führungsposition in der Blockchain- und Bitcoin-Forschung einnimmt. BMG, ein Unternehmensbereich der nChain Gruppe, hat eine bedeutende Investition in Bitcoin-Cash (BCH) Mining getätigt und betreibt an verschiedenen Standorten eine diversifizierte Mining-Infrastruktur.

Herr Matthews hat einen Bachelor of Financial Administration und einen MBA (International Business) an der University of New England (Australien) erworben.

Im Rahmen seiner Ernennung zum Direktor erhielt Herrn Matthews eine Incentive-Aktienoption für den Kauf von 200.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,77 US-Dollar pro Aktie, ausübbar innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung.

Squire Mining gibt weiterhin bekannt, dass Herr Owen King als Direktor zurückgetreten ist. Das Board dankt Herrn King für seine Dienste im Unternehmen und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Herrn Simon Moore, President und Chief Executive Officer

Telefon: +1 604 929-0900

