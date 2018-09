IRW-News: Squire Mining Ltd. : SQUIRE kündigt Partnerschaft mit Samsung Electronics für die Fertigung von ASIC-Chips an

IRW-PRESS: Squire Mining Ltd. : SQUIRE kündigt Partnerschaft mit Samsung Electronics für die Fertigung von ASIC-Chips an

SQUIRE kündigt Partnerschaft mit Samsung Electronics für die Fertigung von ASIC-Chips an

25. September 2018 - VANCOUVER, B.C., Squire Mining Ltd. (CSE: SQR; OTCQB: SQRMF) - Wir freuen uns sehr, Gaonchips als unser Designhaus und Samsung Electronics als unseren ausgewählten Partner für die Herstellung unserer ASIC-Chips in Korea bekanntzugeben.





Am 1. August 2018 gaben wir bekannt, dass Squire eine ungenannte, unabhängige Design-Firma beauftragt hat, das Back-End-Design, die Tests und eine erste Serienproduktion unseres ASIC-Chips der nächsten Generation für die Erzeugung von Bitcoins durchzuführen. Wir freuen uns, dass wir nun Gaonchips als unser Designhaus und Samsung Electronics als unseren Partner bei der Halbleiterfertigung bekannt geben können.

Unser Front-End-Entwicklungsteam aus Ingenieuren und Programmierern arbeitet derzeit mit Gaonchips zusammen, um den ersten ASIC-Chip des Unternehmens zu entwickeln, mit dem Bitcoins und andere damit verbundene Krypto-Währungen mit Hilfe einer Wafer-Prozesstechnologie erzeugt werden sollen, die nach Bestätigung und Anerkennung bestimmter vorgeschriebener Spezifikationen und Kriterien die Grundlage für einen ersten Serien-Testlauf des ASIC-Chips durch Samsung Electronics bilden wird.

Darüber hinaus werden wir, sobald ein funktionsfähiger FPGA-Prototyp [FPGA = beim Kunden programmierbare (Logik-)Gatter-Anordnung] unseres ersten ASIC-Chips entwickelt ist, in der Lage sein, das Design und die Entwicklung unserer ersten Anlage für die Erzeugung von Bitcoins und die damit verbundenen Krypto-Währungen aggressiv zu beschleunigen.

Wir erwarten die Fertigstellung eines FPGA-Prototypen unseres ersten ASIC-Chips bis zum 30. September 2018.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon Moore, President und Chief Executive Officer

Telefon: +1 604 929-0900

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung, der Herstellung, des Vertriebs und des Verkaufs der ASIC-Chips und der Mining-Systeme der nächsten Generation für Bitcoin des Unternehmens sowie der entsprechenden Zeitpläne. Zukunftsgerichtete Informationen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage, die Konkurrenz, politische und soziale Ungewissheiten, unsichere und volatile Aktien- und Kapitalmärkte, den Mangel an verfügbarem Kapital, Risiken in Zusammenhang mit der Planung von Chips und Rigs, die Entwicklung und Herstellung (einschließlich Planungsfehler, Herstellungsverzögerung, Unvermögen, Komponenten zeitgerecht oder überhaupt zu beschaffen usw.), technologische Änderungen, die Obsoleszenz sowie auf die Marktfähigkeit von Chips und Rigs, die vom Unternehmen entwickelt werden. Eine detailliertere Erörterung der Risikofaktoren, denen das Unternehmen und die Entwicklung und Herstellung von ASIC-Chips und Mining-Rigs ausgesetzt ist, finden Sie im Formular 2A der Notierungserklärung des Unternehmens vom 31. Juli 2018 (die Notierungserklärung), das bei der CSE und auf SEDAR eingereicht wurde. Es gibt keine Gewissheit, dass das Unternehmen die Planung und Entwicklung eines kommerziell machbaren ASIC-Chips oder Mining-Rig erfolgreich und wie geplant abschließen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind durch diese vorsorglichen Hinweise sowie durch jene in unseren kontinuierlichen Einreichungen auf SEDAR unter www.sedar.com, einschließlich der Notierungserklärung, qualifiziert. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung solcher zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44677

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44677&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8522641007

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.