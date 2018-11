IRW-News: Sproutly Canada Inc. : Toronto Herbal Remedies, Tochtergesellschaft von Sproutly Canada, erhält Genehmigung für den Verkauf an andere lizenzierte Hersteller und weitet Wachstumsprofil der Produktion aus

IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc. : Toronto Herbal Remedies, Tochtergesellschaft von Sproutly Canada, erhält Genehmigung für den Verkauf an andere lizenzierte Hersteller und weitet Wachstumsprofil der Produktion aus

Toronto Herbal Remedies, Tochtergesellschaft von Sproutly Canada, erhält Genehmigung für den Verkauf an andere lizenzierte Hersteller und weitet Wachstumsprofil der Produktion aus

Vancouver (British Columbia), den 20. November 2018 - Sproutly Canada Inc. (CSE: SPR, OTCQB: SRUTF, FWB: 38G) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Lizenz seiner 100%igen Tochtergesellschaft Toronto Herbal Remedies Inc. (THR) im Rahmen der Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (die ACMPR) in den Cannabis Act und dessen Bestimmungen überführt wurde.



Die Erteilung der neuen Cannabislizenz beinhaltet die Möglichkeit, Cannabis an andere lizenzierte Produzenten gemäß Unterabschnitt (Subsection) 11(5) der Cannabis Regulations zu verkaufen.

Per 10. November 2018 wurden THR auch Lizenzerweiterungen erteilt, die auch die verbleibenden 16.600 Quadratfuß der Einrichtung für weitere Aufzucht- und Betriebsaktivitäten genehmigen.

Sproutly wird weiterhin seinen operativen Plan umsetzen - sowohl in Kanada als auch in anderen regulierten Rechtsprechungen. Dies ist ein weiterer Schritt zur vollständigen Inbetriebnahme unserer Anlage im Jahr 2019. Diese Lizenz gibt THR die Möglichkeit, sein Betriebsmodell rascher umzusetzen, sowie zusätzliche Möglichkeiten für den Verkauf seiner Produkte, wenn diese fertig sind, sagte Keith Dolo, President und CEO von Sproutly.

Die Lizenz von Health Canada, die in Übereinstimmung mit dem Cannabis Act und den Cannabis Regulations erteilt wurde, gewährt THR insbesondere die Möglichkeit, Cannabis zu besitzen, getrocknetes Cannabis, frisches Cannabis, Cannabispflanzen oder Cannabissamen durch den Anbau, die Vermehrung und die Ernte von Cannabis zu gewinnen und Cannabis gemäß Unterabschnitt 11(5) der Cannabis Regulations zu verkaufen.

Über Sproutly Canada, Inc.

Die Hauptzielsetzung von Sproutly ist es, der führende Anbieter auf dem Markt für Cannabis-Getränke und -Lebensmittel zu werden.

Unsere in Toronto befindliche, gemäß den ACMPR lizenzierte Anlage wurde gebaut, um Cannabis in pharmazeutischer Qualität anzubauen und einen technologischen Durchbruch bei der Herstellung und Formulierung der ersten natürlichen, vollständig wasserlöslichen Cannabislösung zu erzielen.

Unsere wasserlöslichen Inhaltsstoffe und unsere natürlichen Öle werden revolutionäre Marken in internationale Märkte bringen, die nach klar definierten kommerziellen Produkten verlangen. Der Geschäftsfokus von Sproutly liegt auf der Umsetzung von Partnerschaften mit lokalen und global etablierten Konsumentenmarken, um ihre bestehenden Kundenbasis zu nutzen, die Markentreue weiter auszubauen, beim Marketing und Vertriebsnetzwerke zu unterstützen, um diesen wissenschaftlichen Durchbruch schnell und effizient weltweit zu erreichen.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo, President and Chief Executive Officer of Sproutly Canada, Inc.

Email: investors@sproutly.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten des Managements von Sproutly Canada hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Erörterung zukünftiger Pläne sowie auf Schätzungen und Prognosen gemäß den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem hinsichtlich der erwarteten Einführung der ersten Linie von Getränkeprodukten des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Annahmen, Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem den erfolgreichen Abschluss der Entwicklung und Produktion der ersten Produktreihe an Getränken und Cannabisprodukten sowie die Erteilung aller anwendbaren behördlichen Genehmigungen in globalen Rechtsprechungen, einschließlich Health Canada; die Erfüllung der Bedingung der Lizenz, die eine Anforderung hinsichtlich der vorgeschriebenen Cannabisprüfungen auf Pestizidwirkstoffe beinhaltet; das weitere Bestehen und die erwartete Anwendbarkeit des Cannabis Act und der Cannabis Regulations; den Fortbestand und die Gültigkeit der an Toronto Herbal Remedies erteilten Lizenz; Änderungen in der Cannabisforschung oder der Wahrnehmung von Cannabis in der Öffentlichkeit; sowie die Fähigkeit, das Geschäft wie geplant zu betreiben. Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, wie etwa das Unvermögen des Unternehmens, seine erste Linie an Getränkeprodukten erfolgreich zu entwickeln und zu produzieren oder das Unvermögen des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet ist. Das Unternehmen führt kein Update von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen durch, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45249

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45249&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85209J1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.