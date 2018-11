IRW-News: Sproutly Canada Inc. : Sproutly nimmt Michael Bellas, eine erfahrene Führungskraft der Getränkeindustrie, in sein Board of Directors auf

IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc. : Sproutly nimmt Michael Bellas, eine erfahrene Führungskraft der Getränkeindustrie, in sein Board of Directors auf

Vancouver (British Columbia), 28. November 2018 - Sproutly Canada Inc. (CSE: SPR, OTCQB: SRUTF, FWB: 38G) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Michael Bellas, CEO und Gründer der Beverage Marketing Company (www.beveragemarketing.com), in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen wurde.



Herr Bellas ist eine renommierte Führungskraft der Getränkeindustrie mit einer Erfahrung von über 45 Jahren bei der Zusammenarbeit mit führenden Getränkeunternehmen aller Kategorien.

Herr Bellas zählt zu den renommiertesten Persönlichkeiten der Getränkeindustrie und wir freuen uns sehr, dass er nunmehr Teil unseres Board of Directors ist, sagte Keith Dolo, President und CEO von Sproutly. Seine Erfahrung in der Getränkeindustrie, die er bei einigen der weltweit größten Unternehmen und Marken im Getränkebereich gesammelt hat, unterstützt die Mission von Sproutly, fügte er hinzu.

Ich bin seit langer Zeit in der Getränkeindustrie tätig und habe immer nach innovativen Technologien und Unternehmen gesucht, die die Branche revolutionieren könnten. Im Rahmen meiner Prüfung der Gesellschaft habe ich mit globalen Getränkeunternehmen zusammengearbeitet, um ein besseres Verständnis der APP Technology zu erlangen. Ich bin davon überzeugt, dass Infuz2O beträchtliche Wettbewerbsvorteile gegenüber Emulsions- und Verkapselungsmethoden aufweist und eine Reihe von Herausforderungen bei der Formulierung löst, die diese etablierten Technologien mit sich bringen, sagte Herr Bellas. Die von Sproutly lizenzierte APP Technology wird die Herstellung echter Konsumgetränke mit natürlichen Inhaltsstoffen aus Cannabispflanzen zur Realität machen, sagte er abschließend.

Über Michael Bellas:

Michael Bellas ist Gründer, Chairman und CEO der Beverage Marketing Corp. (BMC) mit Sitz in New York City, dem führenden Beratungs- und Forschungsunternehmen für die globale Getränkeindustrie. Die Forschungs-/Analysegruppe von BMC bietet mehr als 30 Marktberichte über Trends in der Getränkeindustrie und damit in Zusammenhang stehenden Branchen. Herr Bellas ist seit über 45 Jahren ein führender Vertreter, Berater, Autor, Redakteur und Sprecher der Getränkeindustrie.

Herr Bellas hat den Großteil der führenden Getränkeunternehmen in jedem der wichtigsten Getränkesegmente strategisch und langfristig beraten. Er leitete zahlreiche Kundenprojekte in den Bereichen neue Wachstumsinitiativen, Markteintrittsplanung, Markenentwicklung/-wiederbelebung, nationale und internationale Marktbewertungen sowie Strategieentwicklung im Bereich Verkauf/Vertrieb. Herr Bellas hat auch zahlreiche M&A-Transaktionen, Unternehmens- und Markenbewertungen sowie Kaufprüfungen geleitet. Er kann eine umfassende internationale Erfahrung vorweisen und hat zahlreiche Aufträge in Lateinamerika, Europa und Asien ausgeführt. Darüber hinaus ist Herr Bellas Gründer der führenden Branchenkonferenz The Beverage Forum, wo er nach wie vor der Hauptredner am Eröffnungstag ist.

Herr Bellas ist Absolvent der Yale University und besitzt ein Juris Doctor-Diplom von der University of Michigan sowie ein MBA-Diplom von der Columbia University, wo er ein McKinsey Scholar war.

Um die sofortige Aufnahme von Herrn Bellas in das Board zu ermöglichen, muss ein bestehendes Board-Mitglied zurücktreten. Aman Bains hat seinem Rücktritt freiwillig zugestimmt, um die Aufnahme von Herrn Bellas zu ermöglichen. Herr Bains wird sich auch weiterhin aktiv im Unternehmen engagieren und die internationalen Geschäftsentwicklungspläne von Sproutly leiten.

Über Sproutly Canada, Inc.

Die Hauptzielsetzung von Sproutly ist es, der führende Anbieter auf dem Markt für Cannabis-Getränke und -Lebensmittel zu werden.

Unsere in Toronto befindliche, gemäß den ACMPR lizenzierte Anlage wurde gebaut, um Cannabis in pharmazeutischer Qualität anzubauen und einen technologischen Durchbruch bei der Herstellung und Formulierung der ersten natürlichen, vollständig wasserlöslichen Cannabislösung zu erzielen.

Unsere wasserlöslichen Inhaltsstoffe (Infuz2O) und unsere Bio-Naturöle werden revolutionäre Marken für wachsende internationale Märkte für Konsumgetränke liefern. Der Geschäftsfokus von Sproutly liegt auf der Umsetzung von Partnerschaften mit lokalen und global etablierten Konsumentenmarken, um ihre bestehenden Kundenbasis zu nutzen, die Markentreue weiter auszubauen, beim Marketing und Vertriebsnetzwerke zu unterstützen, um diesen wissenschaftlichen Durchbruch schnell und effizient weltweit zu erreichen.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo, Chief Executive Officer of Sproutly Canada, Inc.

Email: investors@sproutly.ca

