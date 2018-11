IRW-News: Sproutly Canada Inc. : Sproutly entwickelt Portfolio an mit Cannabis und Hanf angereicherten funktionellen Getränken

IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc. : Sproutly entwickelt Portfolio an mit Cannabis und Hanf angereicherten funktionellen Getränken

Vancouver (British Columbia), den 8. November 2018 - Sproutly Canada Inc. (CSE: SPR, FWB: 38G / OTCQB: SRUTF) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Entwicklung und Formulierung eines anfänglichen Portfolios an funktionellen Getränken mit seinen eigenen natürlich wasserlöslichen Cannabinoiden (Infuz2O) abgeschlossen hat.





Bei diesen Getränken werden die kürzlich lizenzierten Rechte an der proprietären wasserlöslichen Mineralplattform (MiST-Plattform) mit Infuz2O kombiniert. Das Portfolio besteht zunächst aus drei separaten, mit Cannabis/Hanf angereicherten Getränken, die folgende Zwecken dienen soll: a) fokussierte Energie, b) Stressabbau und Entspannung sowie c) Unterstützung eines erholsamen Schlafes.

Das Unternehmen befindet sich zurzeit inmitten der Entwicklung von Marken für den medizinischen Gebrauch und die Freizeitanwendung durch Erwachsene, einschließlich seiner Produktreihe an funktionellen Getränken. Die ersten Getränke werden für die Verbraucher erhältlich sein, sobald Health Canada den legalen Verkauf von Getränkeprodukten an Verbraucher genehmigt.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Entwicklung von Produkten gerichtet, die unsere funktionellen Getränke von den Cannabis-/Hanfgetränken abheben werden, die unsere Wettbewerber entwickeln. Unser Wettbewerbsvorteil besteht in der Nutzung der von uns erworbenen Reihe an proprietären wasserlöslichen Technologien sowie in der Entwicklung einer Reihe von Konsumartikeln, die großartig schmecken und einen funktionellen Zweck erfüllen, sagte Chief Executive Officer Keith Dolo. Unsere Getränke werden nicht nur den aufstrebenden Cannabismarkt, sondern auch den bestehenden umfassenden Markt für funktionelle Getränke beliefern, fügte er hinzu.

Der Markt der funktionellen Getränke wird immer mehr zur ersten Wahl bei Verbrauchern, die kalorienarme, nährstoffreiche und gesunde Alternativen zu traditionellen Getränken suchen. Laut einer neuen Studie von Grand View Research Inc. soll der globale Markt für funktionelle Getränke bis 2019 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,1 Prozent auf 93,68 Milliarden US-Dollar wachsen.

Cannabis an sich hat eine lange Tradition bei der Verwendung als Mittel, um den Anforderungen im Hinblick auf Wohlbefinden und Lifestyle gerecht zu werden. Die funktionellen Getränkeformulierungen von Sproutly richten sich an die hohen und wachsenden Anforderungen im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher für den modernen Lebensstil.

Die Strategie von Sproutly basiert auf seiner bewährten Fähigkeit, proprietäre Technologien im Zusammenhang mit wasserlöslichen Inhaltsstoffen zu erwerben.

Sproutly zählt zu den ersten Unternehmen in Kanada, die den Markt für funktionelle Getränke mit Cannabis-/Hanfinhaltsstoffen betreten, die aus den Pflanzen in ihrer natürlich wasserlöslichen Form gewonnen werden und daher mit anderen wasserlöslichen Mikronährstoffen (Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und andere natürliche Pflanzenchemikalien) stabil kombiniert werden können.

Diese Getränke sind völlig transparent, da alle ausgewählten Inhaltsstoffe vollständig in Wasser gelöst sind und wie herkömmliche Konsumgetränke in durchsichtigen Glasflaschen abgefüllt und im Bedarfsfall gekühlt werden können, um einen erfrischenden Geschmack zu ermöglichen.

Getränkeformulierungen und -produkt

Die funktionellen Getränkeformulierungen wurden mit zwei proprietären Technologien entwickelt:

1. MiST (Minerals in Solution Technology) - mehr als 10 Jahre Forschung und Entwicklung hinsichtlich der Herstellung und Formulierung von wasserlöslichen Mineralien und Phytochemikalien

2. Infuz2O - natürlich wasserlösliche Cannabinoide mit einem Einsetzen der Wirkung innerhalb von weniger als 5 Minuten und einem Abklingen der Wirkung innerhalb von 90 Minuten

Die funktionellen Getränkeformulierungen von Sproutly richten sich an eine Reihe von Lifestyle-Bereiche, einschließlich Stimmung und Energie, Entspannung und Schlaf sowie Stressabbau. Bei der Formulierung seiner funktionellen Getränke werden MiST und Infuz2O angewendet, um verbessertes Wasser, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel mit Mikronährstoffen herzustellen, die Cannabis- oder Hanfsorten enthalten, die strategisch ausgewählt wurden, um eine synergistische Erfahrung für die Freizeit- und Medizinmärkte zu bieten.

Die funktionellen Getränkeprodukte des Unternehmens werden die erste Produktreihe an Cannabis-/Hanfgetränken sein, da diese seitens Wissenschaftler von Infusion Biosciences Inc. und Micronutrient Technologies Inc. ersten Bewertungen als Konsumgetränke unterzogen wurden. Diese abgeschlossenen Bewertungen beinhalten:

- Auswahl von Mischungen und Verhältnissen der Inhaltsstoffe anhand unabhängiger wissenschaftlicher Berichte über deren Nutzen

- Stabilitätstests bei Raumtemperatur und im Kühlschrank

- Formulierung mit natürlichen Geschmacksstoffen

- Prozessentwicklung für die Großserienfertigung.

Das aktuelle Produktportfolio an funktionellen Getränken (das voraussichtlich im Rahmen diverser Marken verkauft werden soll, die zu einem späteren Zeitpunkt identifiziert werden) besteht aus Folgendem:

Fokussierter Energydrink - formuliert, um stimmungsaufhellende und fokussierte Energie ohne den Einsatz von Koffein oder Stimulanzien zu liefern. Enthält eine Mischung aus Mineralien, Vitaminen, natürlichen Pflanzenchemikalien, natürlichen Geschmacksstoffen und Infuz2O aus einer oder mehreren Cannabissorten, um die Erfahrung zu ergänzen.

Entspannungsgetränk - entwickelt, um Entspannung und Stressabbau zu fördern. Enthält eine Mischung aus Mineralien, natürlichen Pflanzenchemikalien, natürlichen Geschmacksstoffen und Infuz2O aus einer oder mehreren zielgerichteten Cannabissorten, um die Erfahrung zu ergänzen.

Schlafförderndes und angstlösendes Getränk - formuliert, um Angst zu lösen und einen erholsamen Schlaf zu unterstützen. Enthält eine Mischung aus Mineralien, pflanzlichen und anderen natürlichen Chemikalien, natürlichen Geschmacksstoffen und Infuz2O aus einer zielgerichteten Cannabissorte, um die Erfahrung zu ergänzen.

Die Vermarktung dieser Getränkeprodukte wird auf weitere Tests folgen und den erforderlichen Zulassungen und Lizenzen unterliegen, die von Health Canada und den Regulierungsbehörden in anderen Ländern erteilt werden.

Über Sproutly Canada Inc.

Sproutly ist ein nach ACMPR lizenzierter Hersteller von Cannabis und ein exklusiver Lizenznehmer der APP Technology, der sich bemüht, die sich entwickelnden Bedürfnisse der Cannabiskonsumenten in regulierten Rechtssystemen auf der ganzen Welt, wie etwa in Kanada, Australien, Israel, Jamaika und der Europäischen Union, zu erfüllen.

Seine Mission besteht darin, ein vertikal integriertes Unternehmen für Cannabis-Verbrauchsgüter zu werden, indem der beste Anbau seiner Art, sichere Vertriebslösungen und modernste Technologien unter einem Dach vereint werden, um in der Cannabisbranche neue Maßstäbe zu setzen.

Sproutly besitzt und betreibt eine lizenzierte Cannabisaufzuchtanlage, die sich zentral im Großraum Toronto befindet und modernste Produktionstechnologien sowie -methoden nach pharmazeutischen Standards einsetzt. Sproutly ist in Kanada, Australien, Israel, Jamaika und der Europäischen Union der exklusive Lizenznehmer von APP Technology, womit Infuz2O, die weltweit ersten natürlich wasserlöslichen Cannabinoide, und Bio-Natural Oil hergestellt werden können. Das Hauptaugenmerk der Strategie von Sproutly ist auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger Technologien gerichtet, um einzigartige Cannabisprodukte für einen rasch wachsenden Verbrauchermarkt zu entwickeln und zu vermarkten.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo,

Chief Executive Officer von Sproutly Canada

Email: investorreleations@sproutly.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten des Managements von Sproutly Canada hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Erörterung zukünftiger Pläne sowie auf Schätzungen und Prognosen gemäß den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem hinsichtlich der erwarteten Einführung der ersten Linie von Getränkeprodukten des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Annahmen, Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem den erfolgreichen Abschluss der Entwicklung und Produktion der ersten Linie von Getränkeprodukten durch das Unternehmen und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich jener von Health Canada. Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, wie etwa das Unvermögen des Unternehmens, seine erste Linie an Getränkeprodukten erfolgreich zu entwickeln und zu produzieren oder das Unvermögen des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet ist. Das Unternehmen führt kein Update von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen durch, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

